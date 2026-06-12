ボンギンカン、AI電話サービス「MARIA AI電話 ライトプラン」がIT導入補助金2026対象ツールに認定

ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都千代田区有楽町１丁目２－２、代表取締役：坪内 弘毅）は、デジタル化・AI導入補助金2026におけるIT導入支援事業者として登録されました。

これにより、登録済みITツールである「MARIA AI電話 ライトプラン」について、対象となる中小企業・小規模事業者等は、補助金を活用した導入を検討できるようになります。

中小企業の電話対応課題とAI導入の現状

近年、多くの企業で人手不足や電話対応負担の増加が課題となっています。

問い合わせ対応や営業時間外の電話対応に追われ、本来注力すべき業務に十分な時間を確保できないケースも少なくありません。

一方で、AI導入に興味はある電話対応を効率化したいしかし初期費用が気になるといった理由から、導入を見送る企業も多く存在します。

今回、「MARIA AI電話 ライトプラン」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象ITツールとして登録されたことで、中小企業・小規模事業者等がAI電話を導入しやすい環境整備を進めます。

MARIA AI電話とは

MARIA AI電話は、企業の電話一次対応をAIで支援するサービスです。

FAQに基づく自動応答や問い合わせ受付、営業時間外対応などを通じて、電話対応業務の効率化を支援します。

主な特長

- FAQを活用した自動応答24時間- 365日の受付対応- 問い合わせ内容の記録・共有- 電話対応負担の軽減- 業務効率化・生産性向上支援

なお、今回補助金活用の対象として登録されたのは「MARIA AI電話 ライトプラン」です。

その他のプランについては現在追加申請を進めています。

補助金活用イメージ

MARIA AI電話 ライトプランは、デジタル化・AI導入補助金2026の登録済みITツールとして、中小企業・小規模事業者等が補助金活用を前提に導入を検討できるプランです。

例えば、初期導入費250万円からのライトプランについて、通常枠の補助率1/2以内が適用された場合、実質負担を抑えて導入できる可能性があります。

また、補助対象にはソフトウェア本体だけでなく、初期導入費用やクラウド利用料などが含まれる場合があります。

※補助対象者、補助率、補助額は制度要件や事務局審査により異なります。

※補助金の活用には交付申請および交付決定が必要です。

ボンギンカンの立ち位置について

ボンギンカン株式会社は、IT導入支援事業者に登録されています。

対象企業に対して、導入相談補助金活用に関する案内申請支援導入サポートなどを提供し、AI電話導入を支援します。

補助金活用をご検討中の方へ

補助金活用には、

- GビズIDプライムの取得- SECURITY ACTIONの自己宣言- 交付申請事務局審査交付決定

などの手続きが必要です。

また、交付決定前の契約・発注・支払いは補助対象外となるため、事前の相談をおすすめしています。

お問い合わせ・導入相談

MARIA AI電話 ライトプランの導入相談や、デジタル化・AI導入補助金2026を活用した導入相談を受け付けています。

このような方におすすめです

- 自社が補助対象になるか確認したい- AI電話の活用方法を知りたい- 補助金活用時の流れを確認したい- デモを体験してみたい

■MARIA AI電話 公式サイト

https://call.bonginkan.com/

■お問い合わせフォーム

https://bonginkan.ai/contact

【AI導入補助金2026 担当】

ボンギンカン株式会社

高江 泰貴

※現時点で補助金活用対象となるのは「MARIA AI電話 ライトプラン」です。

※本制度の対象は中小企業・小規模事業者等であり、自治体向け制度ではありません。

※補助金活用には導入企業ごとの交付申請・審査・交付決定が必要です。