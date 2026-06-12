【興津和幸さん・白井悠介さん出演】バリタチ資産家営業マン×パーフェクトを目指す営業マン、問題尽くしなニセモノ夫夫（ふうふ）のBLボイスコミック『離婚前提で結婚しました』配信情報

株式会社KADOKAWA

KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。

2025年にコミックスが発売され、今年6月1日にも続編が発売となった話題作『離婚前提で結婚しました』（著者：慧）のボイスコミック化が決定いたしました。

本作のキャストは、訳アリな資産家の息子・桂琥太郎（かつら・こたろう）役を興津和幸さん、「結婚」がほしい営業マン・坂下遼馬（さかした・りょうま）役を白井悠介さんが担当します。

同性婚が当たり前になった現代。営業マン・坂下遼馬は、尊敬する先輩との差を埋めるため、自分に足りない経験＝「結婚」を手に入れようと結婚相談所を訪れる。そこで出会ったのは、「1年で離婚を考えている」という訳アリな資産家の息子・桂琥太郎。お互いの利害が一致し、「期間限定」を前提に二人は夫夫（ふうふ）になった。しかし、子ども問題・ポジション争い・親族からの期待など、次々に襲いかかる“夫夫問題”で、二人の関係も思わぬ方向へいって……？

――利害一致の偽装結婚から始まるも、現実の壁にぶつかりながら本物の愛を見つけていく、一筋縄ではいかない大人の恋を描いたマリッジBLです。

記念すべき1回目は、2026年6月12日（金）21時にYouTubeでプレミア公開にて配信予定！

配信URLはこちら→https://youtu.be/hZCzWnPovTo

さらに、コミックス描きおろしのボイスコミックをはじめ、キャストトークなど購入者特典を収録した「完全版」も配信が決定しました。続報はCIEL編集部公式X(https://x.com/ciel_kadokawa)・YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@blchannel_cf)にてお知らせいたします。

登場人物＆キャスト

桂琥太郎役：興津和幸さん坂下遼馬役：白井悠介さん

是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！

書誌情報

『離婚前提で結婚しました』

著者：慧

定価：880円（本体800円＋税）

発売日：2025年9月1日

判型：B6判

ページ数：194ページ

レーベル：フルールコミックス

ISBN：978-4-04-116574-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://kdq.jp/release_rikozen01)

カドコミ連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_006721_S?episodeType=first

YouTubeチャンネル詳細情報

『CIELフルールチャンネル』は、「BLボイスコミック」を配信するチャンネルです。

作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）

今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！

詳細はYouTubeチャンネル、CIEL編集部X、フルール編集部Xをチェック!!

【CIELフルールチャンネルはこちら】

https://kdq.jp/release_cielfleuryoutube027

【フルール編集部Xはこちら】

https://x.com/MFfleurcomic

【CIEL編集部Xはこちら】

https://x.com/ciel_kadokawa

公式サイト情報

『COMICフルール』

毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。

【公式サイト】https://kdq.jp/release_fleur027

【COMICフルールコミックス一覧】https://kdq.jp/release_fleurlineup027

『電子版CIEL』

奇数月30日に各電子書店より配信しているBL電子雑誌です。

【公式サイト】https://kdq.jp/release_ciel027

【WEBシエルコミックス一覧】https://kdq.jp/release_ciellineup027