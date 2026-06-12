火鍋ブームは食卓へ。好みの辛さで楽しめる『熊猫麻辣火鍋』新発売。麻辣と白湯を同時調理。専門店の本格火鍋が、家族みんなで楽しめる。

株式会社アピックスインターナショナル

デザイン家電・生活雑貨メーカーの株式会社アピックスインターナショナル（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：田中 智浩／以下、当社）は、電気二食鍋「熊猫*麻辣火鍋 (パンダマーラー火鍋 )」(ASP-396)を6月下旬より発売いたします。

■本格的な麻辣湯や火鍋を自宅で手軽に楽しめる電気二食鍋

中国発祥の辛い鍋料理「火鍋」は、近年日本国内でも専門店のオープンが相次ぎ、若年層を中心に人気を集めています。また、同じく中国発祥の「麻辣湯(マーラータン)」も、2025年の新語・流行語大賞ノミネート30語に選出されるなど*1、辛旨スープ文化全体への関心が高まっています。

火鍋は“辛い麻辣スープ”と“まろやかな白湯スープ”を同時に楽しめる「おしどり火鍋」というスタイルも親しまれており、家族や友人と囲む食卓でも人気を集めています。

こうした流れを受け、自宅でも手軽に本格的な火鍋を楽しめる「熊猫麻辣火鍋」を開発しました。2種類のスープや料理を同時に調理できるため、火鍋や麻辣湯はもちろん、家族それぞれの好みに合わせた鍋料理など、異なるメニューを一度に楽しむことが可能です。毎日の食卓からホームパーティーまで、幅広いシーンで活躍します。

*「熊猫」は中国語でパンダを意味します。

■本製品の特徴

○2つの味を同時に楽しめる仕切付きプレート

仕切付きプレートを採用し、2種類のスープや料理を同時に調理可能。辛い麻辣スープとまろやかな白湯スープを一度に楽しめるため、本格的な火鍋スタイルをご家庭で手軽に再現できます。

また、辛い料理が苦手な方とも一緒に楽しめるため、家族や友人との食卓にもぴったり。市販の鍋スープを使って気軽に火鍋を始められます。

○丸洗いできる、焦げ付きにくい着脱式プレート

プレートは着脱式のため、使用後は取り外して丸洗い可能。表面にはフッ素加工を施しているため、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。

○割れにくく、調理中も見やすい強化ガラスふた

ふたには中の様子が見やすい強化ガラスを採用。

食材の火の通り具合やスープの状態を確認しやすく、安心して調理できます。

○温度調節がしやすい

料理に合わせて温度調節しやすいコントローラー付き。

保温から加熱調理まで、メニューに合わせて火加減を簡単に調節できます。

○火鍋や麻辣湯をイメージしたレッドカラー

本体カラーには、火鍋や麻辣湯をイメージした印象的な赤色を採用。

食卓のアクセントになる存在感のあるデザインで、自宅でも本格的な火鍋気分を楽しめます。

○熊猫（パンダ）をモチーフにしたロゴマーク

麻辣火鍋の本場感を感じさせながら、親しみやすさも感じられるデザインとして、パンダをモチーフにしたロゴマークを採用しました。

○火鍋や麻辣湯以外も楽しめる

2種類のスープや料理を同時に調理できるため、火鍋や麻辣湯はもちろん、肉料理と魚料理など家族それぞれの好みに合わせた鍋料理を一緒に楽しめます。

＜熊猫麻辣火鍋 / ASP-396 概要＞

□ 品名：熊猫麻辣火鍋(パンダマーラー火鍋)

□ 本体サイズ：(約)W380×D340×H196mm

(ガラスふた・コントローラー含む)

□ 本体質量：(約)2.3kg(ガラスふた・コントローラー含む)

□ 電源：AC100V 50/60Hz

□ 消費電力：1200W

□ 電源コード：(約)1.0m

□ 材質： 本体：ポリプロピレン

コントローラー：フェノール樹脂

ガラスふた：強化ガラス、ポリカーボネート

プレート：アルミダイカスト(フッ素加工)

□ 付属品：ガラスふた・コントローラー

□ 価格：オープン価格（参考価格 \6,600-税込）

□ 発売日：6月下旬

□ 商品ページ ：https://www.apix-intl.co.jp/products/asp396/

*1：オリコンニュース「『2025 新語・流行語大賞』ノミネート語30発表」（2025年11月5日）

https://www.oricon.co.jp/news/2416616/full/

■株式会社アピックスインターナショナルについて

アピックスインターナショナルは、日本にデザイン性の高い家電を浸透させたいという想いから2004年に設立されたメーカーです。使う人の暮らしに寄り添う開発姿勢と、時代の変化を見据えたスマートなデザインを追求しています。確かな品質と使いやすさを大切にし、製品を通じて日々の生活をより豊かにすることを目指しています。

■会社概要

株式会社アピックスインターナショナル

大阪市浪速区日本橋 4-7-7 デンキョー日本橋ビル 5F

代表取締役社長 田中 智浩

オフィシャルサイト：https://www.apix-intl.co.jp

直営オンラインショップ：https://www.apix-direct.jp/

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/apix_intl/

オフィシャルX：https://x.com/apix_intl

《株式会社アピックスインターナショナルは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

「デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。」

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