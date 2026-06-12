「SPINNS」×「コリラックマ」コラボレーション第２弾！　コリラックマ×姫ギャルがテーマのコラボレーションアイテムがSPINNSより6月12日（金）より新発売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」に登場するキャラクター「コリラックマ」とアパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム（本社：京都市中京区）が運営するファッションブランド「SPINNS」のコラボレーションアイテム第2弾として、アパレルや雑貨などの限定アイテムが2026年6月19日（金）より全国のSPINNSにて発売されることをお知らせします。

なお、SPINNSの公式通販サイトでは6月12日（金）12時～販売されます。

本コラボレーションでは、「コリラックマ×姫ギャル」がテーマ。“姫ギャル”とはギャルカルチャーの持つ自己表現の強さと、お姫様のようなロマンティックな可愛らしさを掛け合わせたスタイルであり、近年SNSを中心に再注目されています。

淡いピンクのヒョウ柄にラインストーンのティアラが可愛い特別なコリラックマをはじめ、全てSPINNS限定描き起こしのコリラックマを使用したラインナップです。ピンクやブラックを基調に、リボンやレースなどの装飾を取り入れ”甘くて盛れる”デザインとなっています。

【販売概要】

・公式通販販売日：6月12日（金） 12:00～

※公式通販ではショッパーの販売はございません。

・店舗販売日：6月19日（金）～

●アイテム一覧

・レースフリルミニワンピ（各5,489円※税込）：全2種

・キャミ＋カーディガン（各5,489円※税込）：全2種

・ラインストーン付きピタTシャツ（各3,850円※税込）：全3種

・オフショルルーズTシャツ（各4,389円※税込）：全2種

・太リブウエストミニスカート（各5,489円※税込）：全2種

・メッシュキャップ（3,289円※税込）：全1種

・バニティポーチ（3,850円※税込）：全1種

・ベロアバッグ（6,589円※税込）：全1種

・ぬいぐるみポーチ（各3,080円※税込）：全3種

・ショッパー（110円※税込）：全1種 ※店舗限定 ※通販での取り扱いはございません。

●発売店舗一覧

○ = アパレル・雑貨ともに入荷 △ = 雑貨のみ入荷 × = 入荷なし

【北海道】

SPINNS 札幌店 ○

SPINNS イオンカテプリ新札幌店 △

SPINNS VINTAGE 札幌店 ×

【東北】

SPINNS 仙台駅前イービーンズ店 ○

SPINNS VINTAGE 仙台店 ×

【関東】

SPINNS SHIBUYA109 店 ○

SPINNS 町田ジョルナ店 〇

SPINNS 大宮 ARCHE 店 ○

SPINNS 水戸オーパ店 △

SPINNS 高崎オーパ店 △

SPINNS トナリエ宇都宮店 △

SPINNS 横浜ビブレ店 〇

SPINNS ららぽーと海老名店 △

SPINNS イオンレイクタウン kaze 店 〇

SPINNS イオンモールむさし村山店 〇

SPINNS VINTAGE 横浜ワールドポーターズ店 ×

【中部・北陸】

SPINNS VINTAGE 金沢店 ×

SPINNS 名古屋店 〇

SPINNS VINTAGE 名古屋 PARCO 店 ×

SPINNS マリエとやま店 △

【近畿】

SPINNS VINTAGE 京都店 ×

SPINNS ピエリ守山店 △

SPINNS アメリカ村店 △

SUPER SPINNS 神戸三宮オーパ店 ○

SUPER SPINNS 梅田 HEP FIVE 店 ○

SPINNS SHIBUYA109 あべの店 〇

SPINNS ららぽーと堺店 △

SEONGSU.河原町オーパ店 〇

【中国・四国】

SPINNS 松江イオン店 △

SPINNS イオンモール岡山店 △

【九州】

SUPER SPINNS 福岡 PARCO 店 ○

SPINNS アミュプラザくまもと店〇

SPINNS イオンモール宮崎店 〇

SPINNS THE OUTLETS KITAKYUSYU 店 △

SPINNS ゆめタウン久留米店 〇

SPINNS セントシティ小倉店 〇

【沖縄】

SPINNS イオンモール沖縄ライカム店 〇

【公式通販】

SPINNS WEB STORE ○

■SPINNSについて

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”。

【HP】 https://www.spinns.com/

【WEB STORE】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official

【X】https://x.com/spinns_com

■コリラックマとは

どこからともなくあらわれた白くて小さなクマの子。

リラックマの知り合いではなかったようだけど、

胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。

いたずら大好きな、元気でやんちゃな子です。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▽もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

▷リラックマ公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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