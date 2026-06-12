天然ウォールナットの質感が、Nikon Zfのクラシックな佇まいに調和　YUWOOD、Nikon Zf専用「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」ウォールナットモデルを追加発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はカメラアクセサリーブランド「YUWOOD（ユーウッド）」より、Nikon Zf専用「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」のウォールナットモデルを2026年6月12日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\14,800(税込)

対応カメラボディ：Nikon Zf

【YUWOOD Nikon Zf専用「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」 ウォールナットモデル 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/yuwood-zf-gp

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45127J9

製品概要

天然木の温もりと金属プレートを融合させたYUWOODならではのデザインは、Nikon Zfが持つクラシックな佇まいと高い親和性を備え、装着することで操作性と質感を自然に引き上げます。今回、多くのカメラ愛好家から親しまれている天然の「ウォールナット」を使用したモデルが新たに仲間入りいたしました。カメラ形状に合わせた専用設計により、装着時のフィット感に優れ、カメラ本来の操作性やデザインを損なうことなく、安心してご使用いただけます。装着したままバッテリーおよびメモリーカードの交換が可能で、撮影中の取り回しもスムーズです。底面にはアルカスイス互換規格を採用しており、対応する雲台へ素早く装着でき、快適な撮影環境を実現します。さらに、プレート部にはストラップホールを備え、縦位置・横位置のいずれの撮影スタイルにも柔軟に対応します。グリップ部には天然木を使用し、手に馴染みやすく、長時間の撮影でも快適なホールド感を提供します。ホールド性を高めることで手ブレを抑え、安定した撮影をサポートします。使い込むほどに質感や光沢が深まり、天然素材ならではの経年変化をお楽しみいただけます。



主な特長

・Nikon Zfの造形に美しく調和する専用設計

汎用品とは一線を画し、Nikon Zfのボディ形状や操作系のレイアウトを精密に解析して作られています。ガタつきのない優れたフィット感を実現し、カメラ本来の操作感をそのままお楽しみいただけます。

・天然ウォールナット材を採用したウッドグリップ

グリップ部には、落ち着いた木目と温かみのある質感が特徴の天然ウォールナット材を採用。手に馴染みやすく、見た目の高級感も高めます。

・装着したままバッテリー・メモリーカード交換が可能

フィールドでの実用性を徹底的に追求した設計により、ベースプレートを装着した状態のままで、バッテリーやメモリーカードをスピーディに交換・アクセスできます。

・現代の撮影スタイルを支えるアルカスイス互換プレート

底面の金属プレートにはアルカスイス互換規格を採用しており、対応する雲台へ素早く確実に固定可能。さらにストラップホールも備え、縦位置・横位置を問わず柔軟な取り回しをサポートします。

・カラーバリエーション

ブラックシルバー

【注意事項】

・天然木部の仕上がりは木目によりそれぞれ異なります。

・対応機種であっても、カメラ本体の状態や個体差により装着感は異なる場合があります。

【YUWOOD Nikon Zf専用「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」 ウォールナットモデル 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/yuwood-zf-gp

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45127J9

YUWOODブランド紹介

YUWOOD（ユーウッド）は、カメラ愛好家である余（YU）氏が2021年に中国・蘇州で設立したカメラアクセサリーブランドです。天然木と金属プレートを融合させたオリジナルデザインのウッドハンドグリップを主力製品としています。

伝統工芸への深い敬意を礎に、「時を経ても色褪せない、温もりのある製品」を生み出すことを目標としており、すべての製品は極めて高い基準のもと設計され、手作業で丁寧に仕上げられています。

安定した品質と絶対的な信頼性を実現するため、現在は自社管理の加工工場を保有しています。ウッド部分は、蘇州で百年続く伝統的な木工職人の手によって製作され、環境配慮型のウッドワックスオイルで仕上げることで、木材本来の自然な木目と上質で落ち着いた質感を最大限に引き出しています。

また、アルミ合金パーツは高精度CNC加工機によって削り出され、誤差を0.02mm以内に抑制し、カメラボディとの一体感のあるフィット感を追求しています。蘇州が誇るトップクラスのCNC加工技術と木工芸の融合。恵まれた環境と技術的背景を基盤とし、YUWOODは自社製品に対し、常に最高水準の品質を追求し続けています。

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年3月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

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