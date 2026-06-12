AINative株式会社、本格始動。「AIの導入ではなく、組織OSのアップデート」を掲げ、非IT系の中堅・中小企業の“AIネイティブ化”を支援

AINative株式会社

AINative株式会社（本社：東京都／代表取締役：森 謙吾）は、企業の「AIネイティブ化」を支援する事業を本格始動したことをお知らせします。当社は「AIの導入ではなく、組織OSのアップデート」をテーマに、非IT系の中堅・中小企業（従業員50～500人規模）の経営者に伴走し、AIを前提とした経営への変革を一気通貫で支援します。

■ 背景：いま組織に必要なのは「ツール導入」ではなく「動かし方」の刷新

お問い合わせはこちら :https://ai-nativehq.ai/contact

生成AIの普及により、多くの企業が個別のツール導入を進めています。

一方で、「情報は溢れているが自社に何が最適か分からない」「現場が個々にツールを試すだけで全社戦略になっていない」「専任のAI人材を採用・育成するにはコストも時間もかかりすぎる」といった課題に直面する経営者は少なくありません。

海外では、会社の“動かし方”そのものをAI前提に再設計する経営判断が相次いでいます。

組織構造の再編、採用ルールの転換、開発プロセスやCSの大規模な自動化など、業界・規模を問わず先行事例が生まれており、国内でも「AIオールイン」を掲げる企業が現れ始めています。

こうした流れの本質は、新しいツールが増えたことではなく、AI時代に「会社の動かし方」そのものが書き換わっていることにあります。

AINativeは、この変化を日本の中堅・中小企業の文脈に翻訳し、実装まで伴走します。

■ AINativeが提供する3本柱

「AIネイティブ組織」を構成する3つの要素に沿って、経営者の“入口”から組織への“定着”まで、段階的に伴走する3つのサービスを提供します。

１. 顧問：まずは経営者が熱狂する〈：入口〉

経営トップ・幹部に向けた顧問制度です。

AI活用・戦略の壁打ち、海外トレンドや事例の共有、ハンズオン型の実装支援を通じて、経営者ご本人がAIを使い倒せる状態をつくります。

小さく始められる入口として、まずはここから。

２. AI活用準備（社内データ整理）：AIに渡しやすいように整える

会社の方針・暗黙知や、議事録・Slack・ナレッジ・用語辞書などの社内データを、AIが読み取り・活用しやすい形に整理・構造化します。

AIに正しく仕事をさせるための土台づくりであり、当社が自社で使い倒している仕組みをそのまま反映できる点が特長です。

３. AI研修：組織全体にAI活用を定着/装着させる

経営者・幹部・現場の3層を対象とした実践型のAI研修。

業務の洗い出しからAI適用までを踏み込んで支援し、社員一人ひとりがAIを日常的に使う状態をつくります。

リスキリング補助金最大75%に対応し、活用により実質負担を抑えることが可能です。

■ 「AIネイティブ組織」とは：3つの要素

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当社が定義するAIネイティブ組織は、次の3要素がそろって初めて成立します。

トップの熱狂：

経営者自身がAIにオールインしていること。

IT部門や外注への丸投げでは組織は変わらない。

組織OSの設計：

会社の方針・美学・暗黙知とデータベースを、AIが読める形に書き残しておくこと。

AIに働かせる：

その組織OSを前提に、社員もAIエージェントも会社の考えに沿って生産的に動く状態をつくること。

この3つが循環することで、組織OSが社員とAIの双方に浸透し、少人数でも高い生産性で成長できる組織が実現します。

AINative自身が、社員を雇わず業務委託・パートナー・AIエージェントで事業を回す「ソロプレナー型」のAIネイティブ組織として運営されています。

クライアントにAIネイティブ化を提案する立場として、まず自社で体現することを重視する“eat your own dogfood”の姿勢が、提供価値の裏付けとなっています。

■ 代表プロフィール

森 謙吾（もり けんご）

慶應義塾大学法学部卒業後、PwCコンサルティングにて4年間、大手企業の人材マネジメント戦略策定・人事制度構築・組織変革プロジェクトに従事。

2018年にハイマネージャー株式会社（目標管理・1on1・人事評価のHR SaaS）を創業。

2023年にキュービックグループへ参画。

同社代表取締役を退任し（創業者として一部継続）、AINative株式会社を設立。

GTC、HR Tech Conferenceをはじめとする海外AIカンファレンスに年6回参加し、最前線の一次情報を日本企業に還元している。

私はこれまで、PwCで4年間の人事制度設計、ハイマネージャーで8年間のHR SaaS開発を通じて、「組織を動かす土台」に向き合ってきました。

AI時代になり、その土台の上で“動かし方”そのものが書き換わり始めています。

HR×組織変革の10年と、通い続けてきた海外AI最前線の知見を掛け合わせ、海外で実証されている動きを日本企業の文脈に翻訳して実装する。それがAINativeの役割です。

同じ志を持つ企業の「AIネイティブ組織づくり」の力になり、ミッションである『AI革命で人々を幸せに』を実現していきます。

■ 初回30分の無料AI壁打ちを実施中

「自社にAIを取り入れたい」「経営者としてまずAIを腹落ちさせたい」「組織OSをアップデートしたい」という経営者・幹部の方を対象に、初回30分の無料AI壁打ちを実施します。

海外最前線のトレンドや他社事例も共有します。

■ 会社概要

ご相談はこちら :https://ai-nativehq.ai/contact

・会社名：AINative株式会社

・代表者：代表取締役 森 謙吾

・設立：2025年10月

・事業内容：

- 経営者向けAI顧問（AI壁打ち）

- AI活用準備（社内データ整理・構造化）

- AI研修

・コーポレートサイト：https://ai-nativehq.ai/