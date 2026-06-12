【興津和幸さん・白井悠介さん出演】バリタチ資産家営業マン×パーフェクトを目指す営業マン、問題尽くしなニセモノ夫夫（ふうふ）のBLボイスコミック『離婚前提で結婚しました』配信情報
KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。
2025年にコミックスが発売され、今年6月1日にも続編が発売となった話題作『離婚前提で結婚しました』（著者：慧）のボイスコミック化が決定いたしました。
本作のキャストは、訳アリな資産家の息子・桂琥太郎（かつら・こたろう）役を興津和幸さん、「結婚」がほしい営業マン・坂下遼馬（さかした・りょうま）役を白井悠介さんが担当します。
同性婚が当たり前になった現代。営業マン・坂下遼馬は、尊敬する先輩との差を埋めるため、自分に足りない経験＝「結婚」を手に入れようと結婚相談所を訪れる。そこで出会ったのは、「1年で離婚を考えている」という訳アリな資産家の息子・桂琥太郎。お互いの利害が一致し、「期間限定」を前提に二人は夫夫（ふうふ）になった。しかし、子ども問題・ポジション争い・親族からの期待など、次々に襲いかかる“夫夫問題”で、二人の関係も思わぬ方向へいって……？
――利害一致の偽装結婚から始まるも、現実の壁にぶつかりながら本物の愛を見つけていく、一筋縄ではいかない大人の恋を描いたマリッジBLです。
記念すべき1回目は、2026年6月12日（金）21時にYouTubeでプレミア公開にて配信予定！
配信URLはこちら→https://youtu.be/hZCzWnPovTo
さらに、コミックス描きおろしのボイスコミックをはじめ、キャストトークなど購入者特典を収録した「完全版」も配信が決定しました。続報はCIEL編集部公式X(https://x.com/ciel_kadokawa)・YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@blchannel_cf)にてお知らせいたします。
登場人物＆キャスト桂琥太郎役：興津和幸さん
坂下遼馬役：白井悠介さん
是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！
書誌情報
『離婚前提で結婚しました』
著者：慧
定価：880円（本体800円＋税）
発売日：2025年9月1日
判型：B6判
ページ数：194ページ
レーベル：フルールコミックス
ISBN：978-4-04-116574-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://kdq.jp/release_rikozen01)
カドコミ連載ページはこちら :
https://comic-walker.com/detail/KC_006721_S?episodeType=first
YouTubeチャンネル詳細情報
『CIELフルールチャンネル』は、「BLボイスコミック」を配信するチャンネルです。
作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）
今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！
詳細はYouTubeチャンネル、CIEL編集部X、フルール編集部Xをチェック!!
【CIELフルールチャンネルはこちら】
https://kdq.jp/release_cielfleuryoutube027
【フルール編集部Xはこちら】
https://x.com/MFfleurcomic
【CIEL編集部Xはこちら】
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公式サイト情報
『COMICフルール』
毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。
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【COMICフルールコミックス一覧】https://kdq.jp/release_fleurlineup027
『電子版CIEL』
奇数月30日に各電子書店より配信しているBL電子雑誌です。
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