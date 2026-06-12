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【摂南大学】気になる資格 いつでもどこでも挑戦できる環境を 学生の就活サポートｅラーニングサービス導入
摂南大学（学長：久保康之）は学生の資格取得を支援するため、時間や場所を選ばずに学習できるｅラーニングサービスを新たに導入しました。近年、資格に関心を持つ学生が増えていることから、従来からの対面支援に加え、気軽に挑戦できる環境を整えました。
【本件のポイント】
● 就活支援となる資格取得にｅラーニングサービスを新たに導入
● 資格取得に踏み出せない学生向けに「いつでもどこでも」挑戦できる環境を用意
● 学生はアカウント登録するだけで、無料で受講が可能
近年、学生を取り巻く就職環境は高度化・多様化しており、大学にはより実践的なキャリア支援が求められています。中でも資格取得は、学生の専門性や学修意欲を客観的に証明する手段として、企業からも高い評価を得ています。
本学では2012年に「資格サポートセンター」を設置し、資格取得や公務員試験対策を支援してきました。併せて、資格・能力取得奨励金制度を設け、経済面からも挑戦を後押ししています。同センターが実施する各種講座には年間約250〜350人の学生が受講しており、主な講座としてMicrosoft Office Specialist Excel 365・Word 365、簿記検定対策、宅地建物取引士試験対策、ＩＴパスポート、公務員試験対策などがあります。
資格に高い関心を持つ学生がいる一方で、「何から学べばよいか分からない」「いきなり通学型講座を受講するのはハードルが高い」という理由から、取得に踏み出せない学生も一定数存在しています。そこで、学習に取り組むきっかけづくりとして、スマホやタブレットなどで「いつでも、どこでも」学ぶことのできるeラーニングサービスを導入することにしました。ベネフィット・ワン（本社：東京都新宿区）が提供する福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の導入は、学校法人では本学が初めてとなります。学生はアカウント登録をすれば、語学やPCスキル、会計、ビジネスマナーなどのｅラーニングを無料で受講できます。資格取得に意欲を持つ学生を増やすことで、従来からある資格サポートセンターによる専門的な学習支援や奨励金制度の利用を増やし、キャリア形成支援の強化を図ります。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
● 就活支援となる資格取得にｅラーニングサービスを新たに導入
● 資格取得に踏み出せない学生向けに「いつでもどこでも」挑戦できる環境を用意
近年、学生を取り巻く就職環境は高度化・多様化しており、大学にはより実践的なキャリア支援が求められています。中でも資格取得は、学生の専門性や学修意欲を客観的に証明する手段として、企業からも高い評価を得ています。
本学では2012年に「資格サポートセンター」を設置し、資格取得や公務員試験対策を支援してきました。併せて、資格・能力取得奨励金制度を設け、経済面からも挑戦を後押ししています。同センターが実施する各種講座には年間約250〜350人の学生が受講しており、主な講座としてMicrosoft Office Specialist Excel 365・Word 365、簿記検定対策、宅地建物取引士試験対策、ＩＴパスポート、公務員試験対策などがあります。
資格に高い関心を持つ学生がいる一方で、「何から学べばよいか分からない」「いきなり通学型講座を受講するのはハードルが高い」という理由から、取得に踏み出せない学生も一定数存在しています。そこで、学習に取り組むきっかけづくりとして、スマホやタブレットなどで「いつでも、どこでも」学ぶことのできるeラーニングサービスを導入することにしました。ベネフィット・ワン（本社：東京都新宿区）が提供する福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の導入は、学校法人では本学が初めてとなります。学生はアカウント登録をすれば、語学やPCスキル、会計、ビジネスマナーなどのｅラーニングを無料で受講できます。資格取得に意欲を持つ学生を増やすことで、従来からある資格サポートセンターによる専門的な学習支援や奨励金制度の利用を増やし、キャリア形成支援の強化を図ります。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/