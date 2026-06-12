Datasection、欧州最大級のテックイベント「Viva Technology 2026」に登壇 ～「次世代AIデバイス」を世界初公開～

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「Datasection」）は、フランス・パリで開催される欧州最大級のテクノロジー＆スタートアップイベント「Viva Technology 2026」に参加します。

VivaTechは、世界中のテクノロジーリーダー、イノベーター、投資家、政策決定者が集結し、最先端技術の発表と未来のイノベーションを議論する国際的な場です。

Datasectionは、この名誉あるイベントに招待され、世界を代表するテクノロジー企業やAIパイオニアとともに、自社のビジョンを発信します。イベント期間中、Datasection代表の石原紀彦、およびChief Business Officer（CBO）のScott Trowbridgeが特設ステージにおいて、チャットインターフェースや画面の枠を超え、現実世界で理解し、行動し、協働できるインテリジェント・コンパニオンへと進化するAIの次のフェーズについて講演します。

本セッションのハイライトとして、Datasectionは次世代AIデバイスの世界初公開を行います。このデバイスは、人とAI、そしてAI同士の新たなインタラクションを実現するために設計されたもので、デジタルとフィジカルの両環境を横断しながら、自然で直感的なAI体験を提供することを目指しています。

■ 背景と目的

VivaTechへの招待は、DatasectionがグローバルAIエコシステムにおいて存在感を高めていることの証でもあります。

AIが急速に進化する中、業界は「画面の中のソフトウェア」としてのAIから、現実世界で自律的に動き、他のエージェントと協調し、ユーザーの日常生活を支援する実世界対応型AIエージェントの時代へと移行しつつあります。

Datasectionは、この変化が人とテクノロジーの関係性を根本から再定義すると考えています。今回発表する次世代AIデバイスは、人間、AIエージェント、そして生活・仕事の環境をつなぐ「橋」となることを目指して開発されました。

VivaTechは、このビジョンを世界に向けて発信する絶好の舞台です。次世代AIデバイスの公開は、Datasectionにとって新たな章の幕開けであり、人とAIの関係性、そしてこれから到来するエージェント同士が連携する新しい経済圏（Agent-to-Agent Economy）の未来を形づくるという意志を示すものです。

■ 「Viva Technology 2026」開催概要

・名称： Viva Technology 2026（通称：Viva Tech）

・会期： 現地時間 2026年6月17日（水）～ 6月20日（土） 9:00-18:00 ※17日のみ8:30開場

・会場： Paris Expo Porte de Versailles, Hall 7 （住所：1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France）

・主催： Publicis Groupe / Groupe Les Echos

・イベント規模： 世界各国からの来場者 約18万人 / 出展スタートアップ 14,000社 / 投資家 3,600名

・公式サイト： https://vivatechnology.com/

■ 講演情報

・日時： 現地時間 2026年6月17日（水）12:10-12:30

・ステージ： Stage One

・登壇者： 代表取締役社長執行役員CEO 石原紀彦／ Chief Business Officer（CBO） Scott Trowbridge

・テーマ： Beyond the Chatbot: The Rise of AI Companions

・概要： https://vivatech.com/sessions/session/0e0ffdca-8462-f111-8fcb-6045bd954326

データセクション株式会社

- 所在地：東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE8階- 代表者：代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦- 事業内容：AIインフラ、データサイエンス、システムインテグレーション、マーケティングソリューション- 設立年月：2000年7月11日

以 上

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