ビジコム、POSレジセットを刷新し店舗DXをサポート

株式会社ビジコム

株式会社ビジコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：中馬 浩、以下ビジコム）は、オールインワンPOSレジ『BCPOS（ビーシーポス）』で利用できるPOSレジセットをリニューアルいたしました。

新しいPOSレジセットでは、POSレジ本体となるタッチPCを5種類から選択可能。

自動釣銭機セットはタッチPCの機種に関わらず、一律115万円（税別）で提供。キャッシュドロアセットは22万円（税別）から提供します。

通常レジからセミセルフレジ、フルセルフレジまで、店舗の規模や会計オペレーションに合わせた構成を選べるため、小売店、クリニック、自治体など、幅広い業種におけるPOSレジの導入・入れ替えを支援します。

■オールインワンPOSレジ『BCPOS』(https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/)について

POSレジ詳細 :https://www.busicom.co.jp/lp/posset/お問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/form/

『BCPOS（ビーシーポス）』は、Windows PCベースのPOSレジシステムです。

小売・クリニック・サービス業などあらゆる業界・業種に対応できる店舗DXをサポートします。

Windows OSの安定性とオフライン稼働の安心感を兼ね備えています。

単店からチェーン店まで累計26,000台以上の導入実績があり、100業種以上の店舗でご利用いただいています。

【BCPOSソフト利用料金】

サブスクリプション：5,000円（税別）～／買い切り：270,000円（税別）～

BCPOS詳細：https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/

■リニューアルのポイント

店舗の規模や会計オペレーションに合わせて選べるセット構成をご用意しました。

5種類のPOSレジ本体（タッチPC）を選んで、キャッシュドロアまたは自動釣銭機と組み合わせてご利用いただけます。

１.5種類のタッチPC

POSレジ本体となるタッチPCを、店舗の規模・設置スペース・会計件数・運用スタイルに合わせて5種類から選択いただけます。

Seav-ME：

10.1インチ ミニタッチPC。

コンパクト設置・小規模店舗向けモデル。

Seav-15cII：

15インチタッチPC。【人気モデル】

・通常レジからセルフレジまで汎用性の高い運用が可能。

・小売店から化粧品店、クリニックまで幅広い業種に対応。

Seav-MK：

15.6インチ キオスク端末。

セルフレジ・券売機としての運用に最適。

Seav-15w-apII：

15.6インチ タッチPC。

オンライン資格確認端末対応。クリニック・薬局に最適。

Seav-20ap：

19.5インチ タッチPC。

視認性重視の大型タッチ画面モデル。

表示領域が広いため、マルチタスクにも最適。

２. セット内容・価格

【自動釣銭機セットを「一律115万円」でわかりやすく統一】

選択するタッチPCにかかわらず一律115万円（税別）で提供。機種ごとの価格差をなくしたわかりやすい料金体系で、導入検討をスムーズに進められます。現金管理の自動化で会計ミスを削減したい店舗・人手不足でお困りの店舗におすすめのセットです。

自動釣銭機セットの代表機種１.

15インチ タッチPC

Seav-15cII 自動釣銭機セット【人気モデル】

115万円（税別）

特長

・通常レジからセルフレジまで汎用性の高い運用が可能

・小売店から化粧品店、クリニックまで幅広い業種に対応

※Seav-MKはレシートプリンターが本体内蔵されています。自動釣銭機セットの代表機種２.

15.6インチ キオスク端末

Seav-MK 自動釣銭機セット

115万円（税別）

特長

・レシートプリンター内蔵のキオスク端末でセルフレジ運用に最適

・ディスプレイの縦向き・横向きを選択して運用が可能

※価格は全て税別です。

※POSレジ『BCPOS』のご利用料金は別途発生いたします。

【キャッシュドロアセットは初期費用を抑えた導入が可能】

キャッシュドロアPOSレジセットを22万円からご用意しています。

現金取引が少ない店舗や、まずはシンプルにPOSレジを導入したい店舗におすすめのセットです。

※Seav-MEはレシートプリンターが本体内蔵されています。キャッシュドロアセットの代表機種

10.1インチ ミニタッチPC

Seav-ME キャッシュドロアセット

22万円（税別）

特長

・レシートプリンターを内蔵しており、タブレットレジよりコンパクトな設置を実現

・免税販売にも対応！ オプションのパスポートリーダーユニットの外付けが可能（別売）

※価格は全て税別です。

※POSレジ『BCPOS』のご利用料金は別途発生いたします。

その他にも豊富なPOSレジセットをご用意しております。

■店舗にぴったりの構成にカスタマイズ

POSレジセット一覧はこちら :https://www.busicom.co.jp/lp/posset/#pricing-drawer

基本セットに別売の周辺機器を組み合わせることで、店舗にぴったりの構成にカスタマイズできます。

おすすめの周辺機器

- セミセルフ運用をしたい店舗や、お客様側モニターが欲しい店舗には「セカンドディスプレイ」- 免税販売をしたい店舗には「パスポートスキャナー」- キャッシュレス化を検討している店舗は「キャッシュレス決済端末」や「卓上QRコードリーダー」

■株式会社ビジコムについて

周辺機器一覧 :https://www.busicom.co.jp/lp/posset/#optionお問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/form/

株式会社ビジコムは、POSレジ・POSシステムの開発販売をはじめ、POS周辺機器の販売など店舗運営に必要なソリューションや業務用ハードウェアを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジコム（BUSICOM Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 中馬 浩

資本金：7,000万円

創 業：1986年3月

所在地：〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 5階

事業拠点：東京本社・大阪支店・名古屋営業所・福岡営業所・岩国事業所・周防大島サテライトオフィス・柳井ラボ（柳井事業所）

事業内容：流通関連システムの開発と販売・流通関連機器販売

URL：https://www.busicom.co.jp/

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。