道路と電力インフラが一体化する「充電する道路」走行中ワイヤレス給電ユニットを舗装表層に露出設置する実証実験を開始 〜研究横断・産学連携による電気電子工学×土木工学の分野をわたる研究・開発エコシステムを構築 〜

道路と電力インフラが一体化する「充電する道路」走行中ワイヤレス給電ユニットを舗装表層に露出設置する実証実験を開始 〜研究横断・産学連携による電気電子工学×土木工学の分野をわたる研究・開発エコシステムを構築 〜