2026年6月12日より、ユーキャン『ケアマネ模試2026年度版』お申込み受付開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年6月12日より『ケアマネ模試2026年度版』のお申込み受付を開始しました。

▼【2026年介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策『ケアマネ模試』】

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6673

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ユーキャンの2026年介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策『ケアマネ模試』とは

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ユーキャンの2026年介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策『ケアマネ模試』は、本年度試験（10月11日実施）に向けて実戦力を養い、弱点を補強するためにお役立ていただける模擬試験です。

ご自宅で受験いただく試験ですので、お仕事や家事でお忙しい方でも安心です。

この『ケアマネ模試』の問題は、「解答用マークシート」を教材にセットしていますので、適度な緊張感を味わいながら本試験の疑似体験をすることができます。

また、模試の結果から今現在の実力を確認し、合格を目指すための復習ポイントが客観的にわかります。

▼お申込み受付期間

2026年6月12日～9月18日

※ユーキャンのケアマネジャー講座の受講生以外の方もお申込みいただけます。

※お申込み状況により、販売期間内でも販売を終了することがございます。

▼教材内容

・受験要領

・模試問題

・解答・解説冊子

・解答用マークシート（記入練習用）

※マークシートは記入練習用です。ご提出は不要となります。

▼指導サービス

・デジタルサポート

・結果報告書：「デジタルサポート」で公開

・WEB自動採点サービス

※利用期限：2026年10月31日

※教材の内容・仕様は変更になる場合があります。

※質問回答・添削サービスはございません。

※お受取り時の書類の乱丁・落丁・破損等につきましては、送料・返送料当社負担にてお取替えいたします。

※万一、本試験が中止または延期となった場合でも返金等はいたしかねますので、ご了承ください。

●デジタルサポート推奨環境・利用規約

スマートフォン・タブレット・パソコンのウェブブラウザからご利用いただけます。

推奨環境は、【スマートフォン・タブレット】 iOS 17 × Safari 最新版、Android 14 × Google Chrome 最新版 【パソコン】Windows 11 × Google Chrome / Microsoft Edge 各最新版、macOS 13 × Safari / Google Chrome 各最新版です。

推奨環境であっても、確実・完全な動作を保証するものではありません。

インターネット接続料金等はお客様のご負担となります。通信量の上限のない、または上限に余裕のある回線でのご利用をお勧めします。

また、必ず最新の内容をこちらよりご確認ください。

- 推奨環境（https://u-can.jp/digitaltool）

- 利用規約（https://u-can.jp/digitalterms）

▼スケジュール

・教材セットのお届け：8月上旬頃

・解答入力推奨期日（集計期限）：8月26日

・結果報告書掲示（デジタルサポート上にて）：9月中旬頃

※「結果報告書」は期日までにWEB自動採点サービスに入力された皆様全体の結果をまとめたもので、受験者個別の内容ではありません。

▼受験料

●一括払い：9,800円

●分割払い：月々1,960円×5回

・分割払い学費総額：9,800円

・１回の分割払学費：1,960円

・支払期間…5ヵ月

・支払回数…5回

※こちらから送付する教材セットの送料は、日本全国いずれの地域からのお申込みでも、当社全額負担でお届けいたします。

※ウェブからのお申込みは、クレジットカード（一括・分割）、 Amazon Pay / 楽天ペイ（それぞれ一括のみ）をお使いいただけます。状況により、いずれかの支払い方法しかご利用いただけない場合がございます。

※振込でのお支払いは、教材（商品/初回送付物）到着後の後払いです。教材（商品/初回送付物）と一緒に「分割払い」と「一括払い」両方のお支払い用紙をお届けいたしますので、ご都合のよい方法で当方指定の期日までに、お近くの郵便局またはコンビニエンスストア、もしくはPayPay・d払い・au PAY・FamiPay にてご送金ください。詳しくは教材お届け時のご案内をご確認願います。なお、払込手数料はお客様のご負担となります。

※支払・配送・返品についての詳細はこちらへ

https://help.u-can.co.jp/faq/show/17?site_domain=default

▼【2026年介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策『ケアマネ模試』】

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6673

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ケアマネジャーとは

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ケアマネジャーは、介護を必要とする人と、福祉・医療・保健のサービスとを結ぶ「架け橋」となる重要な役割を担っています。

介護を必要とする方に最適なケアプランを立て、サービスの調整を行い、きちんとサービスが実行されているか、あるいは効果が出ているかのチェック（モニタリング）を行うのがケアマネジャーの仕事です。

ケアマネジャーの資格は社会的ニーズが高く、有資格者は、就職・転職や結婚・出産後の再就職にも有利です。

また、介護福祉士やヘルパーからケアマネジャーへとキャリアアップすることで、仕事の幅が大きく広がります。

▼ユーキャンのケアマネジャー講座についてはこちらをご覧ください。

https://www.u-can.co.jp/other6674

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/