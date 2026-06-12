【ユーキャン】2026年6月12日（金）より『2026年度 宅建模試』お申込み受付開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年6月12日より『2026年度 宅建模試』のお申込み受付を開始しました。

試験形式に慣れることはもちろん、全3回いずれの模試でも「Web採点サービス」を活用し、受験者全体の平均点や、各問正解率などを自己採点結果と照らし合わせることで、実力や弱点の把握などにも役立ちます。また、過去の出題傾向を徹底分析して制作しているので、出題予想論点の確認もでき、試験直前期の学習ツールとして非常に効果的です。

▼『2026年度 宅建模試』 詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6676

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ユーキャンの2026年度 宅建模試の特徴

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2026年度宅建士試験での合格を目指して戦略的にラストスパートをかけられるよう、目安として、8月下旬から約2週間ごとに全3回、ご自宅で模試に挑戦するスケジュールを設定しています。

適度な緊張感を保ちながら調整を重ねて、合格レベルに必要な最重要知識もほぼカバーできるという効率的なカリキュラムです。

問題を解いたらすぐに結果を確認できるよう、「解答・解説冊子」「解説動画講義」さらに「Web採点サービス」をご用意。解けなかった問題のポイントをしっかり把握し、本試験では確実に得点に繋げることができるので、学習ツールとしても非常に有効です。

また、各回の集計期限までに「Web採点サービス」に入力・採点完了された方の解答データは後日集計・分析し、受講生専用のデジタルサポート上（受講生専用学習サイト）にて公開いたします。

各回受験者全体の得点分布状況や平均点、各問正解率などを自己採点結果と照らし合わせて、弱点把握や補強、本試験直前期の復習にお役立ていただけます。

●販売期間：2026年6月12日～2026年9月30日

・お申込み状況により、販売期間内でも受付を終了する場合がございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ユーキャンの2026年度 宅建模試の詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【全3回の模試で戦略的に実戦力を磨いて、合格圏内へ！】

●教材セット内容

・受験要領（第1回～第3回）

・模試問題（第1回～第3回：全3冊）

・解答用マークシート（自己採点用：全3枚）

・解答解説冊子（第1回～第3回：全3冊）

●価格 ※消費税込み

分割払い：月々2,800円×6回＝16,800円

1回の分割払い金額：2,800円

支払い回数：6回 支払期間：6ヵ月

分割払い総額：16,800円

一括払い：16,800円

※「Web採点サービス」の解説動画の視聴には、ユーキャンの受講生専用のデジタルサポートへの登録が必要です。お使いの機器のソフトウェアや機種によってはご利用できない場合もございます。詳しくは当社Webページでご確認ください。また、スマートフォンをご利用の際は、データ通信料がかかります（データ通信定額サービスなどのご利用を推奨いたします）。

※「Web採点サービス」の利用方法と解説動画の視聴方法については、教材セットのお届け時にご案内いたします。

※ 教材お届け後の変更情報等は適宜デジタルサポート上でご提供いたします。

※「Web採点サービス」/デジタルサポート利用期限：2026年10月31日

▼注意事項

・価格には消費税、教材費、事務管理費が含まれております。

・教育訓練給付金の適用はありません。

・添削指導や質問回答などの指導サービスはございません。

・全3回分まとめてのみ受付します。1回のみ、2回のみといった個別でのお申込みはできません。

・教材セットは、第1回～第3回まですべてまとめてお届けします。

・「2026年度 宅建模試」の教材は8月中旬頃より順次お届け予定です。

・万一、本試験が中止または延期となった場合でも、返金等は致しかねますのでご了承ください。

▼「2026年度 宅建模試」

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6676

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

宅建士とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

宅地建物取引士（宅建士）は、不動産が資産として重要視される日本において常にニーズが高く、不動産の売買や賃貸の仲介など、宅建業者において有資格者はまさに必須の存在です。

宅建士資格は数ある国家資格の中でも抜群の知名度と活用度を誇っており、仕事で活かすことができて就職・転職の武器にもなる、人気の高い国家資格です。

▼宅建士短期合格講座について詳しくはこちら

https://www.u-can.co.jp/other6678

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

──────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/