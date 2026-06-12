シスコ、「Interop Tokyo 2026」において、7製品で“Best of Show Award” グランプリを受賞

シスコシステムズ合同会社

シスコシステムズ合同会社（本社：東京都港区赤坂、社長執行役員：濱田 義之、以下 シスコ）は、「AIとインターネットの次章」をテーマに開催されている「Interop Tokyo 2026」（6月10日～12日、幕張メッセ）で行われている、次世代のITトレンドを牽引する優れたイノベーションを決定する“Best of Show Award”において、ネットワークインフラ（エンタープライズ）部門、マネジメント＆モニタリング部門、産業ネットワーク部門、モバイルコンピューティング（Wi-Fi）部門、セキュリティ（For AI）部門、ネットワークインフラ（キャリア / ISP部門）の計6部門7製品でグランプリを受賞しました。さらに、ネットワークインフラ（エンタープライズ）部門、IoT / エッジコンピューティング部門、APN (All Photonics Network)部門の計3部門の3製品が準グランプリを、セキュリティ（エンタープライズ）部門の2製品が審査員特別賞を受賞しました。

“Best of Show Award” グランプリ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177453/table/5_1_bd03fa1026754a9d474db203ee059006.jpg?v=202606120351 ]

“Best of Show Award” 準グランプリ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177453/table/5_2_d128a1b004575599f29cc4ffcc91d632.jpg?v=202606120351 ]

“Best of Show Award” 審査員特別賞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177453/table/5_3_8fbf93b99913cc0569c64d70052917cf.jpg?v=202606120351 ]

シスコは、今後も日本の企業や組織が直面する新たな課題に対し、最新のテクノロジーと豊富なポートフォリオを通じて、変革を強力に支援してまいります。これからのAI時代において、AIと人が共存し、互いの強みを最大限に活かし合えるような安全かつ快適なネットワーク環境の実現に向けて取り組んでまいります。

Best of Show Award 2026 製品概要

有力メディア各社のキーマンと、学術界の識者によって編成される審査委員会による審査を経て、以下のアワードを受賞しました。

“Best of Show Award” グランプリ

ネットワークインフラ（エンタープライズ）部門

Cisco C9550 シリーズ Smart Switch

概要：AI対応の高性能プラットフォームと量子耐性セキュリティを兼ね備えた、次世代の固定集約およびコアスイッチとして、企業のネットワークの信頼性と安全性を大幅に向上させる製品です。最新のCisco Silicon One ASICにより先進的なネットワークニーズに対応し、高性能と省電力を両立しています。

発売時期：2026年5月

製品URL：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/networking/switches/c9550-series-smart-switches-ds.html

マネジメント＆モニタリング部門

Cisco Cloud Control

概要：Cisco Cloud Control は、サイロ化したIT運用を一枚の画面に集約する、業界初のAIネイティブ統合管理プラットフォームです。ネットワーク・セキュリティ・オブザーバビリティなど、従来は個別の管理製品があったところを集約し、AI Assistantが障害解析や変更管理を高精度に支援します。

発売時期：2026年5月

製品URL：https://cloud.cisco.com

産業ネットワーク部門

Cisco IE3500 高耐久性シリーズ 、Cisco IE3500 Heavy Duty シリーズ、 Cisco Catalyst IE3100 Heavy Duty シリーズ

概要：変電所規格を満たす本格的OTスイッチでありながらクラウド管理でカジュアルな屋外利用もできるあらゆる産業の事業用ネットワークをカバーします。IT向けと共通のCisco IOS XEと管理運用ツールで、IT/OT全域を統一アーキテクチャーでカバーし、企業全体に一貫したセキュリティの展開と一元的な管理体制を実現します。

発売時期：2025年8月

製品URL：

Cisco IE3500 高耐久性 シリーズ：https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/networking/industrial-switches/ie3500-rugged-series/ie3500-rugged-series-ds.html

Cisco IE3500 Heavy Duty シリーズ：https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/networking/industrial-switches/ie3500-heavy-duty-series/ie3500-heavy-duty-series-ds.html

Cisco Catalyst IE3100 Heavy Duty シリーズ：https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/networking/industrial-switches/catalyst-ie3100-heavy-duty-series/catalyst-ie3100-heavy-duty-series-ds.html

モバイルコンピューティング（Wi-Fi）部門

Cisco Wireless CW9179F Access Point

概要：大規模な公共施設の接続に特化して設計された、エンタープライズクラスのWi-Fi 7認定済みの高密度端末環境向けアクセスポイントです。2.4GHzと5GHzを2つと6GHzの計4ラジオ、16空間ストリームに対応し、12dBiの高利得と、IP65/67といった防水規格、-20℃から50℃に対応し、屋内だけでなく屋外などあらゆる場所で利用可能です。

発売時期：2025年8月

製品URL：https://www.cisco.com/site/us/en/products/collateral/networking/wireless/access-points/catalyst-9100-series/wireless-9179f-access-point-ds.html

セキュリティ（For AI）部門

DefenseClaw

概要：エージェント型AIのLLM通信・ツール実行・スキル/MCP/プラグインを一つのガバナンス層で統制するオープンソース製品です。導入前のサプライチェーン検査、稼働中のリアルタイム検査、必要に応じた実行環境の隔離により、監視ログ収集から本番遮断まで段階的に強化できます。

発売時期：2026年3月

製品URL：https://cisco-ai-defense.github.io/defenseclaw/

ネットワークインフラ（キャリア / ISP）部門

Cisco 8011-32Y8L2H2FH

概要：Cisco Silicon One A100を採用し、アクセスルータの常識を覆す高密度・高スループットを実現したモデルです。1.2Tbpsのスイッチング容量を最大1.6Tbps相当のポート構成で余すことなく活用可能です。10M/100M/1Gbpsから400Gbpsまで広範な速度に対応し、多様なサービスを単一プラットフォームに集約する柔軟性を備えます。

発売時期：2025年12月

製品URL：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/8000-series-routers/8010-series-large-density-fixed-routers-ds.html

ネットワークインフラ（キャリア / ISP）部門

Cisco 8711-48Z-M

概要：Cisco Silicon One K100 ASICを搭載し、1RUの筐体に5.6Tbpsの容量を誇るアグリゲーションルータです。Cisco Silicon Oneの高スループットと省電力性を活用し高いポート密度を実現しています。多様なユースケースにおいて、全ポートMACsec対応による堅牢なセキュリティと高度なトラフィック制御を単一筐体で提供します。

発売時期：2025年12月

製品URL：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/8000-series-routers/8700-series-routers-ds.html#871148ZMrouter

“Best of Show Award” 準グランプリ

ネットワークインフラ（エンタープライズ）部門

Cisco 8000 セキュアルータシリーズ

概要：高度なルーティングと強固なセキュリティを一台に統合した次世代セキュアルータです。新搭載のCisco Secure Networking Processorにより、暗号化、DPI、脅威防御を高速に処理し、拠点ネットワークの安全性と性能を両立します。量子時代の脅威にも備える安全なネットワーク基盤を提供します。

発売時期：2025年8月

製品URL：https://www.cisco.com/site/jp/ja/products/networking/sdwan-routers/8000-secure-routers/index.html

IoT / エッジコンピューティング部門

Cisco Unified Edge

概要：物理世界とデジタル世界が交差するエッジでのリアルタイムAI処理を実現するために設計された、AI対応の統合システムです。ゼロセキュリティは多層防御でインフラとAIモデルを保護し、リアルタイム分析で障害検知を加速します。これにより、エッジからコアまで統一された運用モデルを実現し、AI時代の要求に応えます。

発売時期：2025年12月

製品URL：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/unified-edge/unified-edge-at-a-glance.html

APN (All Photonics Network)部門

Cisco 400G QSFP-DD Ultra 超長距離伝送コヒーレントオプティカルモジュール

Cisco QSFP-DD 800G ZR+ コヒーレントオプティカルモジュール

概要：これらのシスコDCOは、OIF、Open ZR+、Open ROADMの各規格に準拠し、高い柔軟性と相互運用性を実現し、超長距離伝送を支えます。800G ZR+ はAIやワットビット連携を推進出来る広帯域DCO製品であり、400G ULHは従来では到達不能であった東京・大阪間などの超長距離接続において、専用WDM装置を排除して実現可能とします。

発売時期：400G ULH：2025年6月、800G ZR+：2025年12月

製品URL：

400G ULH：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/400g-qsfp-dd-haul-coherent-module-ds.html

800ZR+：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/qsfp-dd-osfp-800g-zr-zr-plus-coherent-optics.html

“Best of Show Award” 審査員特別賞

セキュリティ（エンタープライズ）部門

Cisco Duo／Duo Active Directory Defense

概要：Active Directoryを狙う攻撃に対し、KerberosやNTLMなどのレガシー認証にもMFAを適用できる先進的な防御ソリューションです。既存環境を大きく変えずに導入でき、ゼロトラストとコンプライアンス強化を同時に実現します。

発売時期：2026年2月

製品URL：https://duo.com/solutions/active-directory-defense

セキュリティ（エンタープライズ）部門

Cisco Secure Firewall 200 シリーズ

概要：ベーシックな Firewall 機能だけでなく、IPS やマルウェア検知機能等を備えた次世代 Firewallです。1つの筐体顧客の利用要件に合わせた機能実装が可能であり、非常にコンパクトな筐体で次世代 Firewall 機能を提供します。

発売時期：2026年5月

製品URL：https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/secure-firewall-200-series/secure-firewall-220-ds.html

シスコシステムズ合同会社について

シスコは、AI 時代において組織を新しい方法でつなぎ、保護する世界屈指のテクノロジー企業です。シスコは 40 年以上にわたり、世界をセキュアにつないできました。すべての人にとってよりつながりのあるインクルーシブな未来を実現することをパーパスに掲げ、業界を牽引する AI ソリューションやサービスを通じて、お客様、パートナー、コミュニティがイノベーションを実現し、生産性を向上させ、デジタルレジリエンスを強化できるよう支援しています。

*Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)