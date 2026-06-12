ヴァレオとCalyos、先進的なパッシブ二層冷却ソリューションにより、データセンターやモビリティ向けチップの熱管理を革新

株式会社ヴァレオジャパン- ヴァレオとCalyosは、高性能でスタンドアロン型のチップ冷却ソリューションの開発と工業化に向けた基本合意書（MoU）を締結- この技術は、モビリティ（電動化、ソフトウェア・ディファインド・ビークル）とデータセンターの両市場で高まる熱管理の課題に対応- この新たなパッシブ先進二相冷却システムは、両パートナーの専門知識を組み合わせることで、より効率的、コンパクト、メンテナンスフリーで、極めて信頼性の高いソリューションを実現- この新技術は、データセンターと車両用パワーエレクトロニクス向け熱管理ソリューションにおけるヴァレオの既存のポートフォリオを完璧に補完

自動車テクノロジーの世界的リーダーであるヴァレオと、パッシブ先進二相ループヒートパイプ（LHP）冷却ソリューションのパイオニアであるCalyosは、基本合意書（MoU）の締結を発表しました 。これは、電動化や人工知能（AI）によって高まる熱管理の課題に対応し、モビリティとコンピューティング分野向けの高性能でスタンドアロン型のチップ冷却ソリューションを開発・生産することを目的としています。

Calyosのループヒートパイプ技術における専門知識と、ヴァレオのワールドクラスの熱システムエンジニアリング、製造規模とグローバルな拠点網を組み合わせることで、両社は、高い熱流束の管理をより効率的に行い、コンパクトで統合が容易、かつメンテナンスフリーで高い信頼性を備えた新世代のパッシブ先進二相冷却システムを提供していきます。

モビリティの未来に対応

自動車の電動化が大規模に拡大し続け、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）が進展するにつれて、パワーエレクトロニクスが生成するコンピューティングパワーと熱は指数関数的に増加しています。

ヴァレオとCalyosのパッシブ二相冷却ソリューションは、以下のメリットを提供します 。

- パワーエレクトロニクス: 車載充電器（OBC）、インバーターと「x-in-1」統合パワーエレクトロニクス向けの自律型冷却であり、コンパクトでスタンドアロン型の「プラグアンドプレイ」冷却システムを提供する 。車両の後方に配置されるエレクトロニクスに、このソリューションはエネルギーの節約と車両の冷却アーキテクチャの簡素化をもたらす。- ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）: SDVアーキテクチャは、高い電力密度要件を持つコンピューティングコントローラーの集中化を推進する 。両社のソリューションは、高速プロセッサー向けに最適化されたスタンドアロン型でコンパクトかつ信頼性の高い放熱を可能にし、従来の分散型車両液体冷却ループのような複雑さを伴うことなく、信頼性の確保と統合が容易な冷却を実現。

データセンターの冷却効率とAIの拡張性を革新

ヴァレオは、自動車の熱管理における数十年の専門知識をデータセンター業界に適用し、包括的で拡張可能な冷却ソリューションのエコシステムを提供しています。

この協業は、モビリティ分野を超えて、急速に成長するデータセンター市場をターゲットとしています。AIの加速は、データセンターのラックとチップの電力上昇と、ダイレクト・トゥ・チップ液体冷却の需要を押し上げており、世界のエネルギー消費（PUE：電力使用効率の低減）を削減するために、より優れた冷却効率が火急的に求められています。

両社の最初の共同ソリューションの一つであるデータセンター向けのスマートな二相パッシブチップ冷却ソリューションは、以下を提供します 。

- エネルギー効率: 二相ループヒートパイプ効果により、より高いプロセッサー電力と熱流束の要件に対応し、ポンプのような駆動部品なしで動作。- 空冷サーバーへの後付けのしやすさ: ラック内の個々のサーバーごとにスタンドアロン型の二相ループヒートパイプ空冷ユニットを設置できるため、データセンターは施設インフラ全体を刷新することなく、ダイレクト・トゥ・チップ冷却によって電力密度をアップグレード可能。- 信頼性とコンパクトさ: メンテナンスを簡素化し（駆動液ポンプなし）、従来の水冷方法と比較して漏れのリスクを低減（低誘電体流体圧）したパッシブで極めて効率的な二相冷却システム。

ヴァレオ・パワーディビジョン最高経営責任者（CEO）であるグザヴィエ・デュポンは、次のように述べています。「Calyosとのこの協力は、熱管理の革命をリードするという私たちの使命における新たな一歩です。Calyosのループヒートパイプの専門知識をヴァレオの製造エコシステムに統合することで、自動車とデータセンターの両セクターのお客様に、容易に統合と拡張ができ、より持続可能な未来を支えるためにエネルギー効率を大幅に向上させるユニークな冷却ソリューションを提供します。この新技術は、データセンターと車両用パワーエレクトロニクス向けの私たちがすでに持つ熱管理ソリューションのポートフォリオを完璧に補完するものです。」



CALYOSの最高経営責任者（CEO）であるAntoine DE RYCKELと、CALYOSの創業者であるOlivier DE LAETは次のように付け加えました。「ヴァレオと提携することで、私たちの技術を専門的なイノベーションから世界的なインダストリアル・スタンダードへと引き上げることができます。ヴァレオの製造能力と熱管理の専門知識は、AI時代と次世代の電気自動車の冷却需要を満たすための完璧な触媒となります。」

世界的な産業の主要なプレイヤーへ

この合意を通じて、Calyosの革新的な技術はヴァレオの卓越した生産技術の恩恵を受けることになります。 ヴァレオは、卓越したシステム信頼性と量産能力を確保します。「ローカル・フォー・ローカル」の製造戦略により、ヴァレオはこれらの先進的な冷却システムを生産し、世界中でサプライチェーンの自立能力を提供することができます。

この新技術は、リアドア型アルミニウム熱交換器冷却モジュール（RDHx）、一相および二相の冷却分配装置（CDU）、エッジデータセンター向けのエマージョン（浸漬）冷却における現在の製品群を補完し、私たちの既存のデータセンター液体冷却ソリューションのポートフォリオに対するスマートなアドオンとして機能します。

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の生産拠点、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。



Calyosについて

Calyosは、二相（液体から気体への）熱移動技術における世界トップクラスのエキスパートの一社です。Calyosは、パワーエレクトロニクス（インバーター、コンバーター）、プロセッサー（ECU、ADAS、ドメインコントローラーなど）、バッテリー（角型、パウチ型、円筒型セル）という3つの特定の冷却アプリケーション向けに多数のソリューションを開発してきました。Calyosは、これらのアプリケーション以外にも、例えばエンジンオイルの熱回収などのカスタムソリューションも開発しています。Calyosは主に、電動化とデータ処理によって新しい破壊的な熱ソリューションへの需要が絶えず高まっているEモビリティ、コンピューティング、再生可能エネルギー市場をターゲットにしています 。

Calyosの使命は、パッシブ二相冷却ソリューションの採用を可能にすることによって、最大の熱課題を解決することです。データ駆動型で電動化される明日の世界において、熱管理に対する持続可能な（100%パッシブな）アプローチを保証し、提供します 。

詳細については www.calyos-tm.com をご覧ください。

ヴァレオとCalyosによる基本合意書（MoU）調印式