ハイパーオートメーションツール「Yoom」が工数・プロジェクト管理ツール「クラウドログ」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、株式会社クラウドワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎）が提供する工数・プロジェクト管理ツールの「クラウドログ」とAPI連携を開始しました。

■本サービスの連携ポイント

クラウドログは、従業員の工数を収集し、企業の働き方を見える化するクラウド型生産性向上SaaSです。今回のAPI連携によりYoomが連携している750以上の業務ツールとクラウドログを連携し、あらゆる業務フローを自動化することができます。

Yoomの連携アプリ一覧：https://lp.yoom.fun/apps

■連携により実現が可能となる業務の例

Yoomとクラウドログの連携により、以下のフローを自動化することができます。

・Slackで出勤・退勤情報が投稿されたら、クラウドログにも自動打刻する

・Salesforceの商談オブジェクトのレコードが作成されたらクラウドログでプロジェクトを作成する

・定期的に工数レポートをクラウドログから取得しChatworkに通知する。

その他、Yoomでは、定型フローの自動化に加え、AIが自律的に判断・実行する「AIワーカー」機能もご活用いただけます。チャット上でテキストを入力するだけで、AIがクラウドログや他のアプリの操作を自律的に実行します。

・「工数レポートをまとめてSlackに送って」と入力するだけで、クラウドログから工数データを自動取得・集計し、指定のチャンネルへ送信

・「退職した〇〇さんを全プロジェクトから外して」と入力するだけで、関連するプロジェクトを検索し、削除処理をまとめて実行

■クラウドログとは

株式会社クラウドワークスが提供する「クラウドログ」は、従業員の工数を収集し、企業の働き方を見える化するクラウド型生産性向上SaaSです。2020年3月のサービス開始以降、着実にシェアを拡大し、2026年6月時点で累計導入社数は900社を突破いたしました。

同サービスは「時間を記録し、未来を豊かに。」というミッションの実現を目指し、経営判断に重要となる「ヒトの動き」を可視化。企業の根本的な生産性向上をサポートしています。

サービスサイト：https://www.crowdlog.jp/

■Yoomとは

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/

■株式会社クラウドワークスについて

会社名：株式会社クラウドワークス

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億1,435万円 ※2026年3月末現在

URL ：https://crowdworks.co.jp/

■Yoom株式会社について

会社名：Yoom株式会社

代表者：代表取締役 波戸崎 駿

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork KANDA SQUARE 11F

設 立：2022年6月23日

事 業：ハイパーオートメーションツール「Yoom」の開発・運営

資本金：8億4,671万円(資本準備金含む)

URL ：https://yoom.co.jp/