コンセントがない場所でもテレビが見られる！「OVER TIME(R) 10インチ録画機能付きポータブルTV」を発売

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ダイアモンドヘッド株式会社



OVER TIME(R) 10インチ録画機能付きポータブルTV OT-PCT101AK

　片手で持てる10インチコンパクトモデル。テレビ視聴・録画だけでなく、USB（別売）に記録された動画や音楽、画像の再生も可能です。




様々なシーンで活躍する2種類のコードを付属




　屋内での使用：TVアンテナコンセントと接続してください。


　屋外での使用：簡易アンテナを使用してください。




３通りの視聴スタイルに対応





　スタンドを立てて卓上で、スタンドを起こして壁掛けに、付属の車載バッグを使用してお車で、3通りの視聴スタイルに対応します。




外部機器との接続はHDMI、AV（RCA）の2系統に対応




・様々な外部機器と接続してモニターとして


・テレビ番組録画機能（別途別売りUSBメモリー）


・３電源対応［家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリ］




主な仕様








ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


https://roommate.life/