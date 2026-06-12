コンセントがない場所でもテレビが見られる！「OVER TIME(R) 10インチ録画機能付きポータブルTV」を発売
ダイアモンドヘッド株式会社
OVER TIME(R) 10インチ録画機能付きポータブルTV OT-PCT101AK
OVER TIME(R) 10インチ録画機能付きポータブルTV OT-PCT101AK
片手で持てる10インチコンパクトモデル。テレビ視聴・録画だけでなく、USB（別売）に記録された動画や音楽、画像の再生も可能です。
様々なシーンで活躍する2種類のコードを付属
屋内での使用：TVアンテナコンセントと接続してください。
屋外での使用：簡易アンテナを使用してください。
３通りの視聴スタイルに対応
スタンドを立てて卓上で、スタンドを起こして壁掛けに、付属の車載バッグを使用してお車で、3通りの視聴スタイルに対応します。
外部機器との接続はHDMI、AV（RCA）の2系統に対応
・様々な外部機器と接続してモニターとして
・テレビ番組録画機能（別途別売りUSBメモリー）
・３電源対応［家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリ］
主な仕様
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/