【KEYUCA】外出先で“すぐ冷やせる”。持ち歩ける「氷のうミニスティック」新発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、暑い日の「今すぐ冷やしたい」を叶える「氷のうミニスティック」を6月6日（土）に発売しました。

■外出先でも“すぐ冷やせる”新しい暑さ対策

「氷のうミニスティック」は、暑い季節に感じる不快感をその場で手軽にやわらげる、持ち運びに便利なスティック型の氷のうです。肩掛けベルト付きで持ち運びも快適。スリムでかさばりにくく、通勤・通学やスポーツ観戦、屋外レジャーなど幅広いシーンで活躍します。丸洗いできる衛生的な設計で、日常使いにも適しています。

また、ハンディファンなどの暑さ対策アイテムと組み合わせることでより効率的なクールダウンが可能です。外出先でも“すぐ冷やせる”新しい暑さ対策アイテムとして、快適な夏の外出をサポートします。

■【新商品】氷のうミニスティックの特徴

・冷たさ続く“真空断熱構造”の容器

氷のうを真空断熱構造の容器に収納することで、外出先でも冷たさを長時間キープします。

また、氷のう本体には柔らかなシリコン素材を採用し、首元や肌にもやさしくフィットします。

・結露しにくく持ち運びも安心

結露も防ぐのでバッグの中が濡れる心配なく持ち運べます。

・スリムなスティック型で携帯しやすい

かさばりにくい形状に加え、肩掛けベルト付きで肩にかけて持ち運びもできます。

・冬は湯たんぽとして使える2WAY仕様

冷却だけでなく、冬は湯たんぽとしても使える2WAY仕様です。

商品概要

商品名 ：氷のうミニスティック

価格 ：1,690円（税込1,859円）

発売日：6月6日（土）

サイズ：サイズ＝W6×D5.2×H14.5cm 容量＝65ml

カラー：アイボリー

材質：断熱容器＝内ビン／ステンレス鋼、胴部／ステンレス鋼

シリコーン容器＝本体／シリコーンゴム（耐熱温度：200度、耐冷温度：-20度）、樹脂部／ポリプロピレン（耐熱温度：120度、耐冷温度：-20度）

キャップユニット＝本体／ポリプロピレン（耐熱温度：120度、耐冷温度：-20度）

パッキン＝シリコーンゴム（耐熱温度：200度、耐冷温度：-20度）

■あわせて使いたい暑さ対策アイテム

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000902&cat=130002004

商品名 ：ひんやりペルチェハンディファン（iFanピコフリーズ）

価格 ：2,200円(税込 2,420円 )

サイズ：W5×D3.6×H13.5cm／重量＝120g

カラー：ホワイト、ブラック

材質：本体、羽根＝ABS、PP／カラビナ＝亜鉛合金／冷却プレート＝ステンレス

風だけでなく“直接冷やす”ことができる、ペルチェ冷却プレート付きのハンディファンです。

幅約5cmのスリムで細長い形状のため、バッグの中でもかさばらず、持ち運びにも便利です。コンパクトながら大風量を実現し、約2.5時間使用可能なパワフル設計。カラビナ付きで持ち運びやすく、折り曲げればスタンドとしても使える3WAY仕様で、外出先やデスクなどシーンに応じて使い分けができます。「氷のうミニスティック」と併用することで、より効率的な暑さ対策が可能です。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4402187&cat=610004005日傘とハンディファンを一緒に首掛けタイプでも使えます。

商品名 ：日傘にもつけられるひんやりペルチェハンディファン（LCAF037）

価格 ：2,980円(税込 3,278円)

サイズ：W6×D5.5×H18cm／重量＝220g

カラー：ホワイト、ピンクベージュ

素材：ABS

日傘とハンディファンで両手がふさがってしまう…そんな外出時のストレスを軽減する、クリップ付きのハンディファンです。日傘に取り付けて使えるため、片手を空けたまま快適に涼しさを得られます。

ペルチェ冷却プレートも搭載。手に持ったり日傘につけたときは大きめ送風部で大風量、プレートを肌にあてればひんやり、と二通りのアプローチで冷感を得られるのが特長です。風量は100段階で調節可能。ネックストラップやカラビナ付きで、首掛けタイプとしても使用できます。「氷のうミニスティック」と組み合わせることでより効率的に全身をクールダウンできます。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906745&cat=610007002ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp