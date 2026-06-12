ハイパーオートメーションツール「Yoom」が工数・プロジェクト管理ツール「クラウドログ」とAPI連携開始

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Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、株式会社クラウドワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎）が提供する工数・プロジェクト管理ツールの「クラウドログ」とAPI連携を開始しました。




■本サービスの連携ポイント


クラウドログは、従業員の工数を収集し、企業の働き方を見える化するクラウド型生産性向上SaaSです。今回のAPI連携によりYoomが連携している750以上の業務ツールとクラウドログを連携し、あらゆる業務フローを自動化することができます。


Yoomの連携アプリ一覧：https://lp.yoom.fun/apps


■連携により実現が可能となる業務の例


Yoomとクラウドログの連携により、以下のフローを自動化することができます。


・Slackで出勤・退勤情報が投稿されたら、クラウドログにも自動打刻する




・Salesforceの商談オブジェクトのレコードが作成されたらクラウドログでプロジェクトを作成する




・定期的に工数レポートをクラウドログから取得しChatworkに通知する。





その他、Yoomでは、定型フローの自動化に加え、AIが自律的に判断・実行する「AIワーカー」機能もご活用いただけます。チャット上でテキストを入力するだけで、AIがクラウドログや他のアプリの操作を自律的に実行します。


・「工数レポートをまとめてSlackに送って」と入力するだけで、クラウドログから工数データを自動取得・集計し、指定のチャンネルへ送信


・「退職した〇〇さんを全プロジェクトから外して」と入力するだけで、関連するプロジェクトを検索し、削除処理をまとめて実行




■クラウドログとは


株式会社クラウドワークスが提供する「クラウドログ」は、従業員の工数を収集し、企業の働き方を見える化するクラウド型生産性向上SaaSです。2020年3月のサービス開始以降、着実にシェアを拡大し、2026年6月時点で累計導入社数は900社を突破いたしました。


同サービスは「時間を記録し、未来を豊かに。」というミッションの実現を目指し、経営判断に重要となる「ヒトの動き」を可視化。企業の根本的な生産性向上をサポートしています。


サービスサイト：https://www.crowdlog.jp/


■Yoomとは


「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。


サービスサイト：https://lp.yoom.fun/


■株式会社クラウドワークスについて


会社名：株式会社クラウドワークス


代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎


所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階


設　立：2011年11月11日


事　業：インターネットサービスの運営


資本金：28億1,435万円　※2026年3月末現在


URL　：https://crowdworks.co.jp/


■Yoom株式会社について


会社名：Yoom株式会社


代表者：代表取締役 波戸崎 駿


所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork KANDA SQUARE 11F


設　立：2022年6月23日


事　業：ハイパーオートメーションツール「Yoom」の開発・運営


資本金：8億4,671万円(資本準備金含む)


URL　：https://yoom.co.jp/