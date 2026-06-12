前回の福岡公演はチケット即日完売！大好評につきアンコール公演が決定！『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)にて、2026年3月29日(日)に開催されチケット即日完売を記録した『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』特別公演。この度、多くのご要望にお応えし、2026年7月19日(日)に同会場でのアンコール公演の開催が決定いたしました。

本作はコニカミノルタプラネタリアTOKYO(東京・有楽町)でもこれまで開催された全公演がソールドアウトを記録し、5月16日(土)からの再延長公演を含め通算100公演の開催を予定している大人気公演です。

■映画「ハウルの動く城」の音楽を生演奏で

本公演は、プラネタリウムの星空とともに、映画「ハウルの動く城」の音楽をプロのクラシック奏者による生演奏で楽しむプラネタリウムコンサートです。

演奏曲は、映画「ハウルの動く城」のイメージ交響組曲／サウンドトラックに収録された名曲の数々。久石譲が描く幻想的で壮麗な旋律と、繊細で心を揺さぶるハーモニーを生演奏で再現。さらに主題歌「世界の約束」の特別演奏も行います。

演奏は、渡邉紘STRINGSより結成されたピアノカルテット“あめのした”（ピアノ、チェロ、コントラバス、サックス）が担当します。繊細なアンサンブルが、映画の印象的なシーンを音で呼び起こします。

※プラネタリウムが映し出す星空の中で映画「紅の豚」の音楽をお楽しみいただくコンサートです。映画本編シーンの投映(使用)はございません。

※コニカミノルタプラネタリウム主催の企画です。本公演に関するスタジオジブリへのお問い合わせはご遠慮ください。

※福岡市科学館では光学式プラネタリウムを用いた演出を行うため、東京公演とは一部演出内容が異なります。

■演奏曲- 人生のメリーゴーランド-オープニング- (サウンドトラック収録曲)- 空中散歩 (サウンドトラック収録曲)- ソフィーの明日 (イメージ交響組曲収録曲)- ケイヴ・オブ・マインド (イメージ交響組曲収録曲)- 世界の約束～人生のメリーゴーランド-エンディング-(サウンドトラック収録曲)

他、全10曲を演奏予定

※全曲インストゥルメンタルでの演奏となります。加藤登紀子本人の出演はありません。

※公演により、各楽器の演奏者が異なる場合がございます。

作曲：久石譲ほか / 編曲：佐合庸太郎 / 演奏：あめのした

▼特設サイト

https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/dome_theater/2026/06/music19.html

●あめのした プロフィール●

コニカミノルタプラネタリアTOKYOで上演された『LIVE in the COLORS -w/Piano session-』を機に渡邉紘STRINGSのメンバーを中心に結成される。

クラシックを基盤に、ジャズをはじめとした多様な音楽性をメンバーそれぞれが持ち込んだ、親しみやすく奥深い響きが今日も星空と共鳴する。

【チケット販売に関して】

販売期間：2026年6月13日(土)10時00分～各公演日の開演時刻まで

購入サイト：https://ticket.tickebo.jp/sn/shootingstar_concert_fuku260719_ip

【座席に関して】

【イベントに関する注意事項】

- 電子チケットシステム「ticket board」を通じて販売いたします。「ticket board」をご利用いただくために会員登録(無料)が必要です。- チケットは先着販売です。予定枚数に達し次第受付を終了します。- チケットの販売は記載のプレイガイドを通じて販売いたします。会場窓口やお電話では承っておりません。- イベントの延期/中止を除き、お客様の体調不良や周辺環境等の理由による払い戻しは行いませんので、ご了承の上チケットをお買い求め頂きますようお願い致します。- 特設サイト/購入サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください。- 本公演は全席指定席販売です。公演の1週間前を目途にticket boardよりご購入いただいたお客様の座席番号をお知らせいたします(お客様がご自身で座席番号を選ぶことはできません)- 本イベントは施設及び演出の都合上、場内が大変暗くなります。例え公共交通機関の遅延でも、お客様の安全を第一に考慮し開演後のご入場を制限させていただく場合がございます。その際、自席での鑑賞ができない場合がございますので予めご了承ください。- プラネタリウム施設で星空、映像、音楽をお楽しみいただくイベントです。演出の都合上又は、ドームの座席配置の関係でステージ(アーティスト)が見えにくい場合がございます。- 時節に応じた感染症防止対策を徹底して実施いたします。- 本公演は未就学児(小学校入学前)のお子様はご入場いただけません。

【福岡特別公演】『Planetarium Concert -流星と映画「ハウルの動く城」の音楽-』概要

日程：2026年7月19日(日)

時間：1st Stage 15:00開演(14:30開場) / 2nd Stage 17:00開演(16:30開場)

※1st/2nd Stage共に公演内容は同じです

※約50分の上演時間を予定

料金：一般シート：4,600円(税込) / 一般シートB(見切り席)：3,500円(税込)

※システム利用料が別途必要

※全席指定席

会場：福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)

主催：福岡市科学館 / 企画制作：コニカミノルタプラネタリウム株式会社

関連プログラム

【福岡特別公演】Planetarium Concert -アドリアの星空と映画「紅の豚」の音楽-

日程：2026年7月18日(土)

時間：1st Stage 15:30開演(15:00開場) / 2nd Stage 17:30開演(17:00開場)

※1st/2nd Stage共に公演内容は同じです

※約50分の上演時間を予定

料金：一般シート：4,600円(税込) / 一般シートB(見切り席)：3,500円(税込)

※システム利用料が別途必要

※全席指定席

会場：福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)

主催：福岡市科学館 / 企画制作：コニカミノルタプラネタリウム株式会社

▼特設サイト

https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/dome_theater/2026/06/music18.html

▼購入サイト

https://ticket.tickebo.jp/sn/adriaticstar_fuku260718_ip