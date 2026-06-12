Lazuli株式会社、APAC・欧州のリテール最前線とAI活用の最新潮流を学ぶ報告会を6月24日に開催

Lazuli株式会社

AI技術を活用した商品データ運用基盤「Lazuli PDP」を開発・提供するLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原静厳）は、アジア太平洋および欧州を代表する3大カンファレンス「NRF APAC」、「Shoptalk Europe」、「VivaTechnology」の現地視察レポートの報告会を2026年6月24日（水）17時半から日比谷スカイカンファレンスにおいて開催します。

本報告会は、小売・EC事業の経営者、事業責任者をはじめ、DX推進担当者、マーケティング責任者、データ活用・AI活用を推進する担当者等を主な対象に、Lazuli Chief Evangelistの伴大二郎が、現地で得た知見をもとに、各地域におけるリテールDX、AI活用、データ戦略の最新動向を解説します。

生成AIの進化により、世界の小売・消費財業界ではデータ活用の重要性がますます高まっています。一方で、地域ごとに規制環境や消費者行動、産業構造は大きく異なり、AI活用やリテールイノベーションの方向性にも違いが見られます。LazuliではこれまでにCES、NRF Retail's Big Show、Shoptalk Springなど米国主要イベントの視察レポートを発信してきました。今回は視点をAPACおよび欧州へ広げ、世界のリテール業界を牽引する3つの国際カンファレンスから、日本企業が学ぶべき実践的なインサイトを共有します。

セミナーでは、APAC市場におけるリテールDX・データ活用の最新動向をはじめ、欧州小売業界で進むAI活用と顧客体験革新、VivaTechnologyで見えたAI・スタートアップ最前線、各地域におけるAI規制・データガバナンスの考え方、さらには、日本企業がグローバル市場から学ぶべき実践的示唆、そして、Agentic CommerceやAIエージェント時代に求められる商品データ戦略などを学ぶことができます。

当日のプログラムは三部構成となっており、第一部ではNRF APACレポート「アジア太平洋のリテール最前線」、第二部では、Shoptalk Europeレポート「欧州コマース革新の現場から」、そして、Lazuliのプロダクトのデモンストレーション等をはさみ、第三部では、VivaTechnologyレポート「テクノロジーイノベーションの波」をテーマに展開します。

＜Lazuli株式会社について＞

Lazuliは、2020年に創業、「商品情報のあり方を見直し、企業のビジネス変革や成長を実現する。」をミッションに掲げるデータテクノロジー企業です。高度な AI 技術と、商品データ運用の深い知見を組み合わせ、複雑な商品情報の構造化・統合を自動化するプロダクト「Lazuli PDP」を開発・提供しています。AI が自律的にデータパイプラインを構築・改善する「エージェンティックな商品データ運用基盤」の提供を通じて、企業が商品データを単なる管理対象ではなく、戦略的な資産として活用できる社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=recap&utm_term=260624)

※「Lazuli」とそのロゴ、記載されている製品・サービス名などは、Lazuliの商標・登録商標です。無断複写・転載を禁じます。

NRF APAC・Shoptalk Europe・VivaTechnology 報告会の概要

主催 ：Lazuli株式会社

プログラム：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68652/table/119_1_40ed65b2618ea2f303fe71ffed14cd8a.jpg?v=202606120351 ]



定員 ：50名

料金 ：無料

申し込み方法：下記URLから申し込み

https://lazuli.ninja/event/nrf-apac-shoptalk-eu-vivatech-report-260624

※本プログラムは告知なく変更になる可能性がございます。