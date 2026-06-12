【リチャージモバイル】おかげさまで4周年！最大75%OFFの「4周年特別セール」を6月12日より開催。X（旧Twitter）でのプレゼントキャンペーンも同時実施！

株式会社カウスメディア

リチャージモバイル（運営：株式会社カウスメディア）は、今月でサービス開始から4周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいている皆様へ心より感謝申し上げます。

この度、4年間の感謝を込めまして、2026年6月12日（金）18:00より「4周年特別セール」を開催いたします。

大人気のSIM・eSIM商品が最大75%OFFになるほか、期間を3つに分けた特別割引やクーポン配布を実施。さらに、公式X（旧Twitter）では豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも同時開催いたします。

■4周年特別セール概要

セール期間中、SIM・eSIMの全商品およびSIMセット商品が最大75%OFFとなる大特価セールを実施いたします。

さらに、期間ごとに目玉商品が変わるリレー形式の特別キャンペーン（第1弾～第3弾）をご用意いたしました。

【第1弾】4周年記念！追加ギガ全種類に使える4%OFFチャージクーポン配布

お持ちのWiFiやSIMにお得にチャージができる、24時間限定のクーポンを配布いたします。

- 期間：6月12日（金）18:00 ～ 6月13日（土）18:00- 内容：全てのチャージに使える4%OFFクーポン- クーポンコード：4thchargeoff4周年特別セール第1弾

※追加ギガチャージは、リチャージモバイル／WiFi／SIMの商品にのみ可能です。

【第2弾】売れ筋2機種が大幅値下げ！

定番の人気モデル「T8」と最新機種「SE Pro」を、特別価格でご提供いたします。

【第3弾】ラストスパート！人気のバッテリーレス端末がさらにお得に

- 期間：6月16日（火）12:00 ～ 6月22日（月）23:59- T8：通常価格 23,980円(税込) → 特別価格 12,949円(税込) 【46%OFF】- SEPRO：通常価格 19,980円(税込) → 特別価格 11,988円(税込) 【40%OFF】4周年特別セール第2弾

超軽量の万能モデル「TD12」と安心の日本製モデル「MD1」も大特価！

- 期間：6月23日（火）12:00 ～ 6月30日（火）23:59対象機種- TD12：通常価格 19,980円(税込) → 特別価格 11,988円(税込) 【40%OFF】- MD1：通常価格 18,980円(税込) → 特別価格 12,906円(税込)【32%OFF】4周年特別セール第3弾

▼「4周年特別セール」特設サイト

https://www.rechargewifi.jp//view/page/anniv4

■ 4周年特別セール開催記念！X（旧Twitter）プレゼントキャンペーン

4周年特別セールの開催を記念したプレゼントキャンペーンをご用意。

6月12日（金）18:30より、リチャージモバイル公式X（@ReChargeWiFi(https://x.com/ReChargeWiFi)）にて情報解禁予定！

詳細は、リチャージモバイル公式X（https://x.com/ReChargeWiFi）にてご確認ください。

「リチャージモバイル」について

「リチャージモバイル」は、契約・返却不要で月額0円「完全買い切りスタイル」。

必要な時に必要な分だけデータ容量をチャージして使える、画期的なモバイル通信サービスです。

毎日の通勤・通学から車載Wi-Fiとしてのドライブ、さらに国内・海外旅行や出張まで、さまざまなシーンで活躍します。 使わない月は「月額0円」で持ち続けられるため、無駄な固定費を抑えたい方や、サブ回線として備えたい方、世界中を飛び回る渡航者まで、幅広いユーザーに選ばれています。

「縛られない自由」を、あなたのポケットに。

リチャージモバイル公式ストア（https://www.rechargewifi.jp/）

最新情報などは、公式SNSをチェック！

■X（https://x.com/ReChargeWiFi）

■Instagram（https://www.instagram.com/recharge_mobile_wifi_sim/）

■YouTube（https://www.youtube.com/@WiFi-eq4ep）

「リチャージWiFi」は、株式会社カウスメディアの登録商標です。（登録番号：第6671277号）

「リチャージSIM」は、株式会社カウスメディアの登録商標です。（登録番号：第6845294号）

「リチャージモバイル」は、株式会社カウスメディアの登録商標です。（登録番号：第6845295号）