都心から30分で叶う、極上のサマーバカンス！絶景プール、ガーデンBBQ、涼感スイーツで彩る『MAKUHARI RESORT ESCAPE』

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『NEW OTANI SUMMER 2026 ～MAKUHARI RESORT ESCAPE～ 』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/summer/

ホテルニューオータニ幕張では、2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）までの期間、都心からわずか30分でアクセスできる極上の“近場リゾート”として、サマープロモーション『NEW OTANI SUMMER 2026 ～MAKUHARI RESORT ESCAPE～』を開催いたします。

青空と椰子の木が揺れるアウトドアプール、夜風を感じながら味わう星空BBQ、そしてホテルメイドのひんやり涼感グルメ。日常の喧騒から離れ、心と身体を解き放つ至福の夏休みをお届けします。大切な方と、笑顔あふれる特別なひとときをお過ごしください。

【Pool】椰子の木揺れるオアシスと、魔法にかけられた夜。2つの顔を持つ「Shell Pool」

デイプールナイトプール

夏の醍醐味といえば、やっぱりプール！青空の下、心地よい陽射しと水しぶきが弾けるデイプールは、まさに南国リゾートそのもの。そして太陽が沈むと、今年のテーマである「PINK＆GOLD」の煌めきに包まれた“大人かわいい”ナイトプールへとドラマチックに表情を変えます。フォトジェニックなラグジュアリー空間で、とびきりお洒落な夏のひとときをお過ごしください。

■アウトドアプール『Shell Pool』

［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

※9月のデイプールは土・日・祝日のみ営業

https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/

【Dining】手ぶらで極上リゾート気分！星空の下で味わう「Shell the Garden」

バーベキューイメージ

オープンエアの風が心地よいガーデンレストラン「Shell the Garden」では、ホテルシェフ珠玉の味が堪能できる3種のグルメセットをご用意いたしました。面倒な準備や片付けは一切不要、本格的なアウトドア気分を満喫できるディナー限定の「黒毛和牛バーベキューセット」をはじめ、地元・千葉の豊かな恵みをギュッと詰め込んだこだわりの「まるごと千葉グルメセット」など、シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。お仕事帰りの暑気払いや、気の置けないご友人との納涼会など、夏の夜の思い出作りに最適です。

黒毛和牛バーベキューセットまるごと千葉グルメセット

■ガーデンレストラン『Shell the Garden』

［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/

【Gourmet】ひんやり、さっぱり、そして甘美。ホテル特製の“涼感グルメ”

五目冷麺（中国料理 大観苑）新江戸かき氷（日本料理 千羽鶴）アフタヌーンティーセット（ペントハウスラウンジ ベイコートカフェ）

暑い夏だからこそ味わいたい、五感を満たすサマーメニューが勢揃い。のど越しの良い冷彩麺から、火照った身体を優しく冷ますふんわりかき氷、旬の完熟マンゴーやみずみずしいピーチを惜しみなく使ったご褒美スイーツまで。甘党の方も、さっぱり派の方も大満足の華やかなメニューが、リゾートでの滞在をより一層美味しく彩ります。

■『夏のおすすめメニュー』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/summer/#c107950

【Stay】雨の日でも笑顔はお約束！お子さまの心を掴む『夏のファミリーステイ』

ご家族での最高の夏休みをまるごとサポートする宿泊プランも充実しています。なかでも「夏のファミリーステイ」は、デイプールの入場フリーパスに加え、館内レストランでお得に使えるミールクーポンをセットに。さらに、全天候型の屋内遊び場「オータニプレイランド」のフリーパスも付いているため、万が一の雨でもお子さまが退屈する心配はご無用です。涼しく快適なホテル館内で、ご家族のかけがえのない思い出を紡ぎませんか。

■宿泊プラン『夏のファミリーステイ』

［期間］2026年8月2日（日）～22日（土）

https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/summerstay/

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『NEW OTANI SUMMER 2026 ～MAKUHARI RESORT ESCAPE～ 』

[期間] 2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

https://www.newotani.co.jp/makuhari/summe(https://www.newotani.co.jp/makuhari/summer/)