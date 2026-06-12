キャバドレスブランド「myMinette」が2026年新作水着コレクションを発売 『nuts』専属モデル・みのりをミューズに起用

株式会社DRESS DESIGN WORKS

レディースアパレル通販を展開する「株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名： 和田 英里香）」が運営するキャバドレスブランド『myMinette（マイミネット）』（URL：https://myminette.jp/ (https://www.tika.jp/c/myminette)）は、2026年夏の新作水着コレクション（全4型）の販売を公式通販サイトにて開始いたしました。

今季の水着コレクションは、ドレスブランドならではのノウハウを詰め込んだ「ドレスライクな美シルエット」が最大の特徴です。夜の街やリゾートに映えるボディラインの魅せ方、視線を集めるディテールに徹底的にこだわり、ナイトプールや特別なバカンスにふさわしい主役級の仕上がりとなっています。

また、本コレクションのミューズには、圧倒的なプロポーションとファッショニスタとしての発信力でZ世代から熱狂的な支持を集める人気雑誌『nuts（ナッツ）』専属モデルの「みのり」を起用。

トレンドのY2Kムード漂うデニムスタイルや、エッジの効いたセクシーなデザインなど、現代のギャルマインドに寄り添う最旬のビーチスタイルを提案します。

■「自分史上、一番輝く夏に」myMinetteが仕掛ける“映え”のトータル提案

私たちは、ただ水着を販売するだけでなく、夜の世界で一歩を踏み出した新人ホステスさんたちが、プライベートや水着イベントも全力で楽しみ、自分に自信を持てるようなトータルプロデュースを提案していきたいと考えています。

そのために、今夏は以下のような多角的なアプローチを行ってまいります。

・どんなシチュエーションでも主役を張れる「昼夜兼用」デザイン

太陽の下で輝くヘルシーな表情から、ライトアップされたナイトプールや華やかな水着イベントに溶け込む艶やかな表情まで、どんなシーンでも抜群の存在感を発揮。プライベートのバカンスからお仕事のイベントまで、夏の思い出をドラマチックに演出します。

・ドレスブランドの技術を凝縮した「骨格補正デザイン」

バストを自然にボリュームアップさせる胸元の仕掛けや、ウエストを華奢見えさせるカッティングなど、パーツごとのスタイルアップ技術を惜しみなく投入。「着るだけで理想のボディラインが叶う」補正力にこだわりました。

・挑戦しやすい「プチプラ×高見え」の実現

「お仕事を始めたばかりの方でも、妥協せずに最高に可愛い自分になってほしい」という想いから、全アイテムを挑戦しやすい価格帯に設定。プチプラでありながら、チープさを一切感じさせない素材選びと立体裁断により、抜群の高見え力を提供します。

■ 美シルエットで魅せる、主役級スイムウェア全4型

カラー：（ブラック/ホワイト/ブルー）【フリンジデニム風 レースアップスイムウェア】

ヴィンテージライクなデニム風素材を採用した、ハイセンスなスイムウェア。 カジュアルなデニム地にフリンジ加工を施し、ラフでありながら洗練されたビーチスタイルを叶えます。 最大のポイントは、フロントの大胆なレースアップ（編み上げ）デザイン。バスト中央を自然に引き立て、「大人のヘルシーな色気」を演出します。 ボトムスにはボタン風のディテールとサイドのリボン紐を配し、360度どこから見ても遊び心のある存在感抜群の一着です。

商品URL（https://myminette.jp/c/swimwear/th-sw650c）

カラー：（レッド/ホワイト/ブラック/チェリーピンク）【ゴールドリング ホルターネック三角ビキニコレクション】

ドレスブランドならではの計算されたカッティングで、洗練された色気を放つ「三角ビキニ」。 随所にあしらわれた艶やかな「ゴールドリング」が、リゾートやナイトプールで大人のリッチなムードを格上げします。 華奢なホルターネックは、バストを美しく引き上げながらデコルテラインを綺麗に演出。ただセクシーなだけでなく、どこか気品を感じさせる、夏のビーチやイベントで主役を張れる高見えの一着です。

商品URL（https://myminette.jp/c/swimwear/th-sw801x1c）

カラー：（ホワイト）【モノトーン ダルメシアン柄フロントリボンビキニ】

キャッチーなダルメシアン柄が目を惹く、トレンド感あふれるスイムウェア。 甘くなりがちなアニマル柄をモノトーン配色で仕上げることで、ポップさを抑えた「大人ヘルシー」な着こなしを叶えます。 胸元のフロントリボンがバストラインを華やかに魅せ、ホルターネックが肩周りをすっきりと華奢見えさせる視覚効果も。ビーチやプールで圧倒的な存在感を放つ、SNS映え抜群の主役級コレクションです。

商品URL（https://myminette.jp/c/swimwear/th-sw2354）

カラー：（ライトブルー）【デニムステッチプリント ホルターネック三角ビキニ】

リアルなデニム風プリントが目を惹く、カジュアルでヘルシーな三角ビキニセット。 ステッチやポケット風の細やかな騙し絵デザインが遊び心をプラスし、周りと一線を画す個性を放ちます。 ホルターネックとサイドリボン仕様により、体型に合わせたフィット感の微調整が可能。本物のデニムにはない軽やかな着心地と高いデザイン性を両立し、ビーチやプールで圧倒的に映える最旬アイテムです。

商品URL（https://myminette.jp/c/swimwear/th-sw782）

■ MODEL PROFILE

・みのり（『nuts』専属モデル）

異次元の美ボディとエッジの効いたハイセンスな着こなしで、Z世代から絶大な支持を集める人気雑誌『nuts』の専属モデル。 誰もが憧れる圧倒的なプロポーションと、芯のある強いギャルマインドを併せ持ち、現代のギャルカルチャーを牽引するファッションアイコンとして活躍中。 今夏のmyMinette新作水着コレクションでは、ドレスブランドならではの美シルエットを完璧に着こなし、オン・オフ問わず“自分史上最高に輝く夏”のスタイルを体現している。

・Instagram：（https://www.instagram.com/minori.227/?hl=ja）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@minori.22227）

・YouTube：（https://www.youtube.com/channel/UCp5SvZXGfadWeS8j7g7aJ-Q）

【myMinette（マイミネット）について】

myMinette（マイミネット）は、トレンドに敏感な女性たちに向けて、圧倒的な輝きと美シルエットを叶えるキャバドレスや同伴ワンピ、そしてドレス級の華やかさを誇る水着までを網羅するキャバドレスブランドです。

ディテールにこだわった華やかなデザインから、日常の延長線上で魅せるセクシーなスタイルまで幅広く展開。

お仕事を始めたばかりの新人ホステスさんから、夜の街の第一線で活躍するトップキャバ嬢まで、多くの女性たちの「一番輝きたい瞬間」をファッションを通じてサポートしています。

商品一覧ページはこちら

・公式オンラインストア：（https://myminette.jp/(https://www.tika.jp/c/myminette)）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 和田 英里香

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発