ClassCloud、政令指定都市・堺市への導入が決定。市内小中学校など全140校で5年間の利用開始。

株式会社Mikulak

株式会社Mikulak（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原田 眞）は、AIを組み込んだ学校向け学習・校務一体型サポートシステム「ClassCloud（クラスクラウド）」が、大阪府堺市の全小中学校を含む140校に導入されたことをお知らせいたします。

■ 導入の背景と概要

自治体： 大阪府堺市（政令指定都市）

導入校： 堺市立の小中学校など全140校

対象者： 児童生徒 約6万人 および 教職員 約5千人

契約期間： 2026年3月より5年間

■ 「ClassCloud」について

ClassCloudはホワイトボード機能を活用して授業や学習を支援し、AIが子どもたちの学びを深める次世代型システムです。さらに蓄積された授業のデータを使って学級経営や校務も包括的にサポートします。既存の授業支援・協働学習アプリからの切り替えが急速に進んでいるシステムです。小中学校の他、高校でも広くご利用いただけます。

デモ・トライアルをご希望の自治体様はこちら: https://mikulak.co.jp/#contact

＜主な特徴＞

AIによる個別最適な授業支援と「見取り」の高度化

網羅的な授業支援機能に加え、AIが子ども一人ひとりの学習状況に応じたサポートをします。また、子どもの成果物のリアルタイムAI分析により、教員がこれまで以上に子どもを見取りながら授業を展開できます。

校務負担を大幅に軽減

学習履歴をもとにした所見案の自動生成(特許取得済み)などの校務機能や、心の健康観察をはじめとする不登校・いじめ対策機能も豊富に搭載。教員の業務負担を大幅に軽減します。

スムーズな導入

シンプルなインターフェースによって、小学校低学年からICTに不慣れな教員まで、誰でも簡単に使えます。開発者が毎日のように教員と対話をし、教員の皆さんと一緒に作り上げているシステムです。

■ 導入に際してのコメント

堺市立月州中学校 浦 嘉太郎 校長

本校では, これまで，ほぼすべての教員で，GIGA端末を活用して授業改善に取り組んできました。しかし，生徒一人ひとりの学びを大切にしながらも, 個々の理解度や思考の深まりを十分に把握することに難しさを感じていました。「ClassCloud」を活用することで、生徒の振り返りや意見がリアルタイムで可視化され, 学びの過程をこれまで以上に把握できるようになりました。

また, 授業中に個々の児童・生徒に対し，個別にAIのサポートがあります。クラス全体の意見を瞬時にAIが分析して教えてくれます。思考を深める質問やフィードバックを自動で提示し，AIで「学びの質」を高めます。想像の世界ではありません。これらを実現するのが「ClassCloud」です。

教員に対しても授業のAI分析は授業改善や教員の能力向上においての強力なツールとなるでしょう。全ての教員に一度は体験してほしいです。

園田学園大学 堀田 博史 教授

YahooやGoogleでの検索が、私たちの日常生活を支援する「当たり前」になっています。授業でのAI活用も違和感なく「当たり前」になる日は近いでしょう。教師は、児童生徒の学習をAIが下支えしてくれる「当たり前」を願っています。プロンプトやコマンドを入力しなくても、児童生徒の活動にアドバイスをくれる、そのようなAIになってくれたらと期待しています。ClassCloudがそれを実現してくれます！

株式会社Mikulak 原田 眞 代表取締役社長

この度は政令指定都市・堺市にClassCloudをご導入いただけることとなり、大変光栄に存じます。導入もスムーズに進み、学校現場からも高く評価していただいていると伺っております。本導入は、先生方と対話を重ね、子どもの学びに真摯に向き合い続けた一つの成果だと思っております。

普段から教育に尽力される教員の方々には本当に頭が下がる思いです。 子どもたちの学びを深め、先生方の負担を少しでも軽くし、堺市の教育に貢献してまいります。

最後に、本取り組みにご尽力いただいている堺市の皆様、学校現場の先生方、関係各社の皆様に心より感謝申し上げます。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

「New Education Expo 2026 大阪」出展のお知らせ

New Education Expo 2026 に出展いたします。会場では「ClassCloud」のデモ体験や詳しいご説明を行いますので、ぜひお立ち寄りください。

会場：OMM（大阪マーチャンダイズ・マート）

日時：2026年 6/12(金)・13(土)

詳細（公式サイト）：https://edu-expo.org

会社概要

会社名：株式会社Mikulak

所在地：東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408

代表者：原田 眞

設立：2020年6月

事業内容：教育支援アプリの開発・運営

公式サイト：https://mikulak.co.jp

本件に関するお問い合わせ：https://mikulak.co.jp/#contact