Go Good株式会社｜日本初上陸の没入型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES」にて、施設限定ARを制作 ～“光の夢”の世界に溶け込む、特別なアート体験を記録～

■アートを“鑑賞する”から、AR体験で “その世界の一部になる”へ

Go Good株式会社https://tdp.tv-asahi.co.jp/reve-lumieres/index.html

今回、Go Good株式会社が制作したARは、2026年6月12日（金）に複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする没入型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」の幻想的な世界観を、より印象的なCX体験としてお持ち帰りいただくための施設限定ARです。作品空間に溶け込む特別な演出とともに、ARを用いたオリジナルロゴ入りの記念撮影をお楽しみいただけます。アートをただ鑑賞するだけでなく、自らが“その世界の一部になる”特別な一枚をぜひ現地でご体験ください。

【ARコンテンツの利用方法】

専用アプリのダウンロードは一切不要。スマホひとつで、どなたでも無料で手軽に体験いただけます。

※利用手順

１．iOS/Androidの標準カメラ等で、専用QRコードを読み取る

２．ブラウザが立ち上がり、施設限定AR（平面検出）が起動

３．施設内の好きな場所で撮影・保存

※iPhone/Androidの標準ブラウザ（Safari/Chrome）での利用を推奨します

※AR体験は予告なく終了する場合がございます

■世界で年間100万人を魅了する「リュミエールシリーズ」が日本初上陸

ARを用いたオリジナルロゴの拡張現実を体験

2012年にフランス・プロヴァンスで発祥し、パリの「ATELIER DES LUMIÈRES（アトリエ・デ・リュミエール）」では年間100万人を動員した世界的デジタルアート“リュミエールシリーズ”。その世界10拠点目として、ついに日本初上陸を果たします。 フランス語で“RÊVE（夢）”、“LUMIÈRES（光）”を組み合わせた施設名が意味する通り、まるで「光の夢」の中に入り込んだかのような幻想的な世界観が広がります。

■“見る”から “浴びる”へ

本施設は、光と音を融合させた最先端のデジタル技術によって本格アートを表現しています。広大な空間と最高の音響設備により、五感でアートを体験でき、“見る”から“浴びる”へとアート鑑賞のあり方を変革します。

Van Gogh ゴッホの傑作たち

【施設概要】

施設名称： RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）

所在地： TOKYO DREAM PARK 8階（東京都江東区有明3丁目3番8号）

オープン日： 2026年6月12日（金）

営業時間： 10:00～19:00（最終入場18:30）

公式サイト： https://tdp.tv-asahi.co.jp/reve-lumieres/

備考：営業時間が変更となる場合や休館日が生じる場合があります。

ご来場前に必ず公式サイトをご確認ください。

【クレジット】

技術支援パートナー： エプソン販売株式会社

主催： テレビ朝日、ぴあ

企画： Culturespaces STUDIO

後援： 在日フランス大使館

協賛： ヤマハサウンドシステム株式会社、株式会社明光ネットワークジャパン

■Go! Good ARについて

AR（拡張現実）で顧客体験価値を実現！専用アプリ不要・低コスト・高品質のWeb ARの決定版

「Go! Good AR」はアプリ開発不要のAR制作で、企業のAR活用をお手軽に支援するARサービスです。シチュエーションやコンテンツに合わせて「平面検出」や「画像トラッキング」によるARコンテンツを現実世界に表示することができます。また、AR利用回数など効果測定の把握ができるため、施策やイベントの効果を数値で図ることが可能です。

専用アプリを必要としないWebブラウザで体験できるWebARは、簡単かつ手軽にユーザーの顧客体験価値を最大限に向上させ、キャラクターや人物などのエンタメ性の高いコンテンツでSNSの話題作りや、動画・3DCGを用いて紙媒体では伝えきれない情報を立体的に訴求することを実現します。

※「Go! Good AR」Webサイト https://go-good.com/service/ar

■Go Good株式会社｜会社概要

本 店：東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F

オフィス：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 306

設 立：2022年6月

代表者：代表取締役社長：谷口 康忠

https://go-good.com

Go Good株式会社は、「個別指導の明光義塾」を展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東証プライム4668）初の社内ベンチャーであり連結グループ企業です。教育分野を中心としたデジタルマーケティング事業およびメタバース/AR事業を中心に、データに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域でワクワクするデジタルコミュニケーションでDXを推進していきます。

Imagine a Go Good future and promote DX with exciting digital communication.