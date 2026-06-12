補助金フラッシュ 事業計画、「中小企業省力化投資補助事業（一般型）」第7回公募に対応した計画書生成AIを提供開始

■ 新機能概要

株式会社Franca AI

株式会社Franca AIは、補助金申請支援向けAIツール「補助金フラッシュ 事業計画」において、『中小企業省力化投資補助事業（一般型）』第7回公募の申請様式に対応した計画書自動生成機能の提供を開始しました。

「補助金フラッシュ 事業計画」は、補助金申請支援における事業計画書作成をAIで支援するツールです。認定支援機関や士業の支援業務において、必要情報を入力することで、申請様式に沿った計画書のたたき台を短時間で作成できます。

現在、全AI機能を体験できる無料トライアルを提供中です。

無料トライアルはこちら： https://franca.ai/hojokin

■ 中小企業省力化投資補助事業（一般型）とは

「IoT・AI・ロボット等のデジタル技術を活用した省力化に資するオーダーメイド設備の導入を支援し、生産・業務プロセスの省力化を通じて生産性の向上と賃上げにつなげることを目的とした制度です。

事業者固有の課題に対応した専用設計の設備導入と、その効果を数値で示す事業計画が重視されます。

第7回公募では、令和8年6月5日（金）より公募が開始されており、申請受付は同年7月上旬、応募締切は7月下旬が予定されています。正確な日程は公式HPでご確認ください。

■ 計画書自動生成機能の特徴

今回追加された「中小企業省力化投資補助事業（一般型）」自動生成機能は、次のような特徴を備えています。

■ 無料トライアル

- 第7回公募の申請様式に沿って計画書を作成ユーザーが入力した事業情報をもとに、事業者概要、現状分析・経営課題、省力化投資の具体的内容、導入予定設備、新たな付加価値の創出、実施体制・スケジュールなど、申請に必要な項目をAIが構成します。- 必要情報の入力だけで、たたき台を短時間で作成クライアントの事業情報、省力化したい業務、導入予定設備、実施スケジュール等を入力いただくことで、申請様式に沿ったたたき台が生成されます。- 審査で見られやすい論点の抜け漏れや整合性確認を支援書面審査で重視されやすい以下の観点について、AIが記載内容の抜け漏れや整合性確認を支援します。- 省力化効果と経営課題との整合性- 導入設備・投資内容の妥当性付加価値額- 生産性向上の見込み- 賃上げ計画の実現性- 事業計画の実行可能性

「補助金フラッシュ 事業計画」は現在、無料トライアルを実施中です。

登録だけで全機能を体験いただけます。

実際の顧問先案件でのたたき台作成や、支援業務での活用をお試しいただけます。

無料トライアル： https://franca.ai/hojokin

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ 事業計画、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html