国際会議CVPRで実施のコンペティション「Spiideo SoccerNet SynLoc 2026」にて世界3位入賞

株式会社AllClip

株式会社AllClip（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田郁真、以下「AllClip」）は、コンピュータービジョン分野最大規模の国際会議 CVPR 2026 のコンペティション「Spiideo SoccerNet SynLoc 2026」において、世界3位に入賞しました。

CVPRは、コンピュータービジョン分野における世界最高峰の国際会議のひとつであり、画像認識技術に関するトップレベルの研究者が集う最大規模の学会です。このCVPRに併設され、サッカー映像へのAI処理精度を競うコンペティションとして「SoccerNet Challenge」が毎年開催されています。本年度の部門の一つである「Spiideo SoccerNet SynLoc 2026」には世界中から85チームが参加し、当社チームは世界3位の成績を収めました。

コンペティションの概要

「Spiideo SoccerNet SynLoc 2026」は、単一フレームのサッカー映像から選手を検出し、ワールド座標系における位置を特定するタスクです。これは、スポーツ解析を自動化するための映像認識・理解AI技術の構築において、重要な要素技術の一つです。また、単純な選手の検出精度だけでなく、コート内における位置精度も重視される評価設計となっています。

今回の取り組みでは、4K画像内から「選手」という小さな物体を効果的に検出するモジュールの構築、選手の姿勢情報の活用、カメラパラメータを考慮した選手位置のチューニングを行うことで、ベースライン手法を大幅に上回る成績を達成しました。

今後の展望

本コンペティションで用いた手法を活用し、当社のAIカメラシステム「AllClip」のさらなる精度改善や新機能の追加など、スポーツ現場の課題に直接適用できる形への応用を目指します。

また、本コンペティションの内容にとどまらず、スポーツシーンの認識・理解を行う映像AI技術群の発展に貢献することで、たとえば選手個人のプレーシーンの抽出やフィジカルデータの計測など、従来トップレベルの環境でのみ享受されてきた価値を、あらゆるカテゴリーに届けられる未来の実現につながると期待しています。

今後も当社は、すべてのスポーツシーンを映像体験・データ体験に変えるべく、スポーツ映像解析技術やカメラシステムのさらなる向上に取り組み、競技現場で使いやすく実用的なAIスポーツシステムの提供を推進してまいります。

株式会社AllClipについて

1台のカメラが、AIスポーツカメラに。試合撮影・編集・共有を手軽に自動化。

AllClipは、アクションカメラとAI技術を組み合わせ、試合・練習の撮影、編集、共有を自動化します。スポーツ現場における撮影・編集の負担や映像活用の導入ハードルを下げ、より多くのチームが試合映像を成長に活かせる環境づくりに取り組んでまいります。

AllClipにご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社AllClip

担当：広報担当

メールアドレス：info@allclip.co

HP：https://allclip.com