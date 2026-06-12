株式会社SCIEN、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）に正会員企業として入会

株式会社SCIEN

株式会社SCIEN（本社：東京都文京区、代表取締役：田端そら、以下「SCIEN」）は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（理事長：松尾 豊、以下「JDLA」）に、正会員企業として入会したことをお知らせいたします。

SCIENは、現場・設計・運用を一直線に結び、既存の業務やデータを「AI-ready」の次の段階である「SCIENCE-ready」へ整えることで、企業の意思決定と実装の速度を高めるAI実装企業です。開発実装デザイン、最先端SCIENCE、現場知を掛け合わせ、製造、モビリティ、医療・介護、メディア、地域産業などの現場で、PoCで終わらないAI・ソフトウェアの社会実装に取り組んでいます。

JDLAは、ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す団体です。SCIENは今回の正会員入会を機に、AIの研究知を現場に届く形へ翻訳し、企業のR&D、DX、新規事業、人材育成を成果につなげる活動をさらに加速してまいります。

背景：AI導入の次に問われるのは「成果に変わる実装設計」

生成AI・ディープラーニングの活用は、いまや一部の先進企業だけの取り組みではなく、多くの産業にとって不可避の経営テーマになっています。一方で、実際の現場では、AI導入がPoCで止まる、精度検証や評価設計が曖昧なまま運用に移れない、現場の暗黙知がデータや仕様に落ちず属人化が解消されない、といった課題が残っています。

SCIENは、こうした課題に対し、現場で起きていることを観測し、言語化し、仕様化し、AI・ソフトウェアとして実装するアプローチを採っています。単にモデルを導入するのではなく、業務・データ・判断・人材・投資の前提を科学的に扱える状態へ整え、ROIで成果を語れるAI実装を目指します。

今回のJDLA正会員入会は、SCIENが掲げる「研究×産業×地域で知の循環をつくる」という姿勢と、JDLAが推進する日本のAI産業競争力向上の方向性が重なるものです。SCIENは、企業の現場知を科学化し、AIが継続的に学習・改善し続ける実装基盤づくりを通じて、日本発の産業イノベーションに貢献してまいります。

SCIENがJDLA正会員として注力する3つのテーマ

代表コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160570/table/10_1_2d81ac63584f16337656861a5671dafa.jpg?v=202606120351 ]株式会社SCIEN代表取締役 田端そら

このたび、ディープラーニングを事業の核とする企業が集うJDLAに正会員企業として参画できることを、大変光栄に思います。

SCIENのビジョンは「人々の暮らしに、彩と縁を。」です。私たちは、彩とは人や組織の選択肢が増え、挑戦できる余白が生まれること、縁とは人・組織・地域・世界がつながり、新しい知が循環することだと考えています。

AIは、単なる効率化の道具ではありません。現場の知恵を科学的に扱える形に整え、企業の意思決定を速くし、若者や地域に新しい挑戦の機会を生み出すことで、社会に新しい彩と縁を届けられる技術です。

当社技術顧問である松尾 豊氏の知見も活かしながら、当社SCIENは、研究と実装を両輪に、AIが本当に使われ、成果につながる社会実装を推進してまいります。

今後の展開

SCIENは、JDLA正会員として、ディープラーニングおよび生成AIの社会実装に関する知見を蓄積・発信し、企業のAI投資が成果へ結びつくための評価設計、データ整備、運用設計、人材育成を支援してまいります。

特に、製造業の外観検査・品質管理、モビリティ領域の先端R&D、医療・介護領域の対話型AI、企業内ナレッジ活用、AIエージェントによる業務改善など、SCIENが取り組んできた領域において、「現場知を科学化する」実装モデルをさらに磨き、国内産業の競争力向上に貢献していきます。

また、企業・アカデミア・地域・若手人材をつなぐ取り組みを通じて、最先端SCIENCEが必要な場所へ、必要な形で届く社会の実現を目指します。

株式会社SCIENについて

私たちSCIENは、「科学の力で人々の暮らしを『彩』り、『縁』を与える」というビジョンのもと、単なる技術提供ではなく、真に社会に必要とされる価値を創出することを目指しています。

製造業などの現場を中心に、独自の外観検査システムやデジタル化・自動化ソリューションを開発・提供し、PoC（概念実証）で終わらない段階的な導入プロセスを強みとしています。技術ありきではなく、課題を深く理解する“課題ドリブン”のアプローチを重視することで、企業のDX推進や価値創造に寄与しています。

社名 ：株式会社SCIEN

所在地 ：東京都文京区本郷6-25-14 宗文館ビル3F

代表者 ：田端 そら

設立日 ：2024年2月2日

事業内容 ：AI受託開発、システム運用、コンサルティング

URL ：https://scieninc.jp

お問い合わせ：https://scieninc.jp/contact

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社SCIEN

メール：info@scieninc.jp

所在地：東京都文京区本郷6-25-14

お問い合わせ：https://scieninc.jp/contact