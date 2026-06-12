電話業務を24時間無人化する日本語AI電話「もしもしAI」正式リリース - リリース記念で貴社業務の″デモトーク無料作成″を受付開始

株式会社エクサテック

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西洋平太）は、2026年6月11日、OpenAI Realtime API と Twilio を活用した日本語特化の AI 電話サービス「もしもしAI」を正式リリースしました。公式サイトでは、実際の通話を録音したデモ音声を本日より公開しています。

▶ まず1分、AI の"声"をお聞きください：https://mosimosi-ai.jp/demo/demo001.mp3

「AI電話ってロボットっぽいんでしょ？」- その常識を、説明より先に音で覆します

電話業務の現場では、いま3つの課題が常態化しています。

- 鳴り続ける電話に手が止まる - 営業中・接客中に電話対応が割り込み、本来の業務に集中できない- 夜間・休日の取りこぼし - 問い合わせは営業時間外にも来るのに、誰も取れず機会損失に- 結果を残す手間 - 通話メモを後から手で書き起こして CRM へ転記する二度手間

「もしもしAI」は、この3つを 24時間365日の無人対応・応答レイテンシ約1秒・全通話の録音/文字起こし/データ抽出 で解決します。

「もしもしAI」3つの特長

1. ロボットじゃない、自然な会話

音声をそのまま中継する直結アーキテクチャで、応答まで約1秒の低遅延を実現。相手が話し始めればちゃんと黙る「割り込み対応」を備え、言い淀みや相槌も自然に受け止めます。日本語の口語・敬語に最適化しています。

2. 台本づくりはノーコード、AIが下書き

プログラミングは一切不要。「こうしたい」と日本語で書くだけで AI がトークスクリプトを自動生成し、対話しながら微調整できます。冒頭挨拶からクロージング、聞き取り項目、分岐・終話条件まで GUI で自由にカスタマイズ可能です。

3. 話した結果が、そのまま使えるデータに

全通話を録音・全文文字起こしした上で、必要な項目（日時・名前・要望など）を通話後に自動で構造化抽出。CRM や予約管理システムへの転記作業をなくし、架電結果がそのまま集計・分析できるデータになります。

発信も、着信も、1つのエンジンで

営業の新規開拓架電（個別・CSV 一括）、代表電話の一次受付、予約確認・督促などのリマインド架電、アンケート調査、あふれ呼対応まで対応。不動産（内見予約受付）、コールセンター/BPO、クリニック、ホテル、コインパーキング、飲食・小売の 6業種別に、業務の流れに合わせた台本設計例 を公式サイトで公開しています。

導入は5ステップ、最短2週間

お問い合わせ → ヒアリング → 台本作成（AI が下書き）→ 試験運用 → 本番運用。電話番号の準備・接続は当社が支援するため、現場の負担なく開始できます。料金は初期費用＋月額＋通話量に応じた従量課金で、業務量に合わせて個別にお見積もりします。

【リリース記念】貴社の業務に合わせた「デモトーク」を無料で作成します

サービスリリースを記念し、貴社の実際の電話業務（営業架電・予約受付・問い合わせ対応など）を想定したトークスクリプトを無料で作成し、AI が実際に話すデモ通話をお聞きいただけるキャンペーンを開始しました。

- お申し込みフォームに業務内容を記入するだけ（約1分）- AI による台本の下書きをもとに、担当者が貴社向けデモトークを作成- 実際に AI と通話して、自社の業務で動く様子をその場で体験できます- 作成した台本は、導入時にそのままお使いいただけます

▶ デモトーク無料作成のお申し込み：https://exatech.dev/contact/(https://exatech.dev/contact/)

※ 先着10社限定。受付状況により締め切る場合があります。

会社概要

- 会社名：株式会社エクサテック- 所在地：〒020-0042 岩手県盛岡市新田町９－１５ 第３甚ビル- 代表者：大西洋平太- 事業内容：AIコールセンター、FDE- 本件に関するお問い合わせ：info@exatech.dev