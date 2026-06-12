クロロス、圃場を“歩かずに見る”ための圃場観察システム「SWALO Eye」を提供開始

クロロス株式会社

クロロス株式会社は、低空ドローン撮影とRTK位置情報技術を活用した圃場観察システム「SWALO Eye （スワローアイ）」の提供を開始しました。

SWALO Eyeは、これまで育種試験、種子生産、農薬試験などの農業研究・開発現場で培ってきた観察技術を活用し、圃場を歩いて見回るような感覚で作物や圃場の状態を観察できるシステムです。

RTK測量、飛行経路生成システム「Pathfinder」、低空自動飛行による高精細な画像取得、そして位置情報と連動したビューアを組み合わせることで、圃場全体を効率的に観察・記録することが可能です。

農業研究・開発用途に加え、大規模生産法人や一般栽培圃場における見回り業務の効率化や定点観察にも活用いただけます。

開発背景

農業現場では、生育状況や病害虫の発生状況を確認するため、日常的な圃場見回りが行われています。

しかし、圃場面積の拡大や人手不足により、十分な観察時間を確保することが難しくなっています。また、ドローンや衛星画像の活用が進む一方で、作物の状態を詳細に確認するためには、依然として現地での目視確認が必要となるケースも少なくありません。

クロロスはこれまで、育種試験や種子生産、農薬試験などの現場において、低空ドローン撮影技術や画像解析AI技術を提供してきました。

SWALO Eyeは、これらの研究・開発現場で培われた観察技術を、より幅広い農業現場で活用できるよう製品化したものです。

SWALO Eyeの特長

主な利用シーン

提供内容

提供形態

- 研究開発レベルの観察品質SWALO Eyeは、地上約1.5～3.0mの低空を自動飛行しながら撮影を行います。これまで育種試験や種子生産、農薬試験などの農業研究・開発現場で活用されてきた低空観察技術を活用し、圃場を歩いて観察するレベルの高精細な画像を取得します。また、高フレームレート（高FPS）動画撮影技術を採用することで、高速飛行時や風のある環境下でもブレや作物の揺れを抑えた鮮明な観察画像を提供します。- 圃場を“歩かずに見る”デジタル観察SWALO Eyeのビューアには自動再生機能を搭載しており、利用者は再生速度を自由に調整しながら画像を連続表示できます。これにより、いつでも自分のペースで、圃場内を実際に歩いて見回るような感覚で観察を行うことが可能です。また、動画撮影にも対応しているため、広い圃場でも短時間で効率的な観察データの取得を実現します。- 気になる場所を記録・再確認できるSWALO Eyeでは、撮影画像と位置情報を連携して管理します。利用者は地図上から撮影地点を選択し、その場所で撮影された画像をすぐに確認できます。生育不良箇所や病害虫の発生が疑われる地点など、気になる場所を後から再確認したり、現地で再訪して詳細に観察したりすることが可能です。さらに、RTK測位技術により、同じ地点を継続的に観察する定点観察にも対応しています。- 将来的なAI活用にも対応SWALO Eyeは、まずは目視による圃場観察から利用できます。蓄積した画像データは、クロロスの画像解析AIサービス「SWALO」と連携し、将来的な自動解析や定量評価へ発展させることも可能です。- 大規模圃場における見回り業務の効率化- 生育状況の定期モニタリング- 病害虫発生状況の確認- 種子生産圃場の品質管理- 育種試験や栽培試験における定点観察- 農薬・肥料試験における記録および比較評価- RTK測量システム- Pathfinder（飛行経路生成システム）- SWALO Eye（画像ビューア）- ドローンレンタル- リモートサポート

個別見積

利用規模や運用形態に応じて提供

今後の展開

クロロスは、SWALO Eyeを通じて圃場観察業務のデジタル化を推進するとともに、農業研究・開発現場で培った技術を幅広い農業現場へ展開してまいります。

今後はSWALO Eyeによる観察データと、画像解析AIサービス「SWALO」を組み合わせることで、圃場観察から自動解析までを一貫して支援するプラットフォームの構築を目指します。

◆ クロロス株式会社について

クロロス株式会社は、植物に関するデジタル情報の解析を目的としたシステム及び機器の企画、開発、販売、保守、コンサルティングを行う企業です。

ミッション「AI作物認識で作物の進化を支える“Visual Intelligence for Crop Evolution”」のもと、作物の画像解析AIとセンシング技術を軸に、品種や農業資材などの農業開発を支援、作物の進化と未来の食を支えます。

【会社概要】

会社名：クロロス株式会社（Chloros Inc.）

代表者：代表取締役 相澤光俊

本社所在地：東京都足立区

事業内容：植物に関するデジタル情報の解析を目的としたシステム及び機器の企画、開発、販売、保守及びコンサルティング

ミッション：AI作物認識で作物の進化を支える “Visual Intelligence for Crop Evolution”

設立：2025年

Webサイト：https://chloros.ai

▼英語版プレスリリースはこちら

クロロス株式会社の英語版プレスリリースは以下よりご覧いただけます。

English Press Release (Chloros Inc.)(https://chloros.ai/en/press/2026-03-10-SWALO-launch)

以上