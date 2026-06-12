ワコム、熊本県天草市・専門学校HALと連携し、学生が地域のリアルな課題に挑む産官学連携プロジェクトを始動

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、熊本県天草市およびIT・デジタルコンテンツ分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校HAL（東京・大阪・名古屋）（以下、HAL）と連携し、HALの学生が天草市の実際の地域課題やクリエイティブ施策をテーマに制作に取り組む産官学連携プロジェクトを開始します。

本プロジェクトでは、HALの学生約200名が授業の一環として、天草市の各部署から提示された課題をもとに制作に取り組みます。課題には、「デジタルアートの島創造事業」のWebページデザイン、若者向けのチラシデザイン、ブランドムービー、地域産品や観光資源のPRに関する販促物などが含まれます。学生はチームごとに課題を選択し、制作期間中に中間確認の機会を設けながら、8月の審査、9月の結果発表に向けて作品制作を進めます。優秀作品については、天草市の各施策における活用も検討される予定です。

天草市では、ゲーム・アニメ・映像などのデジタルコンテンツ産業の創出を通じて、人が集まる島を目指す「デジタルアートの島創造事業」を推進しています。今回、こうした天草市の施策とも関連する実際の地域課題をテーマに、HALの学生がクリエイティブの視点から企画・制作に取り組みます。学生にとっては、実際の地域施策をテーマに社会とつながる制作を経験する、実践的な学びの機会となります。

ワコムはこれまでも、HALの東京・名古屋・大阪の各校に導入されたWacom(R) Cintiq(R) Pro 27や、教材として採用されているWacom(R) Intuos(R)などにより、学生がデジタルクリエイティブを学ぶ環境づくりを支えてきました。本プロジェクトでは、デジタルクリエイティブを支える企業として、教育機関と自治体、地域で活動するクリエイターを結び、次世代クリエイターが実社会の課題に向き合う制作機会づくりを後押しします。また、天草市在住クリエイターによる参加学生向けのオンラインセミナーや、液晶ペンタブレットを活用した制作環境のサポートなどを通じて、学生が地域のリアルな課題に取り組むプロセスを支援します。優秀作品制作者には、今後の創作活動を応援するワコム製品の提供も予定しています。

本プロジェクトへのコメント

＜天草市 コメント＞

天草市経済部産業政策課長 崎田博之 氏

天草市では、ゲームやアニメ等のデジタルコンテンツ産業の創出やクリエイティブ人材・企業の誘致、デザイン経営の促進等、地域のクリエイティブ力を向上させることで、魅力ある地域づくりを進めています。今回、学生の皆様が本市の課題に向き合い、若い感性とクリエイティブ力を活かした提案を楽しみにしています。併せて、天草を知っていただき、将来、地域に関わりたいという方が増えることを願っています。

＜専門学校HALコメント＞

HAL東京 統轄責任者 田久将志 氏

企業とともに学び、社会に出る前に社会で試す。HALが重視する「産学直結ケーススタディ」の考えのもと、企画立案から実制作まで一貫して取り組む実践的な制作経験を大切にしています。本取組みは、ワコムのペンタブレットを活用した最先端の教育環境の中で、その学びをより具体的な形で実現できる機会と捉えています。

天草市の地域課題をテーマに取り組めることは、学生にとって教室内にとどまらない貴重な学びです。ワコム様、天草市の皆さまとともに進める中で、学生のさらなる成長につながることを期待しています。

＜株式会社ワコムコメント＞

株式会社ワコム クリエイティブエクスペリエンスユニット シニアバイスプレジデント 矢野幸治

ワコムは、デジタルクリエイティブを支える企業として、次世代のクリエイターが学び、表現し、社会とつながる機会づくりを大切にしています。本プロジェクトで、HALの学生の皆さまが天草市の地域施策に即した実践的な課題に取り組み、自らの感性や技術を制作に活かしていくことを、ワコムは天草市およびHAL様とともに支援してまいります。この経験が、学生の皆さまにとって新たな学びとなり、これからの創作活動につながることを期待しています。

学生が取り組む主な課題

本プロジェクトでは、天草市の各部署から提示された以下の課題をもとに、学生が制作に取り組みます。

- 「デジタルアートの島創造事業」のWebページデザイン- 誘致企業への就職マッチングを目的とした若者向けチラシデザイン- クリエイター誘致に係るデザイン- 「デジタルアートの島創造事業」のブランドムービー- 天草工業高校情報技術科CG部のキャッチコピー- 天草のおさかな魅力再発見事業- 旬のかんきつ類をPRする販促物のデザイン- 雲仙天草国立公園70周年を機に、天草の国立公園をPRする販促物のデザイン- ニュースポーツ普及のための紙芝居制作- 子育ての安心を視覚化するクリエイティブ・プロジェクト

今後の予定

本プロジェクトでは、制作期間中に天草市およびワコムによる中間確認の機会を設け、8月に審査、9月に結果発表を予定しています。優秀作品については、天草市の各施策での活用も検討されます。ワコムは本プロジェクトを通じて、学生の実践的な学びと地域のクリエイティブ活用を支援していきます。

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacom、Cintiq、Intuosは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

＜法人・学校のお客様向けお問い合わせ先＞

お問い合わせフォーム： https://www.wacom.com/ja-jp/for-business/contact