元アクサ生命CTO・Jason Radnor氏が執行役員に就任

株式会社GenerativeX

株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木 れい、以下 GenerativeX）は、2026年6月1日付でJason Radnor（ジェイソン・ラドナー）が執行役員に就任したことをお知らせします。

Radnor氏は、金融・保険・ITサービス業界において約30年にわたりCIO/CTOとして、ITインフラ構築や生成AI活用などを推進してきました。AIを導入・活用する立場として課題と向き合い続けてきた同氏の参画により、当社はクライアント企業により深く寄り添い、実践的かつ信頼性の高い支援体制をさらに強化します。

プロフィール

Jason Radnor（ジェイソン・ラドナー）

執行役員

経歴：

1998年、Thomson Reutersに入社し、約17年間にわたり日本においてITサービス管理・インフラ領域の複数のリーダー職を歴任。

その後、Allianz PartnersにてCIOとして日本・英国・アイルランドの技術組織を統括し、Wipro LimitedではCloud Infrastructure Services

Japanを統括。

アクサ生命保険株式会社のCorporate Officer兼CTOに就任後は、生成AI活用などを推進。

2026年6月、株式会社GenerativeXに執行役員として就任。

コメント：

Generative AI is reshaping how organizations innovate, operate, and compete.

By dramatically reducing the barriers to adopting advanced technologies, it is enabling

companies of all sizes to move faster and unlock new opportunities for growth.

With nearly 30 years of IT leadership experience in highly regulated industries, I am excited

to join GenerativeX and help organizations navigate this transformation. By combining

innovation with pragmatic governance, I hope to help companies realize sustainable business value while safeguarding their data, customers, and intellectual property.

生成AIは、企業のイノベーションの創出、事業運営、そして競争のあり方を大きく変えつつあります。生成AIにより先進テクノロジー導入のハードルが大幅に下がったことで、あらゆる規模の企業が迅速に行動し、新たな成長機会を切り拓けるようになっています。

私はこれまで30年近くにわたり、金融・保険など高い信頼性とコンプライアンスが求められる業界において、IT部門の責任者として経験を重ねてまいりました。このたびGenerativeXに参画できることを、大変嬉しく思います。クライアント企業の皆様がこの変革を着実に前へ進められるよう、尽力いたします。イノベーションと実効性のあるガバナンスを両立させることで、クライアント企業のデータ・顧客・知的財産の保護と、持続的な事業価値の創出をともに支援してまいります。

今後の展望

今回の就任を機に、当社は金融・保険領域における生成AI活用支援のさらなる深化を通じて、クライアント企業の事業成長に貢献してまいります。





会社概要

会社名：株式会社GenerativeX（ジェネレーティブエックス）

代表者：代表取締役CEO 荒木れい

所在地：〒100-6327 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 27F

設立年月：2023年6月

事業内容：FDEコンサルティング、生成AIエージェント開発・実装支援

コーポレートサイト：https://gen-x.co.jp



採用情報

GenerativeXでは一緒に働く仲間を募集しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

https://herp.careers/v1/generativex