NEARIZE、QRコードで物品を管理する「MAMORIO Biz TraceQR」を提供開始 ── スキャンの場所・時刻を自動記録し、未返却・紛失を追跡

NEARIZE株式会社

製造業や建設業の現場では、工具・機材・備品など、日々大量の物品が動いています。

「誰が持ち出したのか」「今どこにあるのか」「正常に返却されたのか」――こうした問いに答えられない状況が、業務上の損失やトラブルの温床になっています。

NEARIZE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：増木大己）は、QRコードを読み取るだけで物品の動きをスキャン場所・時刻とともに自動記録するサービス「MAMORIO Biz TraceQR」の提供を開始しました。

現場管理の構造的な課題

物品管理の現場では今もなお、ExcelやGoogleスプレッドシート、紙の台帳、口頭確認に依存するケースが多く見られます。

記録が更新されない、誰が最後に使ったか分からない、返却確認が取れない――こうした問題は担当者のミスではなく、「忙しい現場で記録し続けること自体が構造的に難しい」という仕組みの限界から生じています。

BLEタグを活用したIoT資産管理は精度の高い解決策の一つですが、管理対象が数百・数千点に及ぶ現場では、全品へのタグ導入が難しい場合もあります。

QRを読み取るだけ。スキャンした場所と時刻が、証跡になる

MAMORIO Biz TraceQRは、対象物に貼り付けたQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、物品の動きを記録できるシンプルな仕組みです。

専用アプリのインストールは不要。ブラウザから誰でもすぐに利用でき、スキャンの瞬間に「いつ・どこで・誰が・何をしたか」がその場で自動記録されます。

この「スキャン場所と時刻の証跡」が、このサービス最大の特徴です。「A工場へ送付」「本社で返却」といった操作記録が、実際にスキャンした場所の情報で裏付けられるため、未返却・紛失・責任の所在を明確に追跡できます。

工具紛失時の責任確認、棚卸し作業の工数削減、内部監査への対応――現場の「記録できない」を、仕組みから解決します。

管理者は専用ダッシュボードから全物品の現在状態をリアルタイムで一覧確認でき、履歴データはCSV出力にも対応。イベント種別（送り先・工程名など）は自社運用に合わせて自由に設定できます。

MAMORIO Biz TraceQRの主な機能

【QRスキャンで記録完了】

スマートフォンのカメラでQRコードを読み取るだけで、貸出・返却など、物品の履歴記録が完了します。誰もがすぐに使い始められるシンプルな操作設計で、"記録するための手間"をゼロにします。

【スキャンした場所と時刻が、自動で記録に残る】

QRをスキャンした瞬間、その場所と時刻が自動で記録に刻まれます。例えば「A工場に〇月〇日〇時に届いた」「本社倉庫に返却された」といった履歴が、実際のスキャン場所の情報で裏付けられるため、未返却の追跡や責任の所在の確認に活用できます。

【自社の運用フローに合わせたアクション設定】

スキャン時に記録するアクション内容は、管理画面から自由に設定できます。

「貸出・返却・保管」のような基本操作はもちろん、「工場／倉庫／本社」といった送付先や「工事／点検」のような作業工程など、現場のフローそのままに使える柔軟な設計です。

【全物品の現在状態を一覧でリアルタイム把握】

管理画面では、登録したすべての物品の最新ステータスをリアルタイムで一覧表示。

「今どこにあるか」「誰が持ち出しているか」「未返却のものはどれか」を、画面を開くだけで即座に把握できます。

【履歴データをいつでもCSV出力】

各物品のイベント履歴は時系列で確認でき、CSVファイルとしてエクスポートも可能です。

棚卸しや月次レポート、監査対応など、社内管理業務に必要なデータをいつでも手元に取り出せます。

MAMORIO Bizとの共存で、管理の網を広げる

MAMORIO Biz TraceQRは、BLEタグを使った既存の「MAMORIO Biz」環境と共存して利用できます。

高価値な資産や情報端末にはBLEタグによる自動追跡を、大量管理が必要な備品・工具類にはTraceQRによるQR管理を――目的とコストに応じた組み合わせで、管理の網を無理なく広げることができます。

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22173/table/262_1_9751a61e811a2505dca19c83c7929709.jpg?v=202606120351 ]

製品の詳細・導入のご相談は、サービスページよりお問い合わせください。



https://mamorio.biz/traceqr

NEARIZE株式会社について

テクノロジーとデータの力で、「あたりまえに、気づかせる。」をミッションに掲げ、スマートタグ「MAMORIO」や法人向け資産管理ソリューション「MAMORIO Biz」、介護施設向け見守り通知サービス「リセツテル」、リサーチサービス「リサトル」などを提供しています。近接検知技術とデータ活用を軸に、日常や社会に新しい“あたりまえ“を実現していきます。

＜会社概要＞

所在地：東京都千代田区外神田3-3-5 ヨシイビル5F

代表者：代表取締役 増木 大己

設立：2012年7月

事業内容：スマートタグ「MAMORIO」シリーズ、スマートタグを活用したIoTソリューション「MAMORIO Biz」の開発・販売および、アンケート調査を活用したリサーチマーケティング「リサトル」の提供

公式サイト：https://nearize.co.jp

製品サイトURL

▼世界最小クラスのスマートタグ「MAMORIO」

https://mamorio.jp/

▼法人向け紛失防止ソリューション「MAMORIO Biz」

https://mamorio.biz/

▼QR物品管理ソリューション「MAMORIO Biz TraceQR」

https://mamorio.biz/traceqr

▼介護施設向け離設防止ソリューション「リセツテル」

https://mamorio.biz/risetsutel

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。