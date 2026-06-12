和食さと お持ち帰り「炭火焼うなぎ祭キャンペーン」が6/25(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

＜期間限定＞ 2026年6月25日(木) ～8月5日(水)予定

■お持ち帰り限定でうなぎメニュー６商品が、前日までの事前予約で早割１５％OFF!!

国内202店舗を展開する「和食さと」では、2026年6月25日(木)から期間限定でお持ち帰りメニュー「炭火焼うなぎ祭キャンペーン」を開催いたします。前日までに予約注文いただくと対象の６商品が通常売価より『１５％OFF』の早割価格でお買い求めいただけます。今年の土用の丑の日は7月26日(日)。丑の日に合わせてご予約いただき、お得な早割価格でお楽しみいただくのもよし！暑い季節においしい和食さと自慢の炭火焼うなぎメニューで、今年の夏も元気に過ごしましょう！お得なこの機会にぜひご来店ください。

前日までのご予約で通常価格から早割「１５％OFF」の特別価格に！

さらに和食さとアプリ「お持ち帰り注文」からのご注文で、さらに「１０％OFF」クーポンもご利用可!!

※その他のデリバリーサービスや「和食さとお持ち帰り注文」公式ホームページからのご注文は早割の対象外です。

和食さと お持ち帰り「炭火焼うなぎ祭キャンペーン」おススメ商品！

(1) 和食さとの自慢の味！うなぎの旨味と、特製たれの風味に炭火焼きの香ばしさがたまらない「うな重」

(2) さらに炭火焼うなぎたっぷりでボリューミー！心ゆくまでうなぎを堪能したい方におすすめ「上うな重」

(3)炭火焼うなぎとステーキ、贅沢なコンボが嬉しい！ごはんとの相性も抜群でお箸が進む「うなぎ＆ステーキ重」

(4) より上質な鰻を堪能したいあなたに。鹿児島県産の炭火焼うなぎを使用した「国産うな重<並>」

【販売商品】

(1) うな重 1,999円(税込2,158円) ⇒ 早割1,699円(税込1,834円)

うなぎのふっくらと柔らかい身の食感に、特製たれの風味と炭火焼きの香ばしさがたまらない！和食さと自慢の定番うな重です。

(2) 上うな重 2,599円(税込2,806円) ⇒ 早割2,209円(税込2,385円)

定番『うな重』よりさらにうなぎたっぷりに！炭火焼うなぎを心ゆくまで楽しみたいという方におすすめの一品です。

(3) うなぎ＆ステーキ重 1,599円(税込1,726円) ⇒ 早割1,359円(税込1,467円)

炭火焼うなぎも食べたいけど、ステーキも食べたい！という方にぴったりな贅沢な組み合わせ!しかもお値段もリーズナブルなスペシャル弁当です。

■さらに鹿児島県産うなぎを使用した「国産うな重」もご用意!!

上品な旨味と柔らかな身の食感がたまらない、鹿児島県産の炭火焼うなぎを心ゆくまで堪能できる「国産うな重」が期間限定でお楽しみいただけます。もちろん早割キャンペーンの対象！前日までのご予約で15％OFFでお買い求めいただけます。

(4) 国産うな重<並> 2,600円(税込2,808円) ⇒ 早割2,210円(税込2,386円)

国産うな重<並>

さらに国産の炭火焼うなぎをたっぷりと楽しめる「国産うな重<上>」「国産うな重<特上>」もご用意しております。この機会にぜひお楽しみください。

国産うな重<上>国産うな重<特上>

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(202店舗)

■販売期間： 2026年6月25日(木)～8月5日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※各商品はご注文後に調理するため、お時間をいただく場合があります。

■和食さとお持ち帰り注文

和食さとアプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスをご利用頂けます。事前予約が可能なので、店舗で待たずに商品を受け取れたり、会計を事前に決済できたりととても便利な機能です。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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