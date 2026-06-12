【STARAY】おうち時間の快適さを再定義する3Dサンダル『WAVE』、近日登場【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は、3Dプリント技術を活用した新しい室内用サンダル「WAVE」を近日発売予定であることをお知らせいたします。

近年、在宅時間の増加により、自宅での過ごし方に対する価値観は大きく変化しています。特に足元の快適性は、日常生活の質に直結する要素でありながら、これまで十分に注目されてきませんでした。

「WAVE」は、こうした日常の中に潜む小さなストレスに着目し、3Dプリント技術を用いて設計された室内サンダルです。足裏の形状や歩行時の負荷に配慮した立体構造により、自宅での時間をより快適にサポートします。

本製品は、足をやさしく支えるフィット設計と、通気性に配慮した構造を両立しており、長時間の使用でも快適な履き心地を維持できるよう設計されています。

また、一体成型によるシームレスな構造を採用することで、素足でもストレスの少ない履き心地を実現しています。

さらに、自宅だけでなくオフィスシーンでの使用も想定しており、外勤後に会社へ戻った際にもスムーズに履き替えることができるほか、オフィス環境にもなじむデザイン性を備えています。

■ 製品特長- 足に沿う立体設計による自然なフィット感- 通気性に配慮した構造で蒸れにくい使用感- 柔軟性と耐久性を両立した素材設計- 一体成型による継ぎ目のない履き心地- オフィスでも違和感なく着用できるシンプルなデザイン- 外出後すぐに履き替えられる利便性

詳細な仕様、価格、販売方法については、正式リリースにて改めてご案内いたします。

これまでの室内履きの在り方に新たな選択肢をもたらす「WAVE」に、ぜひご期待ください。

※本リリースの内容は予告なく変更となる場合があります。

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会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

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