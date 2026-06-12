東北大学大学院医学系研究科とPosen株式会社、AI技術を活用した共同研究契約を締結

Posen株式会社Posen株式会社×東北大学大学院医学系研究科_共同研究

Posen株式会社（代表取締役：久保田 敦、本社：東京都中央区、以下「Posen」）は、国立大学法人東北大学大学院医学系研究科（研究科長：石井 直人、所在地：宮城県仙台市、以下「東北大学大学院医学系研究科」）と、足圧および骨格データとAI技術を活用した身体機能評価に関する共同研究契約を締結し、共同研究を実施しています。

共同研究について

近年、医療・ヘルスケア領域においては、身体機能の状態を客観的かつ定量的に把握する重要性が高まっています。一方で、現場における身体機能評価は、評価者の経験や主観に依存する場面もあり、再現性や標準化の観点から課題が指摘されています。

本共同研究では、足圧データ、骨格データ、X線（レントゲン）画像およびMRI画像等を組み合わせることで、身体機能の状態や変化をより多角的に捉える可能性について検討を行います。

本研究は、東北大学大学院医学系研究科 画像診断学分野教授であり、東北大学医療AI人材育成拠点プログラム「Clinical AI」のコーディネーターを務める岡本嘉一教授らの研究グループと共同で進めています。

身体機能の状態や変化を定量的に評価するための解析手法の検討を目的とし、まずは足圧計測データを起点とした検証を進めております。なお、足圧データの取得には、株式会社フィートインデザインの足圧四次元計測機器「4DFシステム」を活用しております。

東北大学大学院医学系研究科は、研究全体の設計およびデータ分析を担当し、Posenは解析技術を含むデータ処理および運用面を担っています。

本取り組みにより、身体機能の状態や変化を多角的に捉えるための基盤的知見の整理が進むことが期待されます。なお、本研究の成果については、学術的な検証を経たうえで、適切な形での発表を予定しています。

国立大学法人東北大学大学院 医学系研究科 画像診断学分野 について

画像診断、AI、スポーツ医学を融合し、可搬型MRIによる運動器検診や医療画像AIの社会実装を目指した研究を推進しています。

本研究では、MRIを中心とした画像評価、臨床的アウトカムの設定、画像診断学的な妥当性検証を担当し、研究全体の医学的信頼性を支える「臨床画像評価の拠点」としての役割を担います。

【国立大学法人東北大学大学院 医学系研究科画像診断学分野】

所在地：宮城県仙台市青葉区星陵町２－１

URL: https://www.cimage.med.tohoku.ac.jp/

Posen株式会社 について

Posen株式会社は、AIおよびセンシング技術を活用し、身体に関するデータの取得・解析を通じて、医療・ヘルスケア領域における新たな価値創出に取り組んでいます。

データ処理技術を基盤に、身体機能の状態や変化を可視化するソリューションの開発・提供を行い、現場における意思決定の高度化や、評価手法の発展に寄与することを目指しています。

また、研究機関との連携を通じて、データ解析技術の社会実装を推進し、継続的な価値提供を行います。

Posen株式会社_サービスイメージ

システム名：Posen(ポーズン)

概要：AI姿勢分析 / 可動域分析 / 運動機能測定

カウンセリング アシストシステム

フィートインデザイン足圧四次元計測機器

システムのお問い合わせ：https://hi.posen.ai/demo-apply/

【Posen株式会社・株式会社フィートインデザイン】

代表取締役：久保田 敦

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町17-1

URL：https://hi.posen.ai/

Posen株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

Posen株式会社 営業統括本部

電話番号： 050-5443-1040

メールアドレス： contact@posen.ai

お問い合わせURL: https://posen.ai/contact/

担当： 瀬谷崎友香