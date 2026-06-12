AIでLP制作から公開まで自動化するSaaS「AutoLP」、無料βテストを開始--全機能無制限・AI利用料10万円分まで無料、Webサイトの公開まで体験可能

Innovation Style株式会社

Innovation Style株式会社（本社：東京都港区新橋1-9-5 KDX新橋駅前ビル 9F、代表取締役：冨野 公平）は、チャットの会話だけでランディングページ（LP）を生成・編集・公開できるAI SaaS「AutoLP」のβテストを、2026年6月12日より開始したことをお知らせします。

βテスト期間中は、全機能を無制限でご利用いただけるほか、AI利用料を合計10万円分まで無料でご提供し、実際のWebサイト公開までを費用負担なしでご体験いただけます。

βテストのポイント

- 全機能が無制限で利用可能 ── LPの生成数・編集回数・プロジェクト数に制限なし。量産ニーズにも対応- AI利用料が合計10万円分まで無料 ── AIによるLP生成・改善・画像生成を、実運用レベルのボリュームでお試し可能- Webサイトの公開まで可能 ── 「お試しで作って終わり」ではなく、専用URLで実際に公開し、広告配信や集客にそのまま活用できる

背景

LP制作は通常、企画・デザイン・コーディング・公開設定と複数の専門スキルを要し、外注すれば数十万円・数週間のコストがかかります。一方、社内のマーケターが自力で取り組もうにも、ノーコードツールでは「デザインの組み立て」自体に時間を取られ、本来注力すべき訴求の検証まで手が回らないのが実情です。

AutoLPは、チャットでの要件ヒアリングから、リサーチ・構成・コーディング・デザインチェックまでを複数のAIが分担して実行し、初稿の生成からクリックひとつの選択編集、フォーム設置、公開・配信までを一気通貫で提供します。

このたびのβテストでは、「実際に公開して成果を確かめるところまで」を無料で体験いただくことで、製品価値の検証とフィードバック収集を行い、正式版のサービス品質向上につなげます。

βテストの提供内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134944/table/4_1_3408892b57dabf1cca1aca8441bfac74.jpg?v=202606120351 ]

※サービス全体でAI利用料の無料枠（10万円分）を超過した場合、ベータテストを終了いたします。

βテストに参加する :https://auto-landing.com/auth/signup

AutoLPでできること

1. チャットだけでLPの初稿が完成

要件をチャットで答えるだけで、リサーチAI・マーケターAI・コーダーAI・デザイナーAIが連携し、競合調査を踏まえた訴求設計からHTML/CSSの生成までを自動で実行します。

2. クリックで選んで、AIに直す箇所だけ指示

修正したい箇所をプレビュー上でクリック選択し、チャットで指示するだけで該当部分のみをAIが修正。コードの知識は一切不要です。

3. フォーム設置から公開・計測まで一気通貫

お問い合わせフォーム（ステップ形式対応）、プライバシーポリシー等の追加ページ、公開前のデモ操作確認、専用URLでの公開、ファーストパーティ計測による効果検証までをワンストップで提供します。

詳細を見る :https://auto-landing.com/

想定ユーザー

- 広告運用でLPを量産・改善し続けたいマーケティング担当者・広告運用者- エンジニア・デザイナー不在でもスピーディーにLPを立ち上げたい起業家・スタートアップ- 制作リードタイムを短縮したい制作会社・代理店

今後の展開

βテストで得られたフィードバックをもとに機能改善を進め、正式版では課金プラン・チーム管理機能の拡充、A/Bテスト・広告連携などの提供を予定しています。

βテスト参加方法

サービスサイト（https://auto-landing.com/）よりアカウントを登録いただくと、すぐにご利用を開始いただけます。

会社概要

会社名：InnovationStyle株式会社

代表者：代表取締役社長 冨野 公平

所在地：東京都港区新橋1-9-5 KDX新橋駅前ビル 9F

設立日：2023年12月

コーポレートサイト：https://innovation-style.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

Innovation Style株式会社 マーケティング担当

E-mail: info@innovation-style.co.jp