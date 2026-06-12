世界最大規模の写真コンテスト「Sony World Photography Awards 2026」作品展を東京都写真美術館とソニーイメージングギャラリーにて開催

ソニーマーケティング株式会社

ソニーが支援する世界最大規模の写真コンテスト「Sony World Photography Awards 2026（ソニーワールドフォトグラフィーアワード2026）」の作品展を東京都写真美術館（東京都目黒区）およびソニーイメージングギャラリー（東京都中央区）にて開催します（入場無料）。

東京都写真美術館では、本コンテストの受賞作品に加え、写真界に多大な貢献を果たした個人や団体を称える特別功労賞（Outstanding Contribution to Photography）を受賞したジョエル・マイヤーウィッツ氏の作品を展示します。

ソニーイメージングギャラリーでは、本コンテストのファイナリストおよびショートリストに選出された写真家たちの、個性豊かな視点と表現を紹介します。

【Sony World Photography Awardsについて】

写真文化の継続的な発展への貢献を目的に、2007年よりソニー株式会社が支援する世界最大規模の写真コンテストです。新進気鋭の写真家から既にキャリアを築いた写真家までを対象とし、広く世界に認知され、飛躍のきっかけを掴む機会を提供しています。

「組写真部門（旧プロフェッショナル部門）」、「単写真部門（旧一般公募部門）」、「ユース部門（19歳以下）」、「学生部門」の4部門で構成され、あらゆるキャリアステージや作品ジャンルに対応するプラットフォームを提供しています。

さらに、写真界に多大な貢献を果たした個人や団体を称える特別功労賞（Outstanding Contribution to Photography）、環境問題やアクセシビリティ、ソーシャルインクルージョンといったテーマに取り組み、写真を通じて持続可能で公正な未来を訴える写真家を称えるサステナビリティ賞、そしてプロフェッショナル部門および一般公募部門に応募された作品の中から、国や地域ごとに優れた作品を表彰するナショナル&リージョナルアワードも設けています。

公式サイト：https://www.worldphoto.org/ja

【Sony World Photography Awards 2026 作品展 開催概要】

■東京都写真美術館

(C) Maria Fernanda Garcia Freire, Sony World Photography Awards 2026

主催 ：ソニー株式会社

共催 ：東京都写真美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

会期 ：2026年6月20日(土)～7月20日(月・祝)

※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館）

会場 ：東京都写真美術館 B1 展示室

東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

入場料 ：無料

公式サイト：https://topmuseum.jp/exhibition/5474/



〈展示内容〉

本コンテストの受賞作品を、「Absence（不在）」「Humans in the Stories（物語の中の人々）」「Conflicted Territories（対立する領域）」の3つのテーマで構成。光と影、形、色、質感、トーン、構図といった写真を構成する視覚的・物質的要素と交差しながら、写真家たちが物語に命を吹き込むために用いる多様な表現方法を浮き彫りにします。さらに、カラー写真の先駆者として知られる今年度の特別功労賞（Outstanding Contribution to Photography）受賞者であるジョエル・マイヤーウィッツ氏の作品も展示します。



■ソニーイメージングギャラリー

(C) Hans-Juergen Burkard, Sony World Photography Awards 2026

会期 ：2026年6月19日(金)～7月2日(木)

会場 ：ソニーイメージングギャラリー

東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス6階

入場料 ：無料

公式サイト：https://www.sony.jp/camera/imaging-gallery/detail/260619/

〈展示内容〉

Animals、Humans、Places、Movement という４つのテーマに沿って、本コンテストでファイナリストおよびショートリストに選出された写真家たちの、個性豊かな視点と表現を紹介します。

なお、ソニーイメージングギャラリーでの会期終了後、Sony World Photography Awards 2026の一部を、全国4カ所（札幌・名古屋・大阪・福岡天神）のソニーストア内 αプラザギャラリースペースにて巡回展示予定です。

公式サイト：https://www.sony.jp/ichigan/plaza/