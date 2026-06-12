クラシックレンズの味わいを、いまの撮影に。和平光学「PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム」発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、和平光学の交換レンズ「PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム」ライカMマウントを、2026年6月12日(金)より販売開始いたします。初代35mm f/1.4 スチールリムへの敬意を感じさせるクラシックスタイルと、現代の撮影で使いやすい仕上がりをあわせ持つ一本です。

いま、多くのレンズが均質でシャープな描写を追求する一方で、撮る条件や絞りによって表情が変わる“レンズならではの味わい”に惹かれる方も少なくありません。本製品は、往年の名作が持つ意匠や描写特性を丁寧に研究し、真鍮製鏡筒と現代の製造技術で再構築した大口径35mmレンズです。

単なる懐古的な復刻ではなく、日常の撮影に持ち出し、使いながら楽しめる存在として仕上げられています。

開放では幻想的に、絞れば引き締まる。一本で楽しめる表現の幅

開放F1.4では、光がやわらかくにじみ、穏やかなコントラストと背景のボケ、周辺光量の落ち込みが重なって、クラシックレンズらしい情緒のある描写を楽しめます。

夕方の街角、雨上がりの路地、初夏のやわらかな逆光など、光そのものを印象的に写したい場面で、このレンズの個性がいっそう際立ちます。

一方で、絞ることで描写は徐々に引き締まり、切れのよい端正な写りへと変化します。その日の気分や被写体にあわせて、開放の雰囲気を生かすか、絞って整った描写を選ぶか。撮影者自身が“どう写したいか”を楽しめる一本です。

クラシックな佇まいが、撮る時間そのものを特別にする

外観は、初代35mm f/1.4 スチールリムを想起させるクラシカルなデザインを採用。「スチールリム」を象徴するステンレス製のフロントリングに加え、無限遠位置でロック可能なフォーカスタブも搭載しています。

さらに、真鍮製の鏡筒が生む確かな質感により、手にしたときの満足感はもちろん、カメラに装着した際の美しい一体感も魅力です。

クラシックカメラとの相性はもちろん、現代のカメラにも自然になじみ、持ち歩くこと自体が楽しみになる仕上がりです。見た目に惹かれて手に取り、使うほどに愛着が深まっていく。そんな一本を探している方にもふさわしいレンズです。

35mmの使いやすさとF1.4の明るさで、日常も旅先も軽やかに

35mmは、日常のスナップ、旅先の風景、テーブルフォト、情景を生かしたポートレートまで、幅広いシーンで使いやすい自然な画角です。被写体との距離感を保ちながら、その場の空気感や背景もほどよく写し取れるため、「見たままの印象を、少し印象的に残したい」ときに活躍します。

さらにF1.4の明るさがあることで、薄暗い室内や夕暮れ時でも光を取り込みやすく、背景を生かして被写体をふわりと浮かび上がらせる立体感のある表現にも対応。特別な撮影のためだけではなく、普段の散歩や週末の小さな外出にも連れ出したくなる一本です。

現代のレンズとは異なる、“均一ではない魅力”を楽しむ選択肢

本製品の魅力は、ただ高解像なだけではないところにあります。絞り値や撮影条件によって描写の表情が変わるため、撮る人の感覚や意図が写真に反映されやすく、完成した一枚にも個性が宿ります。

写りの整いすぎない面白さ、光のにじみや空気感まで含めて味わえる楽しさは、クラシックレンズに惹かれる方はもちろん、「いつもの写真を少し違った雰囲気で残してみたい」と感じている方にも新鮮に映るはずです。

主な仕様

- 対応マウント：ライカMマウント- 対応撮像画面サイズ：35ｍｍフルサイズ- 焦点距離：35ｍｍ- レンズ構成：5群7枚（ダブルガウスタイプ）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F1.4-F16- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：41mm（E41）- サイズ：約Φ52×26mm（マウント部・突起部除く）- 質量：約210g- 付属品：レンズフロントキャップ、レンズケース、収納袋- メーカー保証：1年間（自然故障が対象）

また、株式会社焦点工房は、和平光学の交換レンズ「PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム」用アクセサリー3点も同時発売いたします。

E41 レンズフード OLLUX /12522 復刻 ブラック

和平光学 PEACE 35mm f/1.4 CLASSICAL用のレンズフードです。アルミニウム合金製で非常に軽量かつ高い耐食性を誇ります。

E41 UVレンズフィルター シルバー

E41規格のUVレンズフィルターです。紫外線をカットするとともに、レンズ前面を保護するプロテクターとしても活躍します。枠素材には質感の良い真鍮を採用し、レンズ装着時の一体感と高い耐久性を備えています。

E41 減光フィルター ND8 シルバー

E41規格のNDフィルターです。入射光量を1/8（3段分）に減光します。日中の日差しの下でも、背景を美しくぼかしたポートレート撮影や、スローシャッターで動きを滑らかに表現する風景撮影などで活躍します。枠素材には質感の良い真鍮を採用し、レンズ装着時の一体感と高い耐久性を備えています。

発売情報

発売日：2026年6月12日(金)

※メーカー希望小売価格：

▼レンズ

35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム \208,900（税込）

▼アクセサリー

E41 レンズフード OLLUX /12522 復刻 ブラック \46,700（税込）

E41 UVレンズフィルター シルバー \31,100（税込）

E41 減光フィルター ND8 シルバー \31,100（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopbrand/ct2266/

その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/s?k=peace&me=AT3ATNBY1B14G&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=peace&me=AT3ATNBY1B14G&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)



[ 楽天 ]

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/PEACE/?sid=266349

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=PEACE#CentSrchFilter1

About 和平光学

和平光学は、ライカ愛好家に向けた少量受注生産を中心とするレンズブランドです。2024年に発表された「PEACE 35mm F1.4 CLASSICAL」を皮切りに、往年の名レンズを思わせる美しい佇まいと、開放F1.4ならではの柔らかな描写を追求しています。

現在は、ライカ初代 50mm F1.4、通称“貴婦人”へのオマージュとなる新レンズの試作も進行中です。35mmから50mmへ。和平光学は、クラシックレンズを愛するユーザーに向けて、その世界観と表現の幅をさらに広げていきます。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

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