【小・中・高校生向け】第23回「手づくりレッツノート工房」参加者募集を開始 ～世界に1台のパソコンを組み立てて、モノづくりの楽しさを体験しよう！～

パナソニックグループ

パナソニック コネクトグループ（グループCEO：ケン・セイン）は、モバイルパソコン「レッツノート」を自分の手で組み立てるモノづくり体験イベント「手づくりレッツノート工房」を、2026年8月1日（土）にレッツノートの生産拠点である神戸工場で開催します。これに伴い、本日、2026年6月12日（金）より参加者募集を開始します。

▼「手づくりレッツノート工房」募集概要

https://panasonic.jp/cns/pc/appli/koubou2026/info/

本イベントは、次世代を担う子どもたちがパソコンの組み立てや工場見学を通じて、モノづくりの魅力や楽しさを体感できる場として2002年にスタートし、2026年で23回目の開催となります。

今回は、2026年4月に発売したレッツノート最新モデル「SC7」または「FC7」を組み立てます。どちらもインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載したレッツノート初のCopilot+ PCです。

「SC7」は、12.4型液晶を採用したA4サイズのノートよりも小さいコンパクトなモデルです。約949 g（※）～の軽量ボディで持ち運びしやすく、学校や図書館、公園などでの自由研究や調べもの、レポート作成などにおすすめです。

「FC7」は14.0型液晶の大画面で、作業のしやすさが特長です。きれいな画質とクリアな音声でオンライン学習や音楽・動画鑑賞にもおすすめです。

参加者は、これら2機種から用途に応じてお好きな機種をお選びいただけます。

＜本工房の特長＞

1.「パソコンができるまで」を自ら体験：自分のオリジナルモバイルパソコンを組み立てることで、モノづくりへの理解を深めます。

2. 貴重な工場体験：実装から組み立てまでを一貫して行う、日本で数少ない工場で組み立てを体験できます。

3. モノづくりと最新技術に触れる機会：ショウルームや生産ラインの見学のほか、モノづくりや最新技術に触れるイベントも体験でき、同伴のご家族も一緒にお楽しみいただけます。

■「手づくりレッツノート工房」開催概要

対象：32組

小学4年生～高校3年生のお子様（9歳以上18歳以下）と、その同伴ご家族

＊車いすの方もご参加いただけます

日時：2026年8月1日（土）9:30～16:00（予定）

開催場所：パナソニック コネクト株式会社 モバイルソリューションズ事業部 神戸工場（駐車場完備）

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台1-5-1

■応募について

受付方法：完全予約制

申込期間：2026年6月12日（金）～6月30日（火）

申込方法：下記URLからお申し込みください。

https://panasonic.jp/cns/pc/appli/koubou2026/info/

参加費用（税込）：SC7 234,400円／FC7 239,900円

＊ご希望の機種をお選びいただけます。

＊参加費用にはモバイルパソコン本体代、昼食代が含まれます。

＊事前振り込みのみ対応となります。詳細は募集ページにてご確認ください。

■抽選について

応募多数の場合は、厳正な抽選にて参加者を決定します（先着順ではありません）。

抽選結果は、2026年7月上旬頃に、応募者全員にメールにてお知らせします。

※各製品で質量が異なる場合があります。

【パナソニック コネクトグループについて】

パナソニック コネクトグループはパナソニックグループのB2Bソリューションの中核を担う企業集団です。グローバルで約29,100名の従業員を擁し、売上高は1兆3,803億円（2025年度）を計上しています。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス（企業としての存在意義）として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントのお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、人と自然が共存できる豊かな社会・地球の「サステナビリティ」と、一人ひとりが生きがいを感じ、安心安全で幸せに暮らすことができる「ウェルビーイング」の実現を目指しています。

また、「人権の尊重」と「企業競争力の向上」を目的に、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

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