「第29回 DXフォーラム」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年6月26日（金）にオンラインで開催される、JBpress Innovation Review／JBpress主催の「第29回 DXフォーラム」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社は「受注は“今”ではなく“数年後”かもしれない 見込み顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ」と題したセミナーを実施。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「第29回 DXフォーラム」Webサイト

https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/dxforum

■セミナー内容

受注は“今”ではなく“数年後”かもしれない

見込み顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ

案件化しなかった顧客の情報は、どのように管理していますか？長期的に見て受注の可能性があるならば、営業担当者が見込み顧客として育成していくのが理想的ですが、それには労力や時間だけでなく、営業経験とスキルも必要です。そこで効果的なのが、受注までの業務を細分化し、営業活動をチーム化すること。本セッションでは、特にチーム営業の肝となる情報発信の手法についてご紹介します。

※本セッションは再配信です。

日時：2026年6月26日（金）10:30～10:50

受講料：無料

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「第29回 DXフォーラム」Webサイト

https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/dxforum

■営業名刺管理「SKYPCE」の概要

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。SKYPCEは、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

SKYPCE Webサイト

https://www.skypce.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYPCE は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。