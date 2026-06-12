クラウド録画サービスNo.1のセーフィー、6月19日（金）京セラドーム大阪にて「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！」を開催！

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）は、2026年6月19日（金）に京セラドーム大阪で開催されるプロ野球公式戦「オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ」戦に冠協賛し、「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！」を開催することをお知らせいたします。

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2025）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（54.3％）

開催の背景と目的

セーフィーは、「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、さまざまな業界における現場AX（AI Transformation）を推進しています。本イベントでは、多くの人が熱狂する“野球観戦”という場を通じて、セーフィーの最新AIカメラをより身近に体感いただくとともに、その先に広がる「映像データの可能性」を感じていただける機会を提供します。

また、オリックス・バファローズ公式戦での冠協賛は当社として初の取り組みとなります。当日は球場内外での看板・ポスター掲示に加え、特設イベントブースも展開予定です。ブースでは、球場内に設置したセーフィーカメラの映像を通じてAIカメラの魅力をリアルに体験いただけるほか、選手サイン入りユニフォームなど豪華景品が当たる抽選会も実施します。ご来場の皆さまにお楽しみいただける特別なコンテンツを多数ご用意しています。

「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY!」開催概要

イベントブース 企画概要

- 試合名：「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！」- 開催日時：6月19日（金）試合開始 18:00（開門 16:30予定）- 開催会場：京セラドーム大阪（大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1）- 対戦カード：オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ（1）SNS連動抽選企画

セーフィー公式SNSアカウント「令和な部下たち/AIカメラでスマート仕事術 by セーフィー」をフォローいただいた来場者の皆様に、選手のサイン入りユニフォームやサインボールをはじめ、バファローズグッズが総勢50名様に当たる抽選企画を実施いたします。同アカウントでは、オリックス・バファローズ公式マスコット「バファローブル」と「バファローベル」とのコラボ動画の公開も予定しております。

対象アカウント

- TikTok：https://www.tiktok.com/@safie_jp- YouTube：https://www.youtube.com/@令和な部下たち(https://www.youtube.com/@%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%81%AA%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%9F%E3%81%A1)（2）AIカメラ体験企画

球場内に設置したエッジAIカメラ「Safie One（セーフィー ワン）」の映像をAIで解析し、リアルタイムに人数計測を行います。グッズ売り場や入場ゲート前の混雑状況などを表示し、来場者の皆さんがより快適に観戦体験を楽しむための「快適なスタジアム環境」をお届けします。

※画像はイメージですクラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売、土木・建築、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

・データガバナンスに関する取り組み(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)

・データ憲章(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)（2022年4月1日発行）

映像から未来をつくる

【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画・映像管理プラットフォーム『Safie（セーフィー）』の運営

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams