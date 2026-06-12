軽さと美しさをひとつに。約390gの軽さと工芸のような存在感を備えたBEAUM「TINY FLOW ヘアドライヤー」新発売

株式会社アピックスインターナショナル

デザイン家電・生活雑貨メーカーの株式会社アピックスインターナショナル（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：田中 智浩）は、理美容家電ブランド BEAUM(ビューム)の新製品として「TINY FLOW（タイニー フロー）ヘアドライヤー（ATD-B09）」を2026年6月中旬より発売いたします。

本製品は、わずか390gの軽量アルミボディに、風速17m/sのパワフルな送風性能を凝縮したコンパクトドライヤーです。さらに、“白磁(ハクジ)”と“黒耀(コクヨウ)”という2つの素材感をモチーフにした独自の表面仕上げが、毎日のヘアケア時間をより豊かなものにします。

■ 製品の特長

1. 異なる表情を楽しむ、二つの質感

本体の仕上げには、磁器や鉱石を思わせる独自の質感表現を採用しました。見た目の美しさと、それぞれの異なる表情と手触りが、使うたびに心地よさが感じさせます。

白 磁(ハクジ)やわらかく上品な、磁器を思わせる静かな艶消し仕上げ。握るたびしっとりと手になじむ心地よさが感じられます。黒 耀(コクヨウ)深く美しい質感をまとった、鉱石を思わせる表面仕上げ。 見る角度によって異なる表情を見せる深みのある質感が魅力です。

2. 軽さと想像を超えるパワフルドライ

本体質量はわずか390g。長時間使用しても腕が疲れにくく、バッグに収まりやすいサイズ感で、日常使いはもちろん旅行や出張にも適しています。コンパクトながら、風速17m/s・風量1.2m³/minのパワフルな風を実現。髪の根元までしっかり風を届け、心地よいドライ時間をサポートします。

3. 自在に髪を整える、2段階切替え＆マグネットノズル

1200W（TURBO）と500W（SET）の2段階切替えを搭載。乾燥から繊細なスタイリングまで、シーンに応じた使い分けが可能です。さらに、付属ノズルはマグネット式でスムーズに着脱でき、快適な操作性と美しいデザインを両立しました。

4. 美しく輝く、メッシュフィルター

吸込口には、チタンコートを施したメッシュフィルターを採用。汚れが付きにくく、付着したホコリなども簡単に手入れができるため、清潔な状態を長く保ち、製品のパフォーマンスを維持します。

BEAUM（ビューム）について

整えることで生まれる、あなたらしい瞬間。

それは、昨日よりも少しだけ自分を好きになれるひとときです。

BEAUM（ビューム）は、「BEAUTY × MIND」をコンセプトに、自分らしくあるためのセルフケアを提案する理美容家電ブランドです。

整えることが、日常をさらに彩り、新しい美しさへとつながる。 「整える、という美しさ。」を、あなたの毎日に届けます。



また、BEAUMが提案する「整える、という美しさ。」の世界観をより深くお伝えするため、ブランドサイトをリニューアルいたしました。ブランドコンセプトやストーリーを通じて、BEAUMが目指すセルフケアの価値観をご覧いただけます。

BEAUM ブランドサイト

https://www.apix-intl.co.jp/beaum/

◼️製品仕様

＜TINY FLOW ヘアドライヤー/ATD-B09 概要＞

□ 品名：TINY FLOW ヘアドライヤー

□ 本体サイズ：(約)W174×D38×H144mm

□ 本体質量：(約)390g

□ 電源：AC100V 50/60Hz

□ 消費電力：1200W

□ 材質：本 体： アルミ合金 、ABS樹脂

ノズル： ガラス繊維強化ポリアミド

□ 価格：オープン価格（参考価格 \9,800-税込）

□ 発売日：6月上旬

□ 商品ページ URL：https://www.apix-intl.co.jp/products/atdb09/





■株式会社アピックスインターナショナルについて

アピックスインターナショナルは、日本にデザイン性の高い家電を浸透させたいという想いから2004年に設立されたメーカーです。使う人の暮らしに寄り添う開発姿勢と、時代の変化を見据えたスマートなデザインを追求しています。確かな品質と使いやすさを大切にし、製品を通じて日々の生活をより豊かにすることを目指しています。

■会社概要

株式会社アピックスインターナショナル

大阪市浪速区日本橋 4-7-7 デンキョー日本橋ビル 5F

代表取締役社長 田中 智浩

オフィシャルサイト：https://www.apix-intl.co.jp

直営オンラインショップ：https://www.apix-direct.jp/

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/apix_intl/

オフィシャルX：https://x.com/apix_intl

《株式会社アピックスインターナショナルは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

「デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。」

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

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