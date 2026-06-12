アルペン公式ECにブランドから提供される商品情報で動く「AI Shopping Agent」が登場--Firework「Retail Connect」で実現した、小売×ブランドの新しいデジタル連携

■ 本リリースの背景と解決する課題

Firework Japan株式会社

現在、EC市場において小売企業とブランドメーカーの間では「データの分断」が大きな課題となっています。メーカーが持つ最新の機能説明や商品開発の背景、ブランドの独自の世界観といったコアな情報が、小売企業のECサイトに十分に反映されず、消費者が最適な購買判断を下しにくい状況が生じていました。

「Firework Retail Connect」は、この分断を解消し、ブランドの公式アセット（動画やデータ）を小売EC側へダイレクトにシンジケーション（一斉配信・連携）するプラットフォームです。この度、アルペンが運営する公式オンラインストアへ本基盤を導入し、アディダス商品を対象にスタートし、ブランドから提供される商品情報のもと、ハルシネーション（事実に基づかない回答）のリスクを大幅に低減した、より信頼性の高い「AI Shopping Agent」の提供を開始いたします。

■ Alpen Onlineでの「AI Shopping Agent」によるAI接客体験

今回の実装により、ユーザーはAlpen Online内のアディダス商品ページにおいて、店舗で専門スタッフから接客を受けているかのような対話型の購買体験を24時間いつでも享受できるようになります。

■ 「Firework Retail Connect」の3つの技術的優位性

- 閲覧中商品の「専門テクノロジー」や「独自機能」を深掘り解説：「この素材はパフォーマンスにどう影響する？」「独自機能のメリットは？」といった疑問に対し、ブランドから提供されたデータに基づき即答します。- 個人の競技レベルや使用環境への適性確認：「自分の目標タイムに合っているか？」「想定するグラウンド環境での耐久性は？」など、自身の用途にマッチするかを相談でき、購買前の不安を払拭します。- ショート動画による直感的な理解：テキストでの回答に合わせて、実際の着用感や動きが伝わる縦型ショート動画をAIが提示し、商品の魅力を直感的に補完します。

本ソリューションは、単なるチャットボットにとどまらず、これからのAI検索時代（AIO/GEO）を見据えた以下の次世代機能を備えています。

■ 本取り組みに関するコメント

- 体験の同期（シンジケーション）：ブランドから提供される商品データや解説動画を、小売（アルペン）のEC環境へシームレスに同期。小売側の登録・運用工数を大幅に削減しつつ、常に最新のブランド体験を維持します。- エビデンス型AIによるハルシネーションの抑制： 一般的な生成AIで懸念される不正確な情報の生成（ハルシネーション）リスクを大幅に抑制します。ブランドから提供された商品データおよび動画コンテンツを優先的な知識ソースとして動作するため、より確実で安全な顧客接客が可能です。- 次世代SEO（AIO）へのデータ還元構造：ユーザーとの間で交わされた対話データ（顧客のリアルな疑問や関心）をAIが構造化して分析・蓄積。これをECサイト全体のSEO・AIO（AI検索最適化）対策へ還元するデータフライホイールを構築します。

【株式会社アルペン 執行役員兼デジタル本部長：蒲山 雅文】

当社は「スポーツをもっと身近に」というパーパスのもと、リアル店舗のみならずECにおける顧客体験の向上も推進しています。Firework様の「Retail Connect」を通じ、ブランドから提供された情報を基にAIがお客様に寄り添う形で接客をする事で、別サイトなどへ情報収集のために遷移することなくAlpen Onlineで納得できる購買体験を完結できるようになりました。今後さらに対象品番や取組を拡大しつつ、このツールのアップデートによる新次元のデジタル接客への進化も期待しています。



【Firework Japan株式会社 カントリーマネージャー：田島 一樹】

日本を代表するスポーツリテールであるアルペン様と、アディダス商品を対象として、国内初となる「Retail Connect」の社会実装を実現できたことを大変誇りに思います。本プラットフォームは、小売企業様にとっては付加価値とコンバージョンの向上を、ブランド様にとっては自社チャネルを超えたブランド体験の統制をもたらします。動画とAIを融合させたこの新しいコマースの形を、今後さらに多くの業界へ拡げてまいります。

■ Fireworkについて

Fireworkは、世界37カ国で1,000以上のブランドや小売業者に導入されている動画コマースプラットフォームです。縦型ショート動画やライブ配信、そして最先端のAI技術をWebサイトに統合することで、顧客体験の向上とビジネスの成長を支援しています。

【会社概要】

会社名：Firework Japan株式会社

所在地：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 7F

代表者：Country Manager 田島 一樹

URL：https://firework.com/jp

【本件に関するお問い合わせ先】

Firework Japan株式会社 広報担当

E-mail：jp_business@fireworkhq.com

※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。