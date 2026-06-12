【15万台突破】ワインセラー「ルフィエール」最大15%OFFの記念セール開催！

株式会社イズミセ

株式会社イズミセ（本社：京都市下京区）は、同社が販売を、同グループ企業の株式会社都光（本社：東京都台東区）が輸入を手がけるワインセラーブランド「Lefier（ルフィエール）」の、累計販売台数15万台(※1) を突破したことを発表いたします。

これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、対象機種が最大15％OFF、またはポイント15倍となる「15万台突破SALE」を2026年6月12日（金）から6月30日（火）まで、オンラインショップ「セラー専科」3店舗と「CAVE de L NAOTAKA（カーヴドエルナオタカ）」2店舗にて開催いたします。

(※1)2011年7月～2026年3月 ルフィエールシリーズ累計販売台数

■15万台突破SALE概要

2011年の誕生以来、多くのワイン・日本酒愛好家に支持されてきた「ルフィエール」。この度、累計販売台数15万台突破を記念し、お客様への感謝を込めた特別セールを行います。店舗ごとに異なるお得なキャンペーンをご用意いたしました。

■ 開催期間： 2026年6月12日（金）～ 6月30日（火）

■ 対象店舗： セラー専科（本店、楽天市場店、Yahoo!店）、カーヴドエルナオタカ（楽天市場店、Yahoo!店）

１. 15％OFFキャンペーン

対象店舗：セラー専科本店

対象機種：GALLERY88、PRO132+、PRO171、PRO127

２. ポイント15倍キャンペーン

対象店舗：セラー専科楽天市場店、セラー専科Yahoo!店、カーヴドエルナオタカ楽天市場店、カーヴドエルナオタカYahoo!店

対象機種：GALLERY88、PRO132+、PRO171、PRO127

３. 10％OFFキャンペーン

対象店舗：全5店舗

対象機種：TwoTime55、TwoTime40+、R&W32、R&W27+、BASE18、BUILT21、-5℃SAKE23+(B)、-5℃ SAKE23+ (W)

４. 1,500円OFFキャンペーン

対象店舗：全5店舗

対象機種：ENTRY18、ENTRY15、PELTIER32、PELTIER12

■注目のセール機種一部ご紹介

商品名：PRO171

収納本数：171本(標準的なボルドーボトル換算)

セラー専科本店販売価格：261,800円(税込)

特長：ルフィエール史上、最大収納本数を誇る大容量ワインセラー。滑らかに引き出せるスライドレール付きの木製棚板を採用。

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/proline/992980)

商品名：TwoTime40+

収納本数：40本(標準的なボルドーボトル換算)

セラー専科本店販売価格：96,800円(税込)

特長：2つの庫内をそれぞれお好みの温度でご使用いただける2温度帯ワインセラー。棚間隔が11cm以上あるので太いボトルも楽々収納可能。

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993515)

商品名：BUILT21

収納本数：21本(標準的なボルドーボトル換算)

セラー専科本店販売価格：66,000円(税込)

特長：デザイン性と機能性を追求したビルトイン対応のワインセラー。通常必要な5～10cmの放熱スペースが不要で、ちょっとした隙間やカウンター下に設置可能。

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/built/993649)

商品名：-5℃ SAKE23+ (W)

収納本数：31本(四合瓶換算)

セラー専科本店販売価格：86,000円(税込)

特長：-5℃で保管できる日本酒セラー。北欧風インテリアやモダンなキッチンに馴染むノイズレスなデザイン。3重構造のLow-Eガラスで結露を抑制＆UVカット仕様。

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/sakecellar/lefiersake/993651)

■ Lefier（ルフィエール）について

2011年誕生。2026年現在 累計販売台数15万台を突破したワインセラーブランドです。通販ショッピングモールの楽天市場にてセラージャンルでNo.1の実績を誇るまで反響いただいています。12本用から171本用まで全18種類を展開し、2024年には業界初の20年長期保証サービスを開始しました。

公式サイト：https://lefier.jp/

セール特設ページ

セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/c/campaign/sale

セラー専科楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000010492/

セラー専科Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cellar/b7e8bbbbsa.html

カーヴドエルナオタカ楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/wine-naotaka/c/0000030346/

カーヴドエルナオタカYahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wine-naotaka/b7e8bbbbsa.html

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イズミセ 担当：市村、奥村

TEL：075-255-6112 MAIL：infomaster@winecellar.jp

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

URL：https://www.izumise.co.jp/