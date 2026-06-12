設備保全AIエージェント『EMLink Intelligence』を大幅アップデート - 複雑なタスクの自律実行に加え、自社のナレッジで「専用RAG」を最短1分で構築できる機能を搭載

株式会社設備保全総合研究所

工場・インフラ向け設備保全クラウド『EMLink』を提供する株式会社設備保全総合研究所は、AIエージェント機能EMLink Intelligence(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000115057.html)を大幅にアップデートしました。「質問に答えるAI」から、目標を伝えるだけで自らタスクを分解し、複数ステップを自律実行するAIエージェントへと進化。分析結果のグラフィカル表示や、Excel・PDFへのレポーティング出力にも対応します。

さらに、自社の標準マニュアルや用語集などを取り込むだけで自社専用のRAGを手軽に構築でき（搭載予定）、自律エージェントと組み合わせることで、一般論ではない自社固有の答え（固有解）を導きます。検索・集計・グラフ化・分析・レポート作成までを一気通貫で自律実行し、当社検証では保全業務の作業時間を最大95%削減します。

予防保全に必要な情報収集からアクションプランの策定、過去のノウハウを統合した優先順位付けまで一気通貫で支援します。

生成AIを使った単発での分析には限界がある

これまでの保全分野での生成AI活用は、手元のExcelやCSVを読み込ませ、1つの質問に1つの回答を返す「問い合わせ型」が中心でした。しかし保全の現場業務は、データの正規化・検索・集計・グラフ化・分析・レポート化といった複数ステップの積み重ねで成り立っており、通常のAI活用では人が手順を細かく指示し続ける必要がありました。

また、AIの回答が社内の保全要領や基準とどう整合するのか、根拠を確認しづらいことも、現場での活用をためらわせる要因でした。

主なアップデート

EMLink Intelligenceアップデート1. 自律的に動く「AIエージェント」へ進化

目標を伝えるだけで、AIが自らやるべきタスクを分解し、検索→集計→グラフ化→分析→レポート作成までの複数ステップを順番に自律実行します。実行の進捗や各ステップの結果は画面で確認でき、人は最終的な判断に集中できます。

2. 分析結果のグラフィカル表示

集計・分析の結果を、棒グラフやマトリックス図など多彩な形式で可視化します。数字の羅列ではなく図として把握できるため、傾向や優先度を直感的に判断できます。

3. レポーティング出力（Excel／PDF）

生成した表や分析を、Excel（複数シート）やPDF（A4レポート）として出力・共有できます。クリップボードへのコピーにも対応し、社内の報告書づくりやレビューにそのまま使えます。

4. 自社専用RAGを手軽に構築 - エージェントと組み合わせ「固有解」へ（搭載予定）

自社の標準マニュアル・保全要領・各種基準・用語集などを取り込むだけで、自社専用のRAGを手軽に構築できます。これをIntelligenceの自律エージェントと組み合わせることで、一般論ではなく、自社の現場・基準に即した「固有解」を導き出します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115057/table/31_1_4100af32d10c6c17d7c12eaa5d7dc99b.jpg?v=202606120351 ]

たとえば「遠心ポンプの振動基準を自社の保全要領から引用しつつ、過去1年の検査結果で危ない兆候がないか確認して」と尋ねると、該当箇所を引用して根拠付きで回答します。

こんな業務を“任せる”だけで自律的に実行

作業時間を最大95%削減

- RBI（リスクベースドインスペクション）の観点で、影響度（CoF）×発生確率（PoF）からリスクを算出し、リスクマトリックスでグラフ化- 長期間使用された機器について、更新と修繕継続をNPV・IRRで比較（Defender-Challenger）し、更新優先度TOP5を提示- 過去の不具合・点検履歴並びに自社で蓄積されたトラブル事例から故障モードを整理し、重点的に点検すべき設備を抽出- 直近数年の保全費を機器タイプ別に集計し、外れ値・異常コストを特定- 特定機械の点検結果について、自社の保全要領から引用し、ＯＫ/NGから根拠付きで判定（RAG）- スペアパーツの安全在庫割れを洗い出し、長納期部品の発注案を作成

これらの分析・レポート作成は、従来は担当者が「検索→絞込→集計→グラフ化→考察」と手順を踏んで行っていました。EMLink Intelligenceが一連の作業を自律実行することで、当社検証では作業時間を最大95%削減します。担当者は「作る」から「判断する」業務に集中できます。

EMLinkとは

アセット・マネジメントクラウド『EMLink』は、プラント・工場向けの設備管理サービスです。コスト削減、リソース効率化、管理体制強化を目的として、化学・素材・医薬・食品等のプロセス製造業やインフラ関係事業者を中心に、日本全国で導入が進んでいます。現場データと経営データを繋ぐ"製造現場のプラットフォーム型EAM"として、一工場あたり月額12万円（50ユーザー）から導入可能です。

株式会社設備保全総合研究所について

EMLは、プラント・工場・インフラ向けアセットマネジメント・クラウド「EMLink」を提供する、メンテナンス・テック・カンパニーです。「社会・産業インフラを黒子として支える」をミッションに、設立以来、石油・化学・自動車・鉄鋼・電力インフラ・自治体など100社以上のリーディングカンパニーに「EMLink」を提供しています。

会社概要- 会社名：株式会社設備保全総合研究所- 設立：2022年9月- 代表者：代表取締役CEO 相原章吾- 本社：東京都目黒区目黒本町3丁目18-16- 事業内容：工場・インフラ向けアセットマネジメントシステム「EMLink」の開発・販売および関連コンサルティング- Website：https://em-labo.co.jp/