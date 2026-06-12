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Fujisawa, K.,K., Fukai, T., & Nakamuro, M. (2023). Quality of early childhood education and care in Japanese accredited nursery centers: A study using the Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). PLoS ONE 18(2): e0281635. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281635
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ÏÀÊ¸ÂêÌ¾¡§Improving ECEC Quality Through an ECERS-3-Based Professional Development
Program: Evidence from a Cluster-Randomized Controlled Trial in Japan
Ãø¼Ô¡§Keiko K. Fujisawa, Taiyo Fukai, Chien Le Quang, and Makiko Nakamuro
DOI¡§https://doi.org/10.1007/s10643-026-02223-7
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Early Childhood Environment Rating Scale, 3rd edition¤ÎÎ¬¾Î¡£ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤Î¼Á¤ò´Ñ»¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶õ´Ö¤È²È¶ñ¡¢ÍÜ¸î¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÊ¸»ú¡¢³èÆ°¡¢Áê¸ß´Ø·¸¡¢ÊÝ°é¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¡¢ÊÝ°é´Ä¶¤òÊ£¿ô¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2016). ¿·¡¦ÊÝ°é´Ä¶É¾²Á¥¹¥±¡¼¥ë¡ 3ºÐ°Ê¾å¡ÊËä¶¶Îè»Ò¡¤Ìõ¡Ë¡¥µþÅÔ¡§Ë¡Î§Ê¸²½¼Ò¡¥¡ÊHarms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2015). Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3), Third Edition. New York: Teachers College Press.)
¢¨2¡¡ÀìÌçÀ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊProfessional Development Program: PD¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
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TEL¡§03-5427-1541 ¡¡FAX¡§03-5441-7640
E-mail¡§m-pr@adst.keio.ac.jp
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TEL¡§03-5992-1008
E-mail¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/
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TEL¡§03-5992-1008
FAX¡§03-5992-9246
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Fujisawa, K.,K., Fukai, T., & Nakamuro, M. (2023). Quality of early childhood education and care in Japanese accredited nursery centers: A study using the Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). PLoS ONE 18(2): e0281635. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281635
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Program: Evidence from a Cluster-Randomized Controlled Trial in Japan
Ãø¼Ô¡§Keiko K. Fujisawa, Taiyo Fukai, Chien Le Quang, and Makiko Nakamuro
DOI¡§https://doi.org/10.1007/s10643-026-02223-7
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Early Childhood Environment Rating Scale, 3rd edition¤ÎÎ¬¾Î¡£ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤Î¼Á¤ò´Ñ»¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶õ´Ö¤È²È¶ñ¡¢ÍÜ¸î¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÊ¸»ú¡¢³èÆ°¡¢Áê¸ß´Ø·¸¡¢ÊÝ°é¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¡¢ÊÝ°é´Ä¶¤òÊ£¿ô¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2016). ¿·¡¦ÊÝ°é´Ä¶É¾²Á¥¹¥±¡¼¥ë¡ 3ºÐ°Ê¾å¡ÊËä¶¶Îè»Ò¡¤Ìõ¡Ë¡¥µþÅÔ¡§Ë¡Î§Ê¸²½¼Ò¡¥¡ÊHarms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2015). Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3), Third Edition. New York: Teachers College Press.)
¢¨2¡¡ÀìÌçÀ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊProfessional Development Program: PD¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
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TEL¡§03-5427-1541 ¡¡FAX¡§03-5441-7640
E-mail¡§m-pr@adst.keio.ac.jp
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TEL¡§03-5992-1008
E-mail¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/
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TEL¡§03-5992-1008
FAX¡§03-5992-9246
¥á¡¼¥ë¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
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