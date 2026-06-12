スマート電源機能を搭載したセキュリティスイッチ「LG2000」を新発売！

サクサ株式会社

サクサは、サイバー攻撃の高度化や通信高速化ニーズの高まりを受け、ランサムウェア拡散防止機能の強化に加え、10Gbps／2.5Gbps対応による高速かつ安定した通信を実現し、さらにスマート電源機能を統合した「Office AGENT」※1シリーズのセキュリティスイッチ「LG2000」を、2026年8月に発売します。

■背景

サイバー攻撃の高度化により、企業規模を問わずネットワーク全体での対策強化が求められています。特に、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の「情報セキュリティ10大脅威」※2でも上位に挙げられるランサムウェアへの対応が重要となる一方、サーバー環境のクラウド利用拡大などにより通信の高速化ニーズも高まっています。さらに、障害発生時の迅速な復旧や、機器トラブルへの遠隔対応など、運用面の課題も顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、サクサは従来機種LG1000のセキュリティ機能を継承しつつ、ランサムウェア拡散防止と高速通信を両立するとともに、機器の監視と復旧を行うスマート電源機能を搭載したセキュリティスイッチ「LG2000」を発売します。

■主な特長

1. セキュリティ対策・高速通信・電源管理を一体化したオールインワン設計

1台でセキュリティ対策、高速通信、機器の電源管理まで対応します。平常時は安定した高速通信を提供し、トラブル時も遠隔操作で迅速に復旧できます。これにより障害時の業務停止時間を最小化し、事業継続性を高めます。

2. パケット監視に加え、新たな検知機能によりランサムウェア等の拡散を防止

従来のパケット監視に加え仮想機器を活用した高度な挙動解析により、ランサムウェアを含むマルウェアの不審な挙動や未知の攻撃を早期に検知・遮断します。感染拡大前に不正通信をブロックすることで企業の重要なデータや業務への影響を最小限に抑え、安全なネットワーク運用を支援します。

3. 高速スループットにより、社内LANをセキュアに高速化

10Gbpsおよび2.5Gbpsに対応した高速スループットを実現しました。ウイルス定義ファイルに依存しないパケット監視方式により、通信速度を維持したままセキュリティ検知を行うことが可能です。大容量データ通信やクラウド利用が進む環境でも、快適な通信と安全性を両立したネットワーク環境を構築できます。

4. 障害時の迅速復旧を実現するスマート電源機能

セキュリティスイッチとスマート電源を一体化したLG2000独自の構成により、接続機器の死活監視を行い、フリーズなどの異常を検知した場合には自動で電源OFF/ONを実施します。さらに、遠隔による手動再起動にも対応しています。障害対応の迅速化と業務ダウンタイムの最小化を実現し、安定したネットワーク運用を支援します。

■販売目標

2年間で12,000台

■標準価格[表: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/122_1_86e9fbc0f7a023577f00797a80b1192d.jpg?v=202606120351 ]

※1 「Office AGENT」は小規模・中小企業の課題をITで解決するサクサグループの製品・サービスのブランド名称です。

＜紹介ページURL：https://www.saxa.co.jp/office-agent/＞

※2 IPA（独立行政法人情報処理推進機構）「情報セキュリティ10大脅威」：

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/index.html

プレスリリースの情報・仕様は、発表日時点のものです。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。