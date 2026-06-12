マーケティングSaaS「Xtrategy」、マーケティング全体の流れを可視化するカスタマージャーニー機能を提供開始

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：与謝秀作）は、マーケティングSaaS「Xtrategy（クロストラテジー）」において、新たに「カスタマージャーニー機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、企業は顧客の認知から比較検討、問い合わせ、商談、受注に至るまでのマーケティング全体の流れを可視化し、顧客視点で戦略を整理できるようになります。

開発背景

企業のマーケティング活動は、SEO、広告、SNS、メールマーケティング、ホワイトペーパー、ウェビナーなど、多様な施策によって構成されています。

一方で、それぞれの施策が個別に管理されていることで、「顧客がどのような流れで商品やサービスを認知し、比較検討し、問い合わせや購入に至るのか」という全体像を把握することは容易ではありません。

また、マーケティング部門と営業部門で顧客獲得プロセスに対する認識が異なり、施策の優先順位や役割分担が曖昧になるケースも少なくありません。

Xtrategyでは、企業が顧客視点でマーケティング戦略を設計できる環境を提供するため、新たにカスタマージャーニー機能を開発しました。

カスタマージャーニー機能の特徴顧客行動を時系列で可視化

認知、興味関心、比較検討、問い合わせ、商談、受注など、顧客がたどるプロセスを一つの画面で整理できます。

マーケティング施策をジャーニー上に整理

SEO記事、広告、SNS、ホワイトペーパー、メールマーケティング、ウェビナーなど、各フェーズで実施している施策を紐付けて可視化できます。

顧客視点で戦略を設計

企業視点ではなく顧客視点で購買プロセスを整理することで、より一貫性のあるマーケティング戦略の立案を支援します。

チーム内の共通認識を形成

マーケティング担当者だけでなく、営業担当者や経営層とも顧客獲得プロセスを共有しやすくなり、部門横断での戦略立案を促進します。

想定利用シーン

BtoBマーケティング戦略の策定新規事業立ち上げ時の顧客理解SEO・コンテンツマーケティング戦略の整理営業・マーケティング連携の強化顧客獲得プロセスの可視化と共有

今後の展望

Xtrategyでは今後も、企業のマーケティング戦略立案から実行までを支援する機能開発を進めてまいります。

顧客理解、競合分析、戦略設計、施策管理を一つのプラットフォーム上で実現し、企業が再現性の高いマーケティング活動を行える環境づくりを目指します。

Xtrategyについて

Xtrategyは、企業のマーケティング戦略立案を支援するマーケティングSaaSです。

3C分析、STP分析、ペルソナ設計、カスタマージャーニー設計などのフレームワークを活用しながら、戦略立案から実行までを支援します。

サービスサイト：https://www.xtrategy.app/

フィシルコム株式会社について

フィシルコム株式会社は、「マーケティングとテクノロジーの交差点で成長を生み出す」をコンセプトに、マーケティングSaaSの開発およびグロース支援を行っています。

データドリブンなマーケティング戦略とテクノロジーを活用し、企業の持続的な成長を支援しています。

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：代表取締役社長 与謝秀作

コーポレートサイト：https://www.ficilcom.jp/ja

本件に関するお問い合わせ先

フィシルコム株式会社

お問い合わせ：https://www.ficilcom.jp/ja/contact