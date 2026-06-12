ユーキャンにて2026年6月12日より『2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験』お申込み受付開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年6月12日より『2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験』のお申込み受付を開始しました。

▼【2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験】

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6671

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ユーキャンの2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ユーキャンの2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験は、本年度試験（11月8日実施見込）に向けて実戦力を養い、弱点を補強するためにお役立ていただける模擬試験です。

ユーキャン講師陣が本試験過去問を徹底分析した予想問題になっており、本番とほぼ同一形式の問題ですので、出題傾向や問題レベルが体感できます。

また、独自のコンピュータ解析診断により、本試験での合否推測判定を行いますので、客観的なレベルを知ることができます。

▼お申込み受付期間

2026年6月12日～7月30日

※ユーキャン受講生以外の方もお申込みいただけます。

▼スケジュール

下記要領で2回にわたり実施します。

（1）参加者は自宅で模試を受け、各回の提出締切日までに、解答用紙を当社へ郵送してください。

（2）各提出締切日までに当社へ到着したものに限り参加とみなし（必着）、全受験者の採点作業に入ります。

（3）試験結果は各回、全国的なレベルを診断した上で、採点結果、個別分析に基づくパーソナルなアドバイスをお送りします。

※締切日を過ぎて解答用紙をご提出された場合、採点ができない場合があります。

また、事情により解答用紙をご提出されなかった場合は、「全体の集計結果」と「解答解説」のみお送りいたします。

◆解答提出締切(必着)

・第1回：8月31日(月)

・第2回：9月16日(水)

◆結果発送

・第1回：9月中旬～下旬

・第2回：10月中旬～下旬

◆お申込み受付確認後、初回にお届けする内容

受験通知書

行政書士模擬試験問題・解答用紙・解答用紙提出用封筒（それぞれ2回分）

◆解答用紙の提出締切後にお届けする内容

採点診断表

解答解説

解説動画：「デジタルサポート」上で公開

※質問回答サービスはありません。

▼受験料

分割払い：月々2,980円×5回/5ヵ月払い＝14,900円

一括払い：14,800円

※受験料は2回分の価格となり、教材費、事務管理費、消費税が含まれています。

※1回分のみでのお申込みはできません。

※自宅模試の解答用紙提出の郵送代はお客様のご負担となります。

●お支払い時期・方法（後払いの場合)

お支払いは教材（商品/初回送付物）到着後の後払いです。教材（商品/初回送付物）と一緒に「分割払い」と「一括払い」両方のお支払い用紙をお届けいたしますので、教材（商品）到着後、当社指定の期日までに、お近くの郵便局またはコンビニエンスストア、もしくはPayPay・ｄ払い・au PAY・FamiPay にてご送金ください。詳しくは教材お届け時のご案内をご確認願います。なお、払込手数料はお客様のご負担となります。

●ウェブからのお申込みは、クレジットカード(一括・分割)、Amazon Pay/楽天ペイ（それぞれ一括のみ）をお使いいただけます。状況により、いずれかの支払い方法しかご利用いただけない場合がございます。

▼【2026年度 行政書士 全国統一直前模擬試験】

詳しくはこちら

https://www.u-can.co.jp/other6671

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

行政書士とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

身近な法律の専門家として、幅広く活躍できる国家資格です。仕事の内容は、行政に提出する書類の作成やその提出の代理、相談・コンサルティング業務など多種多様。

有資格者は法知識を持つ人材として企業からの評価も高く、就職・転職の際に役に立つのはもちろん、独立開業も可能です。

また、受験資格に制限がなく、どなたでも受験できるのも行政書士の魅力です。

▼行政書士講座について詳しくはこちら

https://www.u-can.co.jp/other6670

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

──────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/