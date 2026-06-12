「挑戦者の挑戦に挑む」を掲げオフィス・クリニックの開設を支援する株式会社アットオフィスが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:古橋 智史、以下「当社」)は、オフィス・クリニックに特化した法人向け不動産事業を手がける株式会社アットオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:谷 健太郎)に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

株式会社アットオフィスは、オフィス・クリニックに特化した法人向け不動産業を主軸に、物件仲介から内装の設計・施工までを一貫して手がける企業です。家賃保証事業やシェアサロン事業、起業家インタビューメディア「ベンチャー.jp」など、挑戦する人を支援する多角的な事業も展開しています。

従業員数は約90名、平均年齢は29歳と若く、新卒採用も積極的に行っています。「挑戦者の挑戦に挑む」というミッションのもと、誰かの挑戦に伴走しながら自分たち自身も成長していくカルチャーを大切にしています。

同社が今回の導入で重視したのは、若く挑戦的な組織だからこそ求められる「守り」の強化です。同社は健康経営優良法人の認定取得も視野に、プレゼンティーイズム(出勤しているものの心身の不調で生産性が低下している状態)の改善を目的とした施策に力を入れています。従業員一人ひとりの日々のコンディションが上がることが、長期的な生産性に直結するという考えがその背景にあります。

こうした問題意識のもと、LINEで診察から処方まで完結し、カウンセリングや医師へのチャット相談、さらに家族の利用にも対応する点と、従業員数に応じた料金体系で導入しやすい点が決め手となり、「アンドエルワーク」の導入に至りました。

導入の効果

導入から約半年が経過し、活用は本人から家族へと広がっています。LINEと連動した使いやすさを評価する声が多く、繰り返し利用する従業員も生まれています。また、従業員を対象とした匿名アンケートを実施し、活用実態と満足度を検証しています。

高い再利用意向：従業員を対象に実施した匿名アンケートで、利用した従業員の8割以上が「また使いたい」と回答。慢性的な症状やアレルギーなど、定期的な服薬が必要でも受診の手間が負担になりやすい課題に応えるサービスとして受け止められています。

LINE連動の使いやすさ：UIがLINEに紐づいているため、利用した従業員から「簡単だった」「使いやすい」という反応が得られています。

家族を含めた安心：配偶者やお子さまがいる従業員も多く、ご家族の体調変化にも早めに相談できる点が評価されています。何かあったときに頼れる場所がある状態を、従業員と家族の安心につながる仕組みとして位置づけています。

※ 個人のプライバシー保護のため、本人の同意がない限り、個人が特定される利用情報が所属企業に開示されることは一切ありません。

株式会社アットオフィスの導入事例記事を公開

代表取締役の谷 健太郎氏と、コーポレート部の横川氏に、「アンドエルワーク」導入の背景とその効果について伺ったインタビュー記事を公開しています。健康経営への問題意識や、従業員と家族を包む安心の仕組みとしての活用について語っていただきました。

攻め続ける会社がなぜ「守り」である健康への投資にも妥協しないのか、代表の原体験から導入の決め手、社員と家族の安心づくりまで、その背景にある考え方とともに伺いました。

詳細は以下の記事をご覧ください。

▼「日々のコンディション向上」が、未来の生産性を生む。挑戦する人に伴走するアットオフィスが選んだ、健康経営の新しいスタンダード

https://www.and-l.com/work/case/at-office

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社アットオフィスについて

オフィス・クリニックに特化した法人向け不動産業を主軸に、物件の仲介から内装の設計・施工までを一貫して手がける企業です。「挑戦者の挑戦に挑む」をミッションに掲げ、家賃保証事業やシェアサロン事業、起業家インタビューメディア「ベンチャー.jp」など、挑戦する人を支援する多角的な事業も展開しています。

社名 :株式会社アットオフィス

代表取締役 :谷 健太郎

設立 :2012年4月

所在地 :東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

会社ＨＰ :https://www.at-office.co.jp/

主要サービス;

・事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』https://www.at-office.jp/

・クリニック物件仲介/開業支援『アットクリニック』https://www.at-clinic.jp/

・事業用物件検索サイト『ビルアド』https://bldg-ad.jp/

・起業家向けPRメディアサイト『ベンチャー.jp』https://venture.jp/

会社概要

社名 :アンドエル株式会社

代表取締役 :古橋 智史

設立日 :2023年10月17日

所在地 :〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ :https://corp.and-l.com/

主要サービス:

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession